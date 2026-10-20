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Mikrovaranje
Odnosi

Mikrovaranje: nedolžno dopisovanje ali prvi znak težav v razmerju?

N. Č.
20. 10. 2026 04.00
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Ni nujno, da gre za poljub ali afero. Včasih je dovolj že nekaj skritih sporočil, flirtanje na družbenih omrežjih ali čustvena bližina z drugo osebo. Strokovnjaki opozarjajo, da lahko mikrovaranje resno načne zaupanje v partnerskem odnosu.

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Včasih ne gre za poljub, zmenek ali fizično prevaro. Včasih je dovolj že nekaj sporočil, skrivanje pogovorov ali čustvena bližina z nekom drugim, da se partner začne spraševati, ali je v razmerju vse tako, kot bi moralo biti. Prav zato se vse pogosteje govori o pojavu, ki mu strokovnjaki pravijo mikrovaranje.

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Gre za vedenja, ki sama po sebi morda ne pomenijo nezvestobe, vendar lahko počasi spodkopavajo zaupanje. Če se ponavljajo, lahko postanejo resen vir konfliktov in negotovosti v partnerskem odnosu. Po mnenju strokovnjakov je prav zaupanje eden najpomembnejših temeljev zdravega razmerja.

Kaj sploh je mikrovaranje?

Psihologi izraz mikrovaranje uporabljajo za opis dejanj, ki ne predstavljajo fizične afere, vendar lahko pri partnerju vzbudijo občutek izdaje ali dvom o partnerjevi predanosti razmerju. Mednje sodijo skrivni pogovori z bivšim partnerjem, spogledovanje prek družbenih omrežij, prikrivanje določenih stikov ali iskanje čustvene opore pri nekom drugem.

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Težava je, da univerzalna definicija ne obstaja. Nekdo bo všeček pod fotografijo razumel kot povsem nedolžno dejanje, drugi pa kot prestop meje. Strokovnjaki poudarjajo, da je pomembno predvsem to, kakšna pravila in pričakovanja imata partnerja v svojem odnosu.

Je mikrovaranje res že varanje?
Je mikrovaranje res že varanje?FOTO: Shutterstock

Zakaj je mikrovaranje danes vse pogostejše?

Družbena omrežja, aplikacije za sporočanje in nenehna povezanost z drugimi ljudmi ustvarjajo okoliščine, v katerih je takšno vedenje lažje kot kadar koli prej. V preteklosti bi marsikateri stik ostal le bežno srečanje. Danes pa lahko nekoga spremljamo, mu pišemo ali z njim vzdržujemo čustveno bližino več mesecev, ne da bi se sploh srečali v živo.

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Prav zato strokovnjaki opozarjajo, da sodobna nezvestoba pogosto ne začne v spalnici, ampak na telefonu.

Najpogostejši primeri mikrovaranja

Skrivno dopisovanje

Občasno sporočilo sodelavcu ni problematično. Če pa partner načrtno briše pogovore, skriva obvestila ali se pogovarja z nekom, za katerega ve, da bi lahko povzročil ljubosumje, se začnejo pojavljati vprašanja.

Je skrivno dopisovanje res že varanje?
Je skrivno dopisovanje res že varanje?FOTO: Dreamstime

Čustvena intimnost z drugo osebo

Eden od bolj pogostih znakov mikrovaranja je, ko posameznik svoje občutke, skrbi in pomembne življenjske trenutke najprej deli z nekom drugim, ne pa s partnerjem. Takšna čustvena povezanost lahko sčasoma postane močnejša od partnerske vezi.

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Flirtanje na družbenih omrežjih

Komentiranje fotografij, pošiljanje spogledljivih sporočil in iskanje pozornosti pri drugih ljudeh je po mnenju številnih terapevtov ena najpogostejših sodobnih oblik mikrovaranja.

Ohranjanje stikov z bivšim partnerjem

Sam stik z bivšim partnerjem ni nujno problematičen. Težava nastane, ko je odnos prikrit ali ko partner zanj ne ve.

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Namerno prikrivanje statusa razmerja

Strokovnjaki med primere mikrovaranja uvrščajo tudi situacije, ko nekdo drugim ljudem namenoma ne pove, da je v zvezi, ali pa dopušča romantično zanimanje drugih oseb.

Flirtanje s šefom
Flirtanje s šefomFOTO: iStock

Kako veste, da ste prestopili mejo?

Psihologi pogosto predlagajo zelo preprost test.

Vprašajte se: Bi mi bilo neprijetno, če bi partner videl to sporočilo, pogovor ali interakcijo?

Če je odgovor pritrdilen, je mogoče, da ne gre več za povsem nedolžno vedenje. Številni strokovnjaki menijo, da problem pogosto ni samo dejanje, ampak predvsem skrivanje.

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Zakaj mikrovaranje tako boli?

Mnogi ga podcenjujejo, ker ne vključuje fizične prevare. Toda psihologi opozarjajo, da lahko prav takšna "siva cona" povzroči veliko negotovosti.

Partner namreč pogosto nima občutka, da je bil izdan zaradi enega konkretnega dogodka. Bolj ga prizadene občutek, da se je med njima pojavila skrivnost ali da nekdo drug dobiva pozornost, energijo in čustveno bližino, ki bi morala pripadati odnosu.

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Prav zaradi tega nekateri ljudje čustveno nezvestobo doživljajo celo bolj boleče kot fizično prevaro.

Posledice lahko čutijo vsi vpleteni.
Posledice lahko čutijo vsi vpleteni.FOTO: Dreamstime

Kaj mikrovaranje razkriva o razmerju?

Terapevti opozarjajo, da mikrovaranje pogosto ni težava sama po sebi, ampak simptom globljega problema. V ozadju se lahko skrivajo:

potreba po potrditvi,

nizka samopodoba,

osamljenost,

pomanjkanje pozornosti v razmerju,

neizražene potrebe,

želja po vznemirjenju in novostih.

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To seveda ne pomeni, da je partner kriv za takšno vedenje, lahko pa pomaga razumeti, zakaj do njega prihaja.

Kako se o tem pogovoriti?

Če vas partnerjevo vedenje moti, strokovnjaki svetujejo odprt in miren pogovor brez obtoževanja. Namesto: 'Prevaral si me', je bolje povedati: 'To vedenje v meni vzbuja negotovost in me boli'.

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Pomembno je, da par skupaj določi meje. Kar je za en par sprejemljivo, je lahko za drugega nesprejemljivo. Jasna pričakovanja zmanjšajo možnost nesporazumov in krepijo občutek varnosti.

Par se mora pogovoriti in skupaj določiti meje.
Par se mora pogovoriti in skupaj določiti meje.FOTO: Adobe Stock

Bistvo ni v všečku, ampak v zaupanju

Mikrovaranje ni vedno prevara v klasičnem pomenu besede. Toda ko začne nekdo pomembne dele svojega čustvenega življenja skrivati partnerju, se lahko med njima začnejo pojavljati razpoke. Strokovnjaki zato poudarjajo, da ni najpomembnejše vprašanje, ali gre za varanje, temveč ali neko vedenje spodkopava zaupanje, bližino in občutek varnosti v odnosu.

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UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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