Mit, ki mu verjame ves internet: ali se res bolj ljubimo, če se hitro razjezimo?

N. Č.
09. 05. 2026 04.00
V odnosih se pogosto zgodi, da nas partner razjezi zaradi stvari, ki so na videz nepomembne. Na družbenih omrežjih kroži mit, da naj bi to pomenilo več ljubezni, a psihologi opozarjajo, da je resnica precej drugačna. Razburjanje zaradi malenkosti je pogosto povezano z neizpolnjenimi potrebami, stresom ali čustveno ranljivostjo, ne pa z večjo količino ljubezni.

Včasih nas v odnosu razjezijo stvari, ki so na videz nepomembne: ton glasu, pozabljen opravek, napačno izgovorjena beseda. Na družbenih omrežjih pogosto kroži trditev, da naj bi se ljudje, ki se hitro razburijo zaradi malenkosti, v resnici 'bolj ljubili'. A psihološke raziskave kažejo precej bolj kompleksno sliko.

Spodaj razkrivamo, kaj o tej trditvi, ki kroži po družbenih omrežjih, pravijo psihologi in znanstveni viri, ter razlagamo, zakaj razburjanje ni dokaz večje ljubezni, temveč pogosto znak nečesa povsem drugega.

Je res, da se ljudje, ki se hitro razburijo, bolj ljubijo?

Ne. Noben preverjen psiholog ali znanstvena raziskava ne potrjuje te viralne trditve. V resnici strokovnjaki opozarjajo, da pretirana občutljivost na malenkosti ni znak večje ljubezni, temveč pogosto odraz čustvene ranljivosti, stresa, neizpolnjenih potreb ali nezdravih vzorcev komunikacije.

Psihologinja Deborah South Richardson je v 30-letnem pregledu raziskav o vedenju v odnosih ugotovila, da ljudje najpogosteje izražajo frustracije prav do tistih, ki so jim najbližje, ne zato, ker jih bolj ljubijo, ampak ker se ob njih počutijo dovolj varne, da pokažejo svojo ranljivost. To je poimenovala vsakodnevna agresija, poroča neprofitna organizacija Association for Psychological Science (APS).

Tudi terapevti opozarjajo, da razburjanje zaradi malenkosti pogosto kaže na neizrečene potrebe, slabo komunikacijo ali pretekle rane, ne pa na večjo količino ljubezni. Strokovnjaki iz Clamon Counseling Services pojasnjujejo, da so majhni izbruhi pogosto simptom globljih težav, kot so neizpolnjena pričakovanja, stres ali nerešene zamere.

Ali se res bolj ljubimo, če se hitro razjezimo na partnerja?
Ali se res bolj ljubimo, če se hitro razjezimo na partnerja?

Zakaj se v odnosih razburimo zaradi malenkosti?

Neizpolnjene potrebe in pričakovanja

Ko partner ne izpolni naših čustvenih potreb, tudi če jih nikoli nismo jasno izrazili, se lahko frustracija kopiči. Strokovnjaki poudarjajo, da je razburjanje pogosto znak, da se v ozadju skriva nekaj več: občutek zanemarjenosti, nerazumljenosti ali pomanjkanja povezanosti.

Pretekle rane in čustveni sprožilci

Majhna pripomba lahko sproži spomin na preteklo izkušnjo, kar povzroči pretirano reakcijo. To ni povezano z ljubeznijo, temveč z nezaceljenimi ranami, ki se aktivirajo v bližnjih odnosih.

Občutek varnosti v odnosu

Richardsonova po poročanju Association for Psychological Science (APS) pojasnjuje, da ljudje pogosto pokažejo svojo najbolj ranljivo, impulzivno ali razdražljivo plat prav pred tistimi, ki jim zaupajo. To ne pomeni, da jih ljubijo bolj, pomeni le, da se ob njih počutijo dovolj varne, da pokažejo tudi manj prijetne plati sebe.

Slaba komunikacija

Ko partnerja ne znata jasno izraziti svojih potreb, se napetosti hitro kopičijo. Terapevti opozarjajo, da se majhne težave lahko hitro spremenijo v večje konflikte, če jih ne naslovimo pravočasno.

Kaj torej pomeni, če se hitro razburimo?

Psihologi se strinjajo: razburjanje zaradi malenkosti NI dokaz večje ljubezni, temveč znak, da je v odnosu nekaj, kar potrebuje pozornost, bodisi komunikacija, čustvene potrebe, stres, pretekle rane ali pa kaj popolnoma drugega. To je priložnost, da se partnerja pogovorita, se bolje razumeta in skupaj ustvarita bolj zdrav odnos.

Vir: theswaddle.com, clamoncounseling.com, psychologicalscience.org

odnosi ljubezen psihologija prepiri komunikacija mit internetni mit
