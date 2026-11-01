Ena navada razkriva, ali bo zveza obstala: večina parov je sploh ne opazi

Velike romantične geste so lepe, a strokovnjaki opozarjajo, da o uspehu zveze pogosto odločajo povsem vsakdanji trenutki. Raziskovalec odnosov dr. John Gottman že desetletja preučuje pare in trdi, da obstaja ena navada, ki lahko veliko pove o prihodnosti razmerja: kako pogosto se partnerja odzivata na drobne poskuse povezovanja.
Majhni trenutki, ki veliko pomenijo
Partner vam pokaže smešen video, omeni zanimiv dogodek v službi ali vas vpraša, kako je potekal vaš dan. Takšne drobne interakcije dr. Gottman poimenuje bids for connection oziroma povabila k povezovanju. Gre za majhne trenutke, v katerih iščemo pozornost, podporo ali bližino.
Raziskave so pokazale, da so se pari, ki so bili šest let po poroki še vedno skupaj, na takšna povabila odzivali približno 86 odstotkov časa. Pri parih, ki so se pozneje ločili, je bil ta delež občutno nižji, okoli 33 odstotkov.
Zakaj je to tako pomembno?
Vsak pozitiven odziv partnerju sporoča: Slišim te, Pomemben si mi ali Zanima me, kaj doživljaš. Takšni trenutki gradijo zaupanje in občutek varnosti v odnosu.
Težava je, da veliko parov teh trenutkov sploh ne opazi. Eden od partnerjev nekaj pove, drugi pa ostane zatopljen v telefon, televizijo ali svoje misli. Posamezen primer morda ni usoden, toda ko se to dogaja mesece ali leta, se lahko med partnerjema začne ustvarjati občutek oddaljenosti.
Štirje vzorci, ki lahko škodujejo zvezi
Gottman opozarja tudi na štiri komunikacijske vzorce, ki jih povezuje z večjim tveganjem za težave v odnosu: kritiziranje, prezir, defenzivnost in umikanje iz komunikacije oziroma "stonewalling".
To ne pomeni, da se pari nikoli ne smejo prepirati. Ključna razlika je v načinu komunikacije. Raziskave kažejo, da je za dolgoročno uspešnost zveze pomembneje, kako partnerja obvladujeta konflikte, kot pa to, kako pogosto se prepirata.
Skrivnost srečnih parov ni romantika
Zanimivo je, da podobna spoznanja potrjuje tudi ena najdaljših raziskav o sreči na svetu. Harvardova študija razvoja odraslih spremlja udeležence že od leta 1938, raziskovalci pa ugotavljajo, da kakovostni odnosi pomembno vplivajo na zadovoljstvo, zdravje in splošno dobro počutje.
Kaj lahko naredite že danes?
Naslednjič, ko vam partner pokaže fotografijo, pove anekdoto ali vas vpraša za mnenje, ne gre le za nepomemben pogovor. Morda gre za majhen poskus povezovanja, ki krepi vajino bližino. In prav takšni trenutki pogosto naredijo največjo razliko.
Viri: The Gottman Institute,Harvard Gazette, CNBC
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