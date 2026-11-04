Mislila je, da je zmenek potekal odlično, nato pa jo je šokiralo njegovo vedenje

Prvi zmenki so pogosto nepredvidljivi, a 32-letnica iz Sydneyja je priznala, da je bila nad zaključkom enega od njih naravnost šokirana. Večer je potekala prijetno, pogovor je tekel brez zadreg, nato pa je njen spremljevalec storil nekaj, česar ni pričakovala.

Preberi še Neposrečen zmenek: Poleg njene šminke je položil pištolo

Vse je kazalo na uspešen zmenek

Kot je povedala, se na zmenkih vedno trudi biti spoštljiva, odprta in prijazna ne glede na to, ali med njo in drugo osebo preskoči iskrica ali ne. Prepričana je, da si dve osebi po več urah skupnega druženja zaslužita vsaj prijazen zaključek večera.

Preberi še Ko se je končal njen 20-letni zakon, se je podala v svet

Nedavno se je dobila z 38-letnim moškim v enem od barov v središču Sydneyja. Po njenih besedah je bil pogovor prijeten, večer pa je potekal bolje, kot je pričakovala.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Nato je izvlekel telefon in jo povsem prezrl

Ko se je večer bližal koncu, je moški nenadoma vzel telefon in si naročil prevoz prek aplikacije Uber. Pri tem je sogovornico skoraj povsem ignoriral. Po njenih besedah je stala ob njem v tišini, dokler ni na hitro zamrmral nekaj v slogu: 'Se vidiva', in odšel.

Preberi še Starejši par uničil romantično zaroko na Santoriniju

Še bolj kot sam odhod jo je zmotilo dejstvo, da ga ni niti zanimalo, kako bo prišla domov. Ura je bila okoli 23.00, cesta pred lokalom pa skoraj prazna. Zato ga je neposredno vprašala, ali ga res ne zanima, kako se bo vrnila domov. Njegov odgovor jo je še dodatno presenetil. Dejal ji je, da živi v bližini in da je predvideval, da dobro pozna okolico.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Ljubezenska strokovnjakinja: Slovo je pomembno

O zgodbi je spregovorila tudi svetovalka za odnose Sera Bozza, ki meni, da je skrb za varnost druge osebe pomemben del bontona na zmenkih, še posebej pozno zvečer. Po njenem mnenju veliko pomeni že preprosta gesta, kot je vprašanje, ali je oseba varno prišla domov. Poudarila je tudi, da lahko zadnjih nekaj trenutkov zmenka popolnoma spremeni vtis o celotnem večeru. Tudi če je druženje potekalo odlično, lahko hladen ali nespoštljiv zaključek zasenči vse lepe trenutke, ki so mu pred tem sledili.

Preberi še Kopalec uničil romantično zaroko v Umagu

Tudi brez kemije ne smemo pozabiti na osnovno vljudnost

Po besedah Sere Bozze pomanjkanje romantične privlačnosti ni razlog za nespoštljivo vedenje, piše Index.hr. Če po zmenku ne želimo nadaljnjega stika, je veliko bolj zrelo in spoštljivo, da to jasno povemo, kot da drugo osebo ignoriramo ali pustimo v negotovosti.

Preberi še Sin mami razkril, da ima oče punco

Svetovalka zato priporoča preprost in iskren pristop. Zahvala za prijeten večer ter iskreno sporočilo, da ni bilo prave kemije, sta po njenem mnenju veliko boljša izbira kot nenadna prekinitev komunikacije.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Majhna gesta, ki pove veliko

Zgodba je na družbenih omrežjih sprožila številne odzive. Mnogi so se strinjali, da ni težava v tem, da moški ni želel drugega zmenka, temveč v načinu, kako je zaključil večer. V svetu spletnih zmenkov, kjer so številni odnosi kratki in bežni, lahko prav osnovna prijaznost in spoštovanje naredita največjo razliko.

Zadovoljne e-novice Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Prijavi se na Zadovoljna.si e-novičke in bodi na tekočem z najnovešimi lepotnimi in modnimi trendi ter ostalimi novostmi. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.