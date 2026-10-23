Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Trači
Narodna
Moda
Trajnostna moda Ulična moda Moda slavnih
Lepota
Koža Ličenje Ženske frizure Nohti
Zdravje
Prehrana Šport Menopavza
Horoskop
Dnevni horoskop Tedenski horoskop Astrologija
Osebna rast in odnosi
Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Otok ljubezni Slovenija ima talent Ljubezen po domače Kmetija
Odnosi
Odnosi

Se vam zdi, da partnerja ljubite manj kot nekoč? To ni nujno slab znak

N. Č.
23. 10. 2026 04.00
0

Ko razmišljate o začetkih zveze, se verjetno spomnite metuljčkov v trebuhu, nenehnega pričakovanja sporočil in občutka, da brez partnerja ne morete preživeti niti dneva. Če tega danes ne čutite več, še ne pomeni, da je vaše ljubezni konec. Psihologi opozarjajo, da je lahko ravno nasprotno.

Izberite Zadovoljna.si za svoj prednostni vir na Google.

Kam izginejo metuljčki?

Mnoge ženske se po letih zveze ustrašijo trenutka, ko ugotovijo, da partnerja ne pogrešajo več tako obupano kot nekoč, da jim srce ne bije več pospešeno ob vsakem sporočilu in da je odnos postal bolj miren.

7 stavkov, ki lahko razkrijejo, da odnos ni tako zdrav, kot mislite
Preberi še
7 stavkov, ki lahko razkrijejo, da odnos ni tako zdrav, kot mislite

Toda psihologi že dolgo opozarjajo, da začetna zaljubljenost ni enaka dolgoročni ljubezni. Raziskovalci razlikujejo med tako imenovano strastno ljubeznijo, ki je značilna za začetek odnosa, ter spremljevalno oziroma zrelo ljubeznijo, ki se razvije pozneje.

Strastna ljubezen je povezana z intenzivnimi čustvi, idealiziranjem partnerja in močno željo po bližini. Spremljevalna ljubezen pa temelji na zaupanju, prijateljstvu, občutku varnosti in medsebojni povezanosti.

Kam izginejo metuljčki?
Kam izginejo metuljčki?FOTO: Shutterstock

Ljubezen se ne zmanjša, ampak spremeni

Po teoriji ameriškega psihologa Roberta Sternberga ljubezen sestavljajo trije elementi: intimnost, strast in predanost. Razmerje med temi elementi se skozi leta spreminja. Strast pogosto ni več tako intenzivna kot na začetku, lahko pa se povečata intimnost in občutek pripadnosti.

Zato številni pari po desetih ali dvajsetih letih ne poročajo o enaki zaljubljenosti kot na začetku, poročajo pa o globlji povezanosti in večjem občutku varnosti.

Niste več zaljubljeni ali ste samo izčrpani? Strokovnjaki opozarjajo na pogosto zamenjavo
Preberi še
Niste več zaljubljeni ali ste samo izčrpani? Strokovnjaki opozarjajo na pogosto zamenjavo

Znaki, da vaš odnos dozoreva

Morda partnerja res ne gledate več z enakimi očmi kot pred desetimi leti. To pa ne pomeni, da se oddaljujeta.

Zakaj so zveze po 40. letu pogosto bolj srečne kot v dvajsetih?
Preberi še
Zakaj so zveze po 40. letu pogosto bolj srečne kot v dvajsetih?

Nasprotno, dober znak je, če:

partnerju poveste tudi stvari, ki bi jih drugim zamolčali,

se ob njem počutite varno,

veste, da vam bo stal ob strani v težkih trenutkih,

lahko skupaj preživita povsem običajen dan in se ob tem dobro počutita,

mu zaupate tudi takrat, ko se ne strinjata.

Takšni občutki so značilni za zrelo ljubezen, ki je običajno veliko stabilnejša od začetne zaljubljenosti.

Partnerstvo na preizkušnji.
Partnerstvo na preizkušnji.FOTO: Shutterstock

Najsrečnejši pari niso tisti, ki se nikoli ne prepirajo

Raziskave terapevta Johna Gottmana kažejo, da uspešni pari niso nujno tisti, ki nimajo konfliktov. Veliko pomembnejše je, da ohranijo prijateljstvo, spoštovanje in čustveno povezanost.

Po njegovih ugotovitvah odnose najbolj krepijo majhni vsakodnevni trenutki povezanosti: zanimanje za partnerjev dan, skupni rituali, izražanje hvaležnosti in občutek, da smo drug drugemu pomembni.

Prav zato je lahko odnos, v katerem ni več toliko ognjemeta, še vedno zelo srečen in trden.

Lahko nova ljubezen po 50. letu res uspe?
Preberi še
Lahko nova ljubezen po 50. letu res uspe?

Kdaj pa je občutek lahko opozorilni znak?

Občutek manjše zaljubljenosti ni razlog za paniko. Več pozornosti pa velja nameniti situacijam, ko izginejo tudi:

zanimanje za partnerja,

pogovori,

naklonjenost,

spoštovanje,

želja po skupnem preživljanju časa.

V takšnih primerih težava ni v tem, da so izginili metuljčki, ampak da se je zmanjšala čustvena povezanost.

Odnosi
OdnosiFOTO: Shutterstock

Če se vam včasih zazdi, da partnerja ljubite manj kot nekoč, to še ne pomeni, da je z vajinim odnosom nekaj narobe. Ljubezen se skozi leta pogosto spremeni iz vznemirljive zaljubljenosti v nekaj veliko bolj mirnega, vendar tudi veliko globljega. In prav ta občutek varnosti, zaupanja in prijateljstva je tisto, kar po mnenju številnih psihologov najpogosteje stoji za dolgoročnimi in srečnimi zvezami.

Pet znakov, da vas pogreša, čeprav tega ne prizna
Preberi še
Pet znakov, da vas pogreša, čeprav tega ne prizna
Mailing
Zadovoljne e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Viri: The Gottman Institute

odnosi ljubezen partnerski odnos psihologija ljubezni zveza
Odnosi

To počne veliko ljudi v zvezi, nekateri pa temu pravijo varanje

Zadovoljna.si Niste več zaljubljeni ali ste samo izčrpani? Strokovnjaki opozarjajo na pogosto zamenjavo
Zadovoljna.si Petra Strelec: Njegova opravičila so bila zame znak ljubezni
Zadovoljna.si Ne moledujte za ljubezen, našla vas bo sama
Zadovoljna.si Zakaj ne morete nehati misliti nanj? Psihologi temu pravijo limerenca
Moskisvet.com Znaki, ki kažejo, da v razmerju nismo (več) srečni
Zadovoljna.si To so znaki, da je čas, da ga izpustite
Zadovoljna.si Mit, ki mu verjame ves internet: ali se res bolj ljubimo, če se hitro razjezimo?
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 2008