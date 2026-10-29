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Odnosi

Vas je že ob prvem srečanju uvrstil v "predal"? Teorija, o kateri govori ves splet

N. Č.
29. 10. 2026 04.00
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Nekateri verjamejo, da moški že zelo zgodaj vedo, ali si z žensko želijo resno zvezo, le bežno romanco ali pa jih sploh ne zanima. Nova viralna teorija trdi, da je pozneje skoraj nemogoče spremeniti njihov prvi vtis.

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V svetu zmenkov se nenehno pojavljajo nove teorije, ki poskušajo pojasniti, zakaj se nekateri odnosi razvijejo v ljubezenske zgodbe, drugi pa obtičijo v negotovosti. Ena od tistih, ki je v zadnjih letih postala prava spletna senzacija, je tako imenovana 'box theory' oziroma teorija predalov. Njena osrednja ideja je preprosta: nekateri moški naj bi ženske že zelo zgodaj razvrstili v eno od treh kategorij.

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Teorijo je popularizirala vplivnica Tinx, ki meni, da moški ob spoznavanju ženske pogosto precej hitro oblikujejo mnenje o tem, kaj si z njo želijo.

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Tri kategorije, v katere naj bi moški uvrščali ženske

Po tej teoriji obstajajo tri osnovne kategorije:

ženska, s katero si predstavljajo resno zvezo,

ženska, s katero si želijo predvsem fizičnega odnosa ali neobveznega druženja,

ženska, za katero nimajo posebnega zanimanja.

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Najbolj kontroverzen del teorije pa je trditev, da je prehajanje med temi kategorijami zelo redko. Zagovorniki teorije menijo, da dodatni trud, potrpežljivost ali celo upoštevanje različnih pravil, pogosto ne spremenijo prvotne odločitve.

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Zakaj je teorija postala tako priljubljena?

Prav zato, ker skuša pojasniti eno najpogostejših ljubezenskih dilem: zakaj nekateri ljudje ostanejo ujeti v odnosih brez jasne prihodnosti.

Mnoge ženske so se namreč že znašle v situaciji, ko je bil odnos prijeten, redni stiki so obstajali, resna zveza pa se nikoli ni razvila. Teorija predalov ponuja preprost odgovor: ker je bila odločitev sprejeta že na začetku.

Ste že slišale za teorijo predalov?
Ste že slišale za teorijo predalov?FOTO: Shutterstock

Kaj o tem pravijo strokovnjaki?

Strokovnjaki opozarjajo, da je resnica nekoliko bolj zapletena. Socialna psihologinja Sarah Hensley pojasnjuje, da ljudje sicer zelo hitro oblikujemo prve vtise, vendar se ti lahko s časom spremenijo. Raziskave kažejo, da lahko že zelo kratek pogled na osebo vpliva na našo začetno oceno njene privlačnosti in splošen vtis.

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Kaj je učinek pogoste izpostavljenosti?

Po drugi strani pa strokovnjaki poudarjajo tudi tako imenovani učinek pogoste izpostavljenosti. Bolj ko nekoga spoznavamo, več možnosti je, da se naš začetni vtis spremeni. Zato ni znanstvenih dokazov, da bi bili ljudje za vedno ujetniki prvega predala.

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Vloga strahu pred bližino

Po mnenju strokovnjakinje za odnose Gemme Nice nekateri ljudje ohranjajo druge na varni razdalji, ker se težje čustveno odprejo. Če nekdo ni pripravljen na resno zvezo ali ima izogibajoč stil navezanosti, lahko partnerja nezavedno drži v coni neobveznega odnosa, ne glede na to, kako dobro se razumeta.

Prav zato je včasih težko ugotoviti, ali je težava v pomanjkanju kemije ali zgolj v tem, da ena oseba trenutno ni pripravljena na globlji odnos.

Moški se že v prvih nekaj sekundah odloči, ali ste mu všeč ali ne.
Moški se že v prvih nekaj sekundah odloči, ali ste mu všeč ali ne.FOTO: Adobe Stock

Je teorija predalov resnična?

Odgovor ni povsem enoznačen. Teorija predalov ni znanstveno potrjeno pravilo, temveč predvsem poskus razlage sodobnih odnosov. Strokovnjaki se strinjajo, da prvi vtisi obstajajo in da lahko močno vplivajo na nadaljnji razvoj odnosa, vendar ljudje nismo tako preprosti, da bi vse življenje ostali v isti kategoriji.

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Morda je največja vrednost te teorije prav v opomniku, da nikogar ne moremo prisiliti v zvezo. Če nekdo vztrajno kaže, da si želi nekaj drugega kot mi, je pogosto bolj smiselno to sprejeti kot pa poskušati spremeniti njegovo mnenje.

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Razlagalnik

Učinek prvega vtisa oziroma primarnostni učinek je kognitivna pristranskost, pri kateri posamezniki na podlagi prvih informacij ali hitrega srečanja ustvarijo celostno mnenje o drugi osebi. To mnenje je pogosto izjemno trdoživno, saj kasnejše informacije nezavedno prilagajamo in interpretiramo tako, da potrjujejo naš prvotni sklep.

Izogibajoči stil navezanosti je oblika vedenja, ki se običajno razvije v zgodnjem otroštvu in se v odrasli dobi kaže kot težava pri vzpostavljanju globokih čustvenih povezav. Ljudje s tem stilom pogosto cenijo izjemno raven neodvisnosti, se podzavestno bojijo intimnosti in se umaknejo ali distancirajo takoj, ko odnos postane preveč resen ali čustveno zahteven.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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