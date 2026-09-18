Viralni test za pare: dovolj je en pogled na partnerjev telefon

Po poročanju Tportala uporabnice družbenih omrežij svoje partnerje vse pogosteje prosijo, naj odprejo svojo stran 'For You' na TikToku in brez predhodnega urejanja pokažejo vsebine, ki jim jih priporoča algoritem . Ideja ni v tem, da bi partnerja ujeli pri laži ali nezvestobi, temveč da bi bolje razumeli, kakšne vsebine vsakodnevno spremlja.

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Ker algoritmi priporočajo videe na podlagi naših navad, ogledov, všečkov in interakcij, lahko takšen vpogled ponudi zanimiv vpogled v človekove interese. Dve osebi lahko odpreta isto aplikacijo, a ju pričakata povsem različna svetova vsebin.

Že en pogled na partnerjev telefon je dovolj ...

Če partnerjeva stran prikazuje predvsem videe o športu, kuhanju, potovanjih ali zabavnih živalih , gre zgolj za odraz njegovih hobijev in zanimanj. Več pozornosti pa je trend pritegnil zaradi primerov, ko se med priporočili pogosto pojavljajo vsebine z izrazito negativnimi ali stereotipnimi pogledi na ženske in partnerske odnose .

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Prav zato številni uporabniki menijo, da lahko partnerjev algoritem včasih razkrije več kot profil na družbenih omrežjih , saj prikazuje vsebine, s katerimi posameznik redno preživlja čas.

Že en pogled na partnerje telefon je dovolj ...

Kot navaja tportal, so raziskovalci Anti-Bullying Centra na Univerzi Dublin City preučevali delovanje algoritmov na platformah TikTok in YouTube Shorts. Ugotovili so, da lahko predvsem mlajši moški zelo hitro začnejo prejemati vsebine z antifeminističnimi sporočili, tudi če jih sprva niso aktivno iskali.

V nekaterih primerih so eksperimentalni profili takšne vsebine začeli prejemati že po nekaj minutah uporabe platforme. Raziskava tako opozarja, da algoritmi ne prikazujejo zgolj tistega, kar uporabniki iščejo, ampak lahko tudi sami usmerjajo njihovo pozornost v določene teme.