Toksično ljubosumje: 4 znaki, ki jih ne smete spregledati

Ljubosumje je običajno čustvo, ki ga v določeni meri izkusi skoraj vsak. Tudi v stabilnih razmerjih se lahko pojavijo občutki negotovosti ob partnerjevem druženju z drugimi. Celo terapevtka dr. Vernessa Roberts poudarja, da ljubosumje ni nujno slab znak. "Ljubosumje samo po sebi ni rdeča zastava v razmerju," pravi Robertsova v intervjuju za revijo Self in dodaja, da je osnovni vzrok ljubosumja običajno negotovost, ki izhaja iz strahu pred izgubo bližnje osebe.

Preberi še Skrivnosti v razmerju: Kje je meja med zasebnostjo in nezaupanjem?

Toda če se negotovost razvije v agresivne obtožbe ali pretiran nadzor, kot so povzročanje krivde in namerna manipulacija, to kaže na toksično obliko ljubosumja. Dr. Vernessa Roberts za portal Self navaja, da je "največja razlika med zdravim in nezdravim ljubosumjem v načinu, kako ga obvladujemo." Zdravo ljubosumje je prehodno in normalno, nezdravo pa je "toksično, eksplozivno in brezkompromisno ter običajno kaže na željo po nadzorovanju druge osebe," pojasnjuje. Prepoznavanje te meje je ključnega pomena.

icon-expand Prepoznajte toksično ljubosumje. FOTO: Dreamstime

Kako prepoznati toksično obliko ljubosumja?

Pretirano nadzorovanje vsakega vašega giba Eden glavnih znakov toksičnega ljubosumja je neprestano nadziranje vsakega vašega giba. Normalno je vprašanje partnerja, kam greste ali s kom se dobite. Toda če morate ves čas poročati o svoji lokaciji ali če partner zahteva pregled vaših sporočil pod pretvezo, da "nimate kaj skrivati," to kaže na toksično vedenje. Psihoterapevtka Aimee Hartstein poudarja, da je "nenehno spremljanje vsakega vašega giba, kot je redno brskanje po vašem telefonu, nevzdržna rešitev." Tudi če ste že kdaj kaj prikrili, to partnerju ne daje pravice do tovrstnega nadzora.

Preberi še Kako prepoznati manipulacijo v odnosih?

Takšno vedenje je invazivno in lahko pomeni emocionalno zlorabo, še opozarja Hartsteinova za portal Self. Partner lahko čuti trenutno olajšanje, a potreba po nadzoru se bo ponavljala. Namesto občutka varnosti in sproščenosti v odnosu se boste počutili nadzorovano in izgubljali avtonomijo, kar dolgoročno škodi vašemu odnosu.

icon-expand Eden glavnih znakov toksičnega ljubosumja je neprestano nadziranje vsakega vašega giba. FOTO: Adobe Stock

Izbruhi jeze Drugi znak je jeza, ki je posledica ljubosumja. Vsi se včasih razjezimo, vendar če ste nenehno previdni, govorite male laži ali ste zadržani iz strahu pred partnerjevo reakcijo, je to problem. Dr. Vernessa Roberts priporoča, da si zastavite vprašanje, zakaj ste tako previdni. Na primer: Ali se javite takoj na telefon, ker veste, da bo partner drugače besen? Ali se preoblečete, ker vaš najljubši kos oblačila partnerju ni všeč?

Preberi še Maja Plaz: "Nasilje ima veliko obrazov. A vedno obstaja izhod"

"Hoja po jajčnih lupinah signalizira pomanjkanje odprtosti v razmerju in lahko pomeni tudi pomanjkanje ranljivosti in pristnosti," opozarja dr. Robertsova za portal Self ter dodaja, da je lahko to tudi znak emocionalne zlorabe. V zdravem razmerju se morate počutiti dovolj svobodno, da lahko brez težav izrazite svoje mnenje.

icon-expand Drugi znak je jeza, ki je posledica ljubosumja. FOTO: Dreamstime

Ne pusti, da preživljate čas z drugimi, ko ga ni zraven Eden izmed znakov težavnega odnosa je tudi to, da partner ne dopušča, da bi čas preživljali z drugimi, kadar ga ni zraven. Povsem normalno je, da se občasno pojavi kanček ljubosumja, na primer ko se partner druži z nekom, ki se nam zdi zanimiv ali privlačen. A kot poudarjajo strokovnjaki, je velika razlika med kratkotrajno zavistjo in vedenjem, ki temelji na nadzoru. Nihče nima pravice odločati, s kom se smete družiti.

Preberi še Ali moramo s partnerjem res vse početi skupaj?

Če so partnerju določene situacije neprijetne, na primer stiki z bivšimi partnerji, je po besedah dr. Vernesse Roberts o tem smiselno odkrito govoriti in skupaj postaviti jasne meje. Če želite na primer na vikend izlet z novimi prijatelji in ima partner pri tem veliko vprašanj ali skrbi, je bolje poiskati kompromis kot pa vse skupaj zavrniti ali skrivati. Dogovorita se lahko, da se mu oglasite vsak večer ali pa da partner prijatelje spozna vnaprej. Če pa kljub odprtosti, razlagi in iskrenosti partner še vedno dvomi, vas zaslišuje ali omejuje, je to lahko znak, da ne gre za zaščito, temveč za nadzorovalno vedenje.

icon-expand Eden izmed znakov težavnega odnosa je tudi to, da partner ne dopušča, da bi čas preživljali z drugimi, kadar ga ni zraven. FOTO: AdobeStock

Skuša prekiniti vaše vezi s prijatelji in družino Najbolj nevaren znak je, da partner poskuša prekiniti vaše vezi s prijatelji in družino. "Če partner nenehno ponižuje vaše bližnje ali poskuša ustvariti prepričanje, da je edina oseba, ki ji lahko zaupate, bodite previdni," pravi strokovnjakinja za portal Self. Namesto da vas ščiti, vas lahko izolira, da bi vas lažje nadziral in manipuliral. Poskusi izolacije so sprva lahko diskretni, nato pa vedenje lahko eskalira, pojavijo pa se lahko tudi izbruhi jeze.

Preberi še Kako prenašati kritiko, ki v nas vzbuja občutek manjvrednosti?

Dr. Vernessa Roberts poudarja: "Potrebujemo zunanje povezave onkraj romantičnih razmerij [...] za razvoj kot posamezniki." Imeti svoje prijatelje ter lastne hobije in interese je torej ključno za vas in vaš odnos. Pravi partner pa vas bo podpiral, ne omejeval, še dodaja.

Ključno je prepoznati znake toksičnega ljubosumja in jih ne ignorirati. V zdravem razmerju bi se morali počutiti varno, sproščeno in avtonomno.

Zadovoljne e-novice Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Prijavi se na Zadovoljna.si e-novičke in bodi na tekočem z najnovešimi lepotnimi in modnimi trendi ter ostalimi novostmi. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.