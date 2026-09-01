September je za pare najtežji mesec v letu, razlog ni naključje

Poletje je pogosto čas sproščenosti, dopustov, izletov in skupnih doživetij. Jesen pa prinese vrnitev v rutino, nove obveznosti in hitrejši življenjski tempo. Prav zato strokovnjaki opažajo, da se številni pari v septembru začnejo bolj kritično ozirati na svoje razmerje in se spraševati, ali so v njem res srečni. Čeprav ni dokazov, da bi bil september uradno mesec z največ razhodi, številni strokovnjaki za odnose ugotavljajo, da je obdobje po poletju za mnoge zveze pomembna prelomnica.

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Poletje lahko začasno zakrije težave

Med dopustom preživimo več časa zunaj, imamo manj vsakodnevnih skrbi in pogosto več priložnosti za prijetna skupna doživetja. Takšno okolje lahko začasno omili napetosti, ki bi v običajnem ritmu življenja prišle bolj do izraza.

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Ko se poletje konča, se vrnejo službene obveznosti, šolski urniki in vsakdanje odgovornosti. Takrat pari pogosto ugotovijo, da so nekatera odprta vprašanja ostala nerešena. September zato težav ne ustvarja, ampak jih pogosto le razkrije.

icon-expand Zakaj se septembra toliko parov sooča s težavami? FOTO: Shutterstock

Jesen nas spodbuja k razmisleku

Psihologi pojasnjujejo, da ljudje določena obdobja doživljamo kot priložnost za nov začetek. Podobno kot januar tudi september pri številnih vzbudi občutek, da je čas za pregled življenjskih ciljev, navad in odnosov. Vprašanja, kot so Ali sem zadovoljen s svojim življenjem?, Sem tam, kjer želim biti? in Ali me ta odnos osrečuje?, se v tem obdobju pojavljajo pogosteje. Za nekatere pare to pomeni nov zagon, za druge pa spoznanje, da je treba določene težave končno nasloviti.

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Več stresa pomeni več preizkušenj

Vrnitev v ustaljen ritem pogosto spremljata tudi stres in utrujenost. Raziskave že dolgo kažejo, da zunanji pritiski vplivajo na kakovost partnerskih odnosov. Kadar imamo manj energije in manj časa zase, hitreje pride do nesporazumov in konfliktov.

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Strokovnjaki opozarjajo, da težava običajno ni v septembru samem, temveč v tem, kako se partnerja skupaj soočata z novimi obremenitvami. Zveze, ki temeljijo na odprti komunikaciji in medsebojni podpori, so običajno kos tudi zahtevnejšim obdobjem.

icon-expand Zakaj se jeseni toliko parov sooča s težavami? FOTO: Shutterstock

Kateri problemi najpogosteje obremenjujejo pare?

Po podatkih, ki jih povzema Psychology Today, se pari najpogosteje spopadajo s težavami na področju komunikacije, financ, ljubosumja, razdelitve obveznosti, načrtov za prihodnost in pomanjkanja bližine. Priznani psiholog John Gottman med največje dejavnike tveganja za odnos uvršča kritiziranje partnerja, prezir, obrambno vedenje in umikanje iz komunikacije. Če se takšni vzorci ponavljajo dlje časa, lahko resno načnejo tudi sicer trdno zvezo.

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September je lahko tudi priložnost

Čeprav se o jeseni pogosto govori kot o zahtevnem obdobju za partnerske odnose, strokovnjaki poudarjajo, da je lahko prav september odlična priložnost za nov začetek. Ko se poletni vrvež umiri, imajo pari več možnosti za iskren pogovor o tem, kaj v odnosu deluje in kaj bi bilo treba izboljšati. Namesto da bi september razumeli kot grožnjo za zvezo, ga lahko vidimo kot priložnost za preverjanje njenega zdravja. Odnosi, ki temeljijo na zaupanju, spoštovanju in dobri komunikaciji, pogosto iz takšnih preizkušenj izidejo še močnejši.

icon-expand Zakaj se jeseni toliko parov sooča s težavami? FOTO: Shutterstock

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