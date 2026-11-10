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Psihopati blestijo na prvih zmenkih, a strokovnjaki svarijo pred njimi

N. Č.
10. 11. 2026 04.00
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Samozavestni, očarljivi in izjemno prepričljivi. Prav zaradi teh lastnosti so ljudje z izrazitejšimi psihopatskimi potezami pogosto med najbolj zaželenimi na prvih zmenkih, kaže nova raziskava. A strokovnjaki opozarjajo, da se za privlačno zunanjostjo lahko skrivajo tudi lastnosti, ki dolgoročno otežujejo zdravo partnersko zvezo.

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Karizma, samozavest, šarm in sproščenost. Lastnosti, ki jih številni iščejo pri potencialnem partnerju, so lahko tudi razlog, da nas na prvem zmenku najbolj očarajo prav osebe z izrazitejšimi psihopatskimi potezami. Do tega zaključka je prišla nova raziskava, o kateri poročata New York Post in hrvaški portal Net.hr.

Raziskava je pokazala, da so posamezniki z izrazitejšimi psihopatskimi potezami na prvih zmenkih pogosto ocenjeni kot privlačnejši, bolj zanimivi in karizmatični od drugih. Strokovnjaki pa opozarjajo, da prvi vtis ne pove nujno veliko o kakovosti dolgoročnega partnerskega odnosa.

Zakaj so psihopati pogosto tako privlačni?

Ko slišimo besedo psihopat, večina najprej pomisli na nekaj nevarnega ali zloveščega. A psihologija opozarja, da psihopatija obstaja na spektru. Mnogi ljudje imajo določene psihopatske lastnosti, ne da bi bili nasilni ali kriminalni.

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Kot povzema New York Post, je raziskava pokazala, da so posamezniki z izrazitejšimi psihopatskimi potezami pogosto ocenjeni kot privlačnejši za zmenke. Razlog tiči predvsem v njihovi samozavesti, družabnosti in sposobnosti, da v družbi delujejo sproščeno ter zanimivo.

Hitro nas očarajo ...
Hitro nas očarajo ...FOTO: Shutterstock

Na prvem zmenku pustijo močan vtis

Znanstveniki ugotavljajo, da so osebe s psihopatskimi potezami pogosto zelo spretne pri ustvarjanju prvega vtisa. Delujejo samozavestno, znajo voditi pogovor in pri sogovorniku hitro vzbudijo občutek posebne povezanosti. Prav zaradi tega jih potencialni partnerji pogosto ocenijo kot bolj zaželene.

Strokovnjaki opozarjajo, da je to eden od razlogov, zakaj se lahko nekateri ljudje hitro zapletejo v odnose, ki se pozneje izkažejo za manj zdrave, kot so se zdeli na začetku.

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Privlačnost in kakovost odnosa nista isto

Pomembno pa je poudariti, da privlačnost na prvem zmenku ne pomeni nujno tudi uspešne zveze. Kot navaja raziskava, lahko lastnosti, ki sprva delujejo očarljivo, dolgoročno povzročijo težave. Mednje sodijo pomanjkanje empatije, manipulativno vedenje, impulzivnost in težave pri ustvarjanju globoke čustvene povezanosti.

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Prav zato strokovnjaki svetujejo, da pri spoznavanju nove osebe ne sodimo zgolj po prvem vtisu. Šarm in samozavest sta lahko privlačna, a veliko več o kakovosti odnosa povedo spoštovanje, iskrenost, empatija in doslednost skozi čas.

Težko se jih upremo ...
Težko se jih upremo ...FOTO: Shutterstock

Kako prepoznati psihopatske poteze?

Psihologi poudarjajo, da psihopatije ni mogoče prepoznati po enem samem vedenju. Gre za skupek osebnostnih lastnosti, ki se lahko kažejo na različne načine. Med najpogostejšimi znaki so pretirana samozavest, pomanjkanje empatije, manipulativno vedenje in težave pri prevzemanju odgovornosti za lastna dejanja. Osebe z izrazitejšimi psihopatskimi potezami pogosto zelo dobro vedo, kaj želi druga oseba slišati, zato znajo hitro ustvariti občutek povezanosti.

Pozorni bodite tudi na pogosto laganje brez občutka krivde, potrebo po nadzoru ter dejstvo, da se takšne osebe redko iskreno opravičijo za svoje napake. Na začetku lahko vse to ostane dobro prikrito za plastjo šarma in privlačnosti.

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Katere lastnosti bi morale prižgati alarm?

Psihologi opozarjajo predvsem na ljudi, ki:

delujejo izjemno očarljivo že ob prvem srečanju,

zelo hitro ustvarjajo občutek posebne povezanosti,

redko prevzamejo odgovornost za svoje napake,

kažejo pomanjkanje empatije do drugih,

pogosto manipulirajo z okolico za dosego svojih ciljev.

Na začetku delujejo izjemno očarljivi.
Na začetku delujejo izjemno očarljivi.FOTO: Adobe Stock

Zakaj se jim tako težko upremo?

Razlog, da nas takšni ljudje pogosto očarajo, se skriva v njihovih socialnih spretnostih. Raziskava kaže, da znajo narediti odličen prvi vtis, saj delujejo samozavestno, sproščeno in zanimivo. Samozavest je ena od lastnosti, ki jo ljudje na zmenkih najpogosteje ocenjujejo kot privlačno, zato ni presenetljivo, da imajo pri osvajanju pogosto prednost.

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Pomembno vlogo igra tudi dejstvo, da jih je običajno manj strah zavrnitve. Zaradi tega hitreje pristopijo k potencialnim partnerjem, več flirtajo in pogosteje tvegajo. Ravno ta drznost lahko ustvari vtis odločnosti in privlačnosti, čeprav dolgoročno ne pomeni nujno tudi zdravega ali stabilnega odnosa.

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To seveda ne pomeni, da je vsak samozavesten ali karizmatičen človek psihopat. Raziskava zgolj kaže, da so določene osebnostne lastnosti, ki jih povezujemo s psihopatijo, lahko na začetku zelo privlačne.

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Vir: nypost.com, net.hr

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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Mislila je, da je zmenek potekal odlično, nato pa jo je šokiralo njegovo vedenje

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