Razhod se ne začne z odhodom, ampak s tem

Mnogi verjamejo, da se zveza konča v trenutku, ko eden od partnerjev odide skozi vrata ali izreče besede: "Ne gre več." A strokovnjaki za odnose opozarjajo, da se večina razhodov začne precej prej, pogosto mesece ali celo leta pred dejanskim koncem.
Po besedah priznanega ameriškega psihologa in raziskovalca odnosov dr. Johna Gottmana je eden najmočnejših pokazateljev, da je zveza v težavah, prezir. Prav prezir naj bi bil po njegovih dolgoletnih raziskavah celo najzanesljivejši napovednik ločitve ali razhoda.
Najnevarnejši znak v partnerskem odnosu
Dr. Gottman je desetletja spremljal pare in njihovo komunikacijo ter ugotovil, da obstajajo določeni vedenjski vzorci, ki lahko napovedujejo usodo zveze. Med njimi je prav prezir tisti, ki najbolj škoduje odnosu.
Kot pojasnjuje Gottman Institute, se prezir kaže skozi posmehovanje, sarkazem, zbadanje, zavijanje z očmi, poniževanje ali občutek moralne in intelektualne nadvlade nad partnerjem. Takšna komunikacija partnerju sporoča: "Jaz sem boljši od tebe."
Ko izgine spoštovanje
Strokovnjaki poudarjajo, da se težave običajno ne začnejo z velikim konfliktom, temveč z drobnimi vsakodnevnimi gestami. Morda partnerjeve napake postanejo razlog za posmehovanje. Morda se na njegove predloge odzivamo z očitki ali pa njegove besede vse pogosteje pospremimo z zavijanjem z očmi.
Ko izgine spoštovanje, začne izginjati tudi občutek povezanosti. Namesto da bi partnerja videla kot ekipo, se začneta dojemati kot nasprotnika.
Po ugotovitvah Gottmanovega inštituta prezir ne povzroča le več konfliktov, ampak zmanjšuje možnost, da bi par težave tudi uspešno rešil.
Razhod se pogosto začne s čustvenim umikom
Partnerski terapevti opozarjajo, da se številni pari ne oddaljijo drug od drugega zaradi enega samega dogodka, temveč zaradi postopnega čustvenega umika. Partnerja si prenehata zaupati vsakodnevne skrbi, manj pogosto iščeta bližino in vse redkeje kažeta zanimanje za življenje drug drugega.
Zunaj je lahko videti, da je vse v redu, v resnici pa odnos že dolgo izgublja svojo trdnost.
Ali je mogoče odnos rešiti?
Dobra novica je, da pojav prezira še ne pomeni nujno konca zveze. Strokovnjaki poudarjajo, da je prvi korak prepoznavanje težave. Pari, ki se zavestno trudijo obnoviti spoštovanje, hvaležnost in občutek naklonjenosti, imajo bistveno več možnosti, da odnos izboljšajo.
Kot navaja Gottman Institute, je eden najučinkovitejših načinov za krepitev odnosa prav zavestno izražanje občudovanja, hvaležnosti in spoštovanja do partnerja. Tudi majhne pozitivne geste lahko sčasoma pomagajo obnoviti bližino, ki se je morda začela izgubljati.
Čas za iskren pogovor?
Če v odnosu vse pogosteje opažate sarkazem, poniževanje, zavijanje z očmi ali občutek, da partnerja ne spoštujeta več tako kot nekoč, je morda čas za iskren pogovor. Razhod se namreč redko začne z odhodom. Veliko pogosteje se začne v trenutku, ko v odnosu zmanjka spoštovanja.
Viri: The Gottman Institute
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV