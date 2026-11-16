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Psihologi razkrivajo: eden prvih znakov, da se partnerja oddaljujeta, ni prepiranje

N. Č.
16. 11. 2026 04.00
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Mnogi verjamejo, da so pogosti prepiri prvi znak resnih težav v zvezi. Toda strokovnjaki za partnerske odnose opozarjajo, da je lahko veliko bolj zaskrbljujoče nekaj drugega. Po ugotovitvah raziskovalcev se partnerja pogosto začneta oddaljevati že dolgo pred velikim konfliktom, eden prvih opozorilnih znakov pa je veliko bolj tih in neopazen.

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Težava ni vedno v prepiru, temveč v pomanjkanju povezanosti

Ko pomislimo na zveze v krizi, si pogosto predstavljamo glasne prepire in nenehna nesoglasja. Vendar raziskave kažejo, da je za kakovost partnerskega odnosa pogosto pomembnejše nekaj drugega: ali se partnerja še vedno čutita slišana, razumljena in čustveno povezana. Po ugotovitvah strokovnjakov je občutek, da nas partner razume, podpira in se odziva na naše potrebe, eden najmočnejših napovednikov zadovoljstva v zvezi.

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Prav zato odsotnost konfliktov še ne pomeni nujno, da je v odnosu vse v redu. V nekaterih primerih se partnerja ne prepirata zato, ker sta zadovoljna, temveč zato, ker sta se preprosto prenehala truditi za povezanost.

Eden prvih znakov težav v razmerju je tih in neopazen.
Eden prvih znakov težav v razmerju je tih in neopazen.FOTO: AdobeStock

Eden prvih znakov je, da si povesta vedno manj

Po besedah strokovnjakov se številni pari začnejo oddaljevati takrat, ko izginejo vsakodnevni pogovori. Ne gre za pomembne življenjske odločitve, temveč za majhne trenutke, ko drug z drugim delimo svoje misli, opažanja, skrbi ali veselje.

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Raziskave Johna Gottmana so pokazale, da uspešni pari redno odgovarjajo na partnerjeve poskuse povezovanja. To so lahko preprosta vprašanja, komentarji in želja po pogovoru. Ko partner takšne poskuse vztrajno ignorira ali nanje odgovarja nezainteresirano, se lahko začne ustvarjati občutek oddaljenosti.

Se tudi vam zdi, da sta se s partnerjem oddaljila?
Se tudi vam zdi, da sta se s partnerjem oddaljila? FOTO: Shutterstock

Nevarno postane, ko nas partner ne zanima več

Psihologi poudarjajo, da čustveno oddaljevanje pogosto postane opazno takrat, ko partnerja prenehata kazati zanimanje za vsakodnevno življenje drug drugega. Vprašanja, kot so "Kako je potekal tvoj dan?", "Kako si?" ali "Kako je bilo na sestanku?", postajajo vse redkejša.

Na prvi pogled gre za malenkosti, vendar prav te vsakodnevne interakcije ustvarjajo občutek bližine. Ko izgine zanimanje za partnerjeve misli, občutke in izkušnje, se lahko začne zmanjševati tudi občutek povezanosti v odnosu.

Zakaj je tišina včasih bolj nevarna od prepira?

Strokovnjaki že dolgo opozarjajo, da nesoglasja sama po sebi niso nujno škodljiva. Težava nastane, ko partnerja prenehata komunicirati ali ko eden od njiju čustveno umakne svojo pozornost iz odnosa.

Kot ugotavlja John Gottman, so dolgoročno veliko pomembnejši vsakodnevni odzivi na partnerjeve potrebe po bližini kot pa odsotnost konfliktov. Pari, ki ohranjajo občutek povezanosti tudi med nesoglasji, imajo praviloma več možnosti za zadovoljno in stabilno zvezo.

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Kako preprečiti oddaljevanje?

Dobra novica je, da se čustvena bližina pogosto krepi z majhnimi koraki. Strokovnjaki svetujejo, da si partnerja vsak dan vzameta nekaj minut za iskren pogovor brez motenj, pokažeta zanimanje za življenje drug drugega ter ne spregledata drobnih priložnosti za povezovanje.

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Pomembno je tudi, da partnerju pokažemo, da ga slišimo in razumemo. Prav občutek, da smo opaženi, cenjeni in sprejeti, namreč predstavlja enega ključnih temeljev dolgotrajne in srečne zveze.

Se tudi vam zdi, da sta se oddaljila?
Se tudi vam zdi, da sta se oddaljila?FOTO: Shutterstock

Zakaj se partnerja pogosto oddaljita, ne da bi to opazila?

Čustveno oddaljevanje se običajno ne zgodi čez noč. Strokovnjaki za partnerske odnose opozarjajo, da gre pogosto za počasen proces, med katerim partnerja drug drugemu namenjata vse manj pozornosti. Sprva so spremembe skoraj neopazne. Pogovori postanejo krajši, skupni trenutki redkejši, zanimanje za partnerjeve občutke pa sčasoma oslabi.

Prav zato številni pari težave opazijo šele takrat, ko je občutek oddaljenosti že precej močan. Ker ne gre za en sam velik dogodek, temveč za kopičenje majhnih sprememb, mnogi dolgo verjamejo, da gre zgolj za običajno obdobje utrujenosti ali stresa.

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Kdaj je čas za iskren pogovor?

Vsak odnos se kdaj znajde v obdobju, ko partnerja nista enako povezana kot običajno. Strokovnjaki poudarjajo, da posamezni znaki sami po sebi še ne pomenijo težav v zvezi. Pomembno pa je, da jih ne ignoriramo, če trajajo daljše obdobje.

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Če imate občutek, da si s partnerjem povesta vse manj, da ga vaše življenje ne zanima več ali da med vama primanjkuje bližine, je iskren pogovor pogosto najboljši prvi korak. Veliko odnosov se ne konča zaradi enega velikega konflikta, ampak zato, ker partnerja predolgo odlašata z naslavljanjem manjših težav.

Majhne stvari pogosto povedo največ

Čeprav mnogi verjamejo, da se težave v partnerstvu začnejo s prepirom, strokovnjaki opozarjajo, da je eden prvih znakov oddaljevanja pogosto veliko bolj tih. Ko si partnerja prenehata deliti vsakodnevne misli, zanimanja in občutke, lahko začne čustvena bližina počasi bledeti. Prav zato so drobni pogovori, pozornost in zanimanje pogosto veliko pomembnejši, kot se zavedamo.

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Vir: John Gottman, The Gottman Institute

Razlagalnik

Čustvena dostopnost je zmožnost posameznika, da je prisoten, dovzeten in odziven na čustvene potrebe svojega partnerja. Pomeni, da partnerja drug drugemu nudita varen prostor za izražanje ranljivosti, da se čutita slišana in sprejeta ter da se znata čustveno povezati tudi v stresnih okoliščinah, kar je ključni steber dolgotrajne in trdne zveze.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
partnerski odnosi ljubezen komunikacija psihologija zveza čustvena bližina
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