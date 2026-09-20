Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Trači
Narodna
Moda
Trajnostna moda Ulična moda Moda slavnih
Lepota
Koža Ličenje Ženske frizure Nohti
Zdravje
Prehrana Šport Menopavza
Horoskop
Dnevni horoskop Tedenski horoskop Astrologija
Osebna rast in odnosi
Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Razhod
Odnosi

Pet znakov, da vas pogreša, čeprav tega ne prizna

N. Č.
20. 09. 2026 20.31
0

Po razhodu ali obdobju tišine se marsikatera ženska vpraša isto stvar: ali me sploh še pogreša? Čeprav se ne oglasi, lahko njegovo vedenje razkriva več, kot si mislite. Strokovnjaki za odnose poudarjajo, da ljudje pogrešanja ne izražamo vedno neposredno, pogosto pa ga izdajo druga dejanja.

Izberite Zadovoljna.si za svoj prednostni vir na Google.

Ko se nekdo umakne ali preneha komunicirati, še ne pomeni nujno, da so čustva izginila. Psihologi opozarjajo, da ljudje pogosto predelujejo čustva na različne načine. Nekateri se želijo zaščititi pred zavrnitvijo, drugi potrebujejo čas zase, tretji pa preprosto ne vedo, kako bi naredili prvi korak. Kot pojasnjuje Psychology Today, odsotnost stika ni vedno enaka odsotnosti čustev.

Čeprav nihče ne more z gotovostjo vedeti, kaj se dogaja v glavi druge osebe, obstaja nekaj vedenjskih vzorcev, ki pogosto nakazujejo, da vas nekdo še vedno pogreša.

Ste se z nekom srečali "ob pravem času"? Ta teorija pojasnjuje, zakaj
Preberi še
Ste se z nekom srečali "ob pravem času"? Ta teorija pojasnjuje, zakaj

Še vedno spremlja vaše življenje

Morda ne pošilja sporočil, a med prvimi pogleda vaše zgodbe na družbenih omrežjih ali redno všečka vaše objave.

3 razlogi, zaradi katerih ne bo mogel prenehati misliti na vas
Preberi še
3 razlogi, zaradi katerih ne bo mogel prenehati misliti na vas

Strokovnjaki za medosebne odnose pojasnjujejo, da ljudje pogosto iščejo posredne načine za ohranjanje povezanosti, kadar neposreden stik zanje predstavlja prevelik čustveni izziv. Prav spremljanje družbenih omrežij je danes eden najpogostejših načinov, kako ostanemo povezani z nekom, ki ga pogrešamo, piše Psychology Today.

To sicer še ni dokaz ljubezni, lahko pa je znak, da ga vaše življenje še vedno zanima.

Še vedno spremlja vaše življenje ...
Še vedno spremlja vaše življenje ...FOTO: Shutterstock

Poišče razlog, da stopi v stik

Nenadoma ga zanima nekaj, kar je pozabil vprašati pred tedni. Morda vam pošlje povezavo do članka, fotografijo ali povsem nedolžno vprašanje.

Po mnenju strokovnjakov z Verywell Mind ljudje pogosto uporabijo praktične izgovore za stik, kadar jih je strah neposredno pokazati ranljivost. Namesto da bi priznali, da nekoga pogrešajo, raje poiščejo navidez nevtralen razlog za pogovor.

Viralni test za pare: dovolj je en pogled na partnerjev telefon
Preberi še
Viralni test za pare: dovolj je en pogled na partnerjev telefon

Če se takšni stiki ponavljajo, verjetno ne gre zgolj za naključje.

Pogosto stopi v stik z vami.
Pogosto stopi v stik z vami.FOTO: Shutterstock

O vas sprašuje skupne prijatelje

Če ga zanima, kako ste, kaj počnete in ali ste že v novi zvezi, je to lahko pomemben znak.

Kot navajajo strokovnjaki za odnose pri Psych Central, ljudje po razhodu pogosto iščejo informacije o nekdanjem partnerju prek skupnih znancev. Takšno vedenje je povezano z željo po občutku povezanosti in zmanjševanju negotovosti.

Nova "rdeča zastavica" pri zmenkih? Zakaj lahko odnos do AI vpliva na ljubezen
Preberi še
Nova "rdeča zastavica" pri zmenkih? Zakaj lahko odnos do AI vpliva na ljubezen

Čeprav sam ne naredi koraka proti vam, ga očitno še vedno zanima, kaj se dogaja v vašem življenju.

Nenadoma postane bolj prisoten na družbenih omrežjih

Po obdobju popolne tišine začne pogosteje objavljati fotografije, zgodbe ali vsebine, za katere ve, da jih boste opazili.

Zakaj so zveze po 40. letu pogosto bolj srečne kot v dvajsetih?
Preberi še
Zakaj so zveze po 40. letu pogosto bolj srečne kot v dvajsetih?

Po ugotovitvah raziskovalcev, objavljenih v strokovni reviji Personal Relationships, nekateri ljudje po razhodu svoje vedenje prilagodijo tako, da pritegnejo pozornost osebe, ki jim veliko pomeni. Ne gre nujno za manipulacijo, temveč pogosto za poskus ponovne vzpostavitve povezave.

Morda se zdi naključje, vendar so takšne spremembe pogosto bolj premišljene, kot si mislimo.

Pogosteje objavlja na družbenih omrežjih.
Pogosteje objavlja na družbenih omrežjih.FOTO: iStock

Ostaja prisoten v vašem življenju

Ne izbriše skupnih fotografij. Še vedno vam čestita za rojstni dan. Ne prekine vseh vezi in ne izgine popolnoma.

Po mnenju strokovnjakov pri The Gottman Institute popoln umik običajno pomeni željo po prekinitvi odnosa, medtem ko ohranjanje določenih oblik stika pogosto nakazuje, da čustvena navezanost še ni povsem izginila.

Seveda to ne pomeni, da si želi ponovno zvezo, lahko pa kaže, da mu vajina skupna zgodba še vedno veliko pomeni.

Lahko nova ljubezen po 50. letu res uspe?
Preberi še
Lahko nova ljubezen po 50. letu res uspe?

Ne pozabite: znaki niso zagotovilo

Pomembno je poudariti, da noben posamezen znak ne pomeni zanesljivega dokaza, da vas nekdo pogreša. Vsak človek se s čustvi sooča drugače, zato je treba vedenje vedno gledati v širšem kontekstu.

Psihologi pogosto opozarjajo, da lahko preveč analiziranja drobnih namigov povzroči dodatno stisko. Veliko bolj koristno je, da se osredotočimo na dejanja kot na ugibanja. Kdor si želi biti del vašega življenja, bo to prej ali slej pokazal tudi s konkretnimi koraki.

Mailing
Zadovoljne e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Viri: Psychology Today, Verywell Mind, Psych Central, Personal Relationships, The Gottman Institute

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
odnosi ljubezen razhod psihologija čustva
Odnosi

Viralni test za pare: dovolj je en pogled na partnerjev telefon

Moskisvet.com 7 jasnih znakov, da vaš partner še vedno ni prebolel bivše
Zadovoljna.si 6 znakov, da je spal z drugo žensko
Zadovoljna.si 7 znakov, ki kažejo, da vztrajate v razmerju, ki nima možnosti
Moskisvet.com 5 znakov, da vas nekdo nima rad
24ur.com 'Ghosting je nezrel mehanizem v odnosu'
Zadovoljna.si Se vam zdi, da vas partner ne posluša? Poskusite to
Moskisvet.com Pet znakov, da partnerka manipulira z vami
Priporoča
  • Carousel 309├ù513px
  • Carousel 309├ù513px 2
  • Carousel 309├ù513px 3
  • Carousel 309├ù513px 4
  • Carousel 309├ù513px 5
  • Carousel 309├ù513px 6
  • Carousel 309├ù513px 7
  • Carousel 309├ù513px 8
  • Carousel 309├ù513px 9
  • Carousel 309├ù513px 10
  • Carousel 309├ù513px 11
  • Carousel 309├ù513px 12
  • Carousel 309├ù513px 13
  • Carousel 309├ù513px 14
  • Carousel 309├ù513px 15
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1962