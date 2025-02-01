Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Kmetija Slovenija ima talent
Tu je najbolj depresiven mesec v letu

Tu je najbolj depresiven mesec v letu

Osebna rast
0
Ločitev, ki je šokirala svet

Ločitev, ki je šokirala svet

Trači
0
Visoka starostna razlika ju ne bo ločila

Visoka starostna razlika ju ne bo ločila

Trači
0
Znana Slovenka pričakuje prvega otroka

Znana Slovenka pričakuje prvega otroka

Trači
1
Mesečni horoskop: Preverite, kaj vam prinaša januar 2026

Mesečni horoskop: Preverite, kaj vam prinaša januar 2026

Horoskop znamenja
0
Neplodnost ni nekaj, česar bi se morali sramovati

Neplodnost ni nekaj, česar bi se morali sramovati

Neplodnost je za par izjemno neprijetna preizkušnja, a hkrati lahko tudi povezovalna. Odpre lahko boleče rane in je hkrati zelo življenjska in ranljiva. Zanjo moramo biti močni, a hkrati odprti in iskreni. Postavi nas v situacijo, kjer ni mogoče nič drugega, kot da položimo karte na mizo in se soočimo. Četudi nas lahko postavi v neizbežno situacijo, nas lahko hkrati osvobodi, ker vemo, pri čem smo in kako naprej.
Osebna rast
0
Od žensk se zahteva ogromno, a ljubezen do sebe ni sebičnost

Od žensk se zahteva ogromno, a ljubezen do sebe ni sebičnost

V teh časih je sodobni ženski težko usklajevati svoje karierne ambicije in skrbeti za duševno zdravje. Od nas se zahteva ogromno.
Osebna rast
0
Kako prenašati kritiko, ki v nas vzbuja občutek manjvrednosti?

Kako prenašati kritiko, ki v nas vzbuja občutek manjvrednosti?

Ena najpomembnejših sposobnosti v življenju je to, da se naučimo zrelo prenašati neuspeh in kritiko. Ko to enkrat znamo, smo skoraj nepremagljivi, kajti v sebi nimamo več strahu, ki bi nas oviral na poti doseganja ciljev. Strahu, ki je največkrat odgovoren za to, da ljudje ne sledijo svojim sanjam.
Osebna rast
0
Sašenka Planinc: Telo se odziva, ko mu damo pravi signal

Sašenka Planinc: Telo se odziva, ko mu damo pravi signal

Holistična bioresonančna terapevtka Sašenka Planinc predstavlja svojo novo knjigo, ki ponuja celosten vpogled v doseganje zdravja in sreče. Z več kot 25 leti izkušenj pomaga ljudem najti pot do notranje harmonije, povezuje znanja bioresonance, psihofizičnih ravnovesij in duhovnega razvoja za bolj polno in zdravo življenje.
Osebna rast
0
Ta preprost ritual vam lahko spremeni dan ali celo življenje

Ta preprost ritual vam lahko spremeni dan ali celo življenje

Ste se že kdaj zalotili, da delujete na avtopilotu? Delate, opravljate naloge, odgovarjate na sporočila, a znotraj vas nekaj manjka. Občutek, da ste odrezani od sebe, od miru, od sreče. Nič ni nenavadnega, če se občasno izgubite, pomembno pa je, da se znate tudi vrniti nazaj. K sebi.
Osebna rast
Kaj ženske dela samozavestne? Odgovori z ljubljanskih ulic razkrivajo marsikaj

Kaj ženske dela samozavestne? Odgovori z ljubljanskih ulic razkrivajo marsikaj

Samozavest je ena tistih besed, ki jih pogosto uporabljamo, a redko zares raziščemo. Kaj pomeni biti samozavestna? Od kod pride ta občutek notranje trdnosti, gotovosti in mirnosti? Je prirojen ali izgrajen skozi izkušnje, napake in zmage?
Osebna rast
0
Kako ustaviti svojega notranjega kritika in ojačati samozavest?

Kako ustaviti svojega notranjega kritika in ojačati samozavest?

Preden se odpraviš na zmenek z novim fantom, v ogledalu opaziš vse svoje napake. Sama sebi govoriš, da ti ta obleka doda nekaj kil, da se ti je ravno zdaj naredil ta mozolj na nosu, da mu zagotovo ne boš všeč. Morda imaš razgovor za novo službo in si pred sestankom govoriš, da nimaš dovolj kompetenc, da jih ne boš znala prepričati. Morda v družbi rečeš nekaj smešnega in se prijatelji ne odzovejo, kot si pričakovala, zato potem doma še dva dni premlevaš, zakaj si sploh rekla kaj tako neumnega.
Osebna rast
0
5 načinov, kako branje krepi vašo samozavest

5 načinov, kako branje krepi vašo samozavest

V svetu, kjer nas nenehno opominjajo, kaj vse še nismo in kjer je popolnost le filter stran, sta samozavest in dobra samopodoba pogosto na veliki preizkušnji. Kako nam pred poplavo samokritike lahko pomaga branje, preverite v nadaljevanju članka.
Osebna rast
1
Branje: Ključ do boljšega mentalnega zdravja

Branje: Ključ do boljšega mentalnega zdravja

Branje je ključnega pomena, če želimo izboljšati svoje mentalno zdravje. Zmanjšuje stres, povečuje empatijo in izboljšuje kognitivne funkcije, hkrati pa nam branje pred spanjem lahko pomaga doseči bolj trden in kakovosten spanec.
Osebna rast
0
Pasivna agresija: Kako jo prepoznati in se z njo spopasti

Pasivna agresija: Kako jo prepoznati in se z njo spopasti

Pasivna agresija je posreden način izražanja negativnih čustev. Prepoznavanje njenih znakov, kot so sarkazem, molk in zavlačevanje, je ključno za učinkovito spoprijemanje in izboljšanje odnosov.
Osebna rast
0
Kako stopiti iz cone udobja in objeti življenje

Kako stopiti iz cone udobja in objeti življenje

Cona udobja – besedi, ki nam v misli prikličeta varnost, udobje, minimalen stres, rutino in občutek obvladljivosti. Gre za prostor, kjer ni tveganja, pa tudi ne rasti in napredka. Sčasoma lahko postane popoln izgovor za stopicanje na mestu in lažen občutek, da imamo vse pod kontrolo. A vsi že vemo, da se najboljše in najlepše stvari dogajajo zunaj tega varnega mehurčka, zato je pomembno, da v življenju ugotovimo, kako učinkovito presegati lastne omejitve. Predstavljamo vam ključne korake, ki vas popeljejo k odkrivanju strasti, doseganju ciljev in bolj izpopolnjenemu življenju naproti.
Osebna rast
0
Ženske v mesecu zamenjamo kar 4 osebnosti

Ženske v mesecu zamenjamo kar 4 osebnosti

Ste se kdaj vprašale, zakaj imate nekatere dni občutek, da bi lahko premikale gore, spet druge pa bi najraje ostale v postelji s skodelico čaja? Razlog tiči v hormonskih spremembah, ki jih moramo spremljati in razumeti.
Osebna rast
0
Arhiv člankov
Facebook

Sledite nam na Facebook strani Zadovoljna.si

fb_icon Všečkaj stran
Anketa Arhiv
V posteljo z nogavicami ali brez?
Spite z nogavicami ali brez?
V posteljo z nogavicami ali brez?
ITM - Index telesne mase

Stanje prehranjenosti ugotavljamo tudi z indeksom telesne mase (ITM), pomeni pa razmerje med telesno težo (v kilogramih) in kvadratom telesne višine (v metrih).

Vpišite vašo višino:
Vpišite vašo težo:
do 18,49 podhranjeni
18,50 - 24,9 normalno prehranjeni
25,0 - 29,0 čezmerno prehranjeni; debelost I. stopnje
30,0 - 39,9 debeli; debelost II. stopnje
40 in več izredno debeli; debelost III. stopnje
novice
Dostavljalcu želel plačati z večjim bankovcem, namesto hrane dobil udarce
Dostavljalcu želel plačati z večjim bankovcem, namesto hrane dobil udarce
šport
'Želim obdržati otroka v sebi in le uživati'
'Želim obdržati otroka v sebi in le uživati'
popin
'Sezona, polna zgodb, čustev, adrenalina in odlične televizije'
'Sezona, polna zgodb, čustev, adrenalina in odlične televizije'
tv oddaje
Dušan odkrito o Maji: Če bi mi spodmaknilo noge, bi bila moja
Dušan odkrito o Maji: Če bi mi spodmaknilo noge, bi bila moja
Vizita.si
Kako se spopasti z občutki krivde po prazničnem uživanju alkohola?
Kako se spopasti z občutki krivde po prazničnem uživanju alkohola?
Okusno.je
Preprosti nasveti za zdravo prehranjevanje po praznikih
Preprosti nasveti za zdravo prehranjevanje po praznikih
Zadovoljna.si
Razhod po skoraj 10 letih razmerja
Razhod po skoraj 10 letih razmerja
Moskisvet.com
Ženska, ki je ljubezen čutila močneje kot kdorkoli drug
Ženska, ki je ljubezen čutila močneje kot kdorkoli drug
Bibaleze.si
Vzgojene kot atrakcija: izgubljeno otroštvo slavnih petorčic
Vzgojene kot atrakcija: izgubljeno otroštvo slavnih petorčic
Cekin.si
Buffett razkriva finančne strategije, ki lahko izboljšajo vaše odločitve v letu 2026
Buffett razkriva finančne strategije, ki lahko izboljšajo vaše odločitve v letu 2026
Dominvrt.si
Kako zaščititi psa pred mrazom, soljo in razpokanimi tačkami?
Kako zaščititi psa pred mrazom, soljo in razpokanimi tačkami?
Moskisvet.com
Ste po obroku vedno utrujeni? To vam lahko pomaga
Ste po obroku vedno utrujeni? To vam lahko pomaga
RUBRIKE:

Novice Trači Moda Lepota Šport in zdravje Osebna rast in odnosi Intervju Potovanja Kraljevo Oddaje
Zadovoljna.si
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1332