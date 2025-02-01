Ločitev, ki je šokirala svet
Visoka starostna razlika ju ne bo ločila
Znana Slovenka pričakuje prvega otroka
Mesečni horoskop: Preverite, kaj vam prinaša januar 2026
Neplodnost ni nekaj, česar bi se morali sramovatiNeplodnost je za par izjemno neprijetna preizkušnja, a hkrati lahko tudi povezovalna. Odpre lahko boleče rane in je hkrati zelo življenjska in ranljiva. Zanjo moramo biti močni, a hkrati odprti in iskreni. Postavi nas v situacijo, kjer ni mogoče nič drugega, kot da položimo karte na mizo in se soočimo. Četudi nas lahko postavi v neizbežno situacijo, nas lahko hkrati osvobodi, ker vemo, pri čem smo in kako naprej.
Od žensk se zahteva ogromno, a ljubezen do sebe ni sebičnostV teh časih je sodobni ženski težko usklajevati svoje karierne ambicije in skrbeti za duševno zdravje. Od nas se zahteva ogromno.
Kako prenašati kritiko, ki v nas vzbuja občutek manjvrednosti?Ena najpomembnejših sposobnosti v življenju je to, da se naučimo zrelo prenašati neuspeh in kritiko. Ko to enkrat znamo, smo skoraj nepremagljivi, kajti v sebi nimamo več strahu, ki bi nas oviral na poti doseganja ciljev. Strahu, ki je največkrat odgovoren za to, da ljudje ne sledijo svojim sanjam.
Sašenka Planinc: Telo se odziva, ko mu damo pravi signalHolistična bioresonančna terapevtka Sašenka Planinc predstavlja svojo novo knjigo, ki ponuja celosten vpogled v doseganje zdravja in sreče. Z več kot 25 leti izkušenj pomaga ljudem najti pot do notranje harmonije, povezuje znanja bioresonance, psihofizičnih ravnovesij in duhovnega razvoja za bolj polno in zdravo življenje.
Ta preprost ritual vam lahko spremeni dan ali celo življenjeSte se že kdaj zalotili, da delujete na avtopilotu? Delate, opravljate naloge, odgovarjate na sporočila, a znotraj vas nekaj manjka. Občutek, da ste odrezani od sebe, od miru, od sreče. Nič ni nenavadnega, če se občasno izgubite, pomembno pa je, da se znate tudi vrniti nazaj. K sebi.
Kaj ženske dela samozavestne? Odgovori z ljubljanskih ulic razkrivajo marsikajSamozavest je ena tistih besed, ki jih pogosto uporabljamo, a redko zares raziščemo. Kaj pomeni biti samozavestna? Od kod pride ta občutek notranje trdnosti, gotovosti in mirnosti? Je prirojen ali izgrajen skozi izkušnje, napake in zmage?
Osebna rast
Kako ustaviti svojega notranjega kritika in ojačati samozavest?Preden se odpraviš na zmenek z novim fantom, v ogledalu opaziš vse svoje napake. Sama sebi govoriš, da ti ta obleka doda nekaj kil, da se ti je ravno zdaj naredil ta mozolj na nosu, da mu zagotovo ne boš všeč. Morda imaš razgovor za novo službo in si pred sestankom govoriš, da nimaš dovolj kompetenc, da jih ne boš znala prepričati. Morda v družbi rečeš nekaj smešnega in se prijatelji ne odzovejo, kot si pričakovala, zato potem doma še dva dni premlevaš, zakaj si sploh rekla kaj tako neumnega.
5 načinov, kako branje krepi vašo samozavestV svetu, kjer nas nenehno opominjajo, kaj vse še nismo in kjer je popolnost le filter stran, sta samozavest in dobra samopodoba pogosto na veliki preizkušnji. Kako nam pred poplavo samokritike lahko pomaga branje, preverite v nadaljevanju članka.
Branje: Ključ do boljšega mentalnega zdravjaBranje je ključnega pomena, če želimo izboljšati svoje mentalno zdravje. Zmanjšuje stres, povečuje empatijo in izboljšuje kognitivne funkcije, hkrati pa nam branje pred spanjem lahko pomaga doseči bolj trden in kakovosten spanec.
Pasivna agresija: Kako jo prepoznati in se z njo spopastiPasivna agresija je posreden način izražanja negativnih čustev. Prepoznavanje njenih znakov, kot so sarkazem, molk in zavlačevanje, je ključno za učinkovito spoprijemanje in izboljšanje odnosov.
Kako stopiti iz cone udobja in objeti življenjeCona udobja – besedi, ki nam v misli prikličeta varnost, udobje, minimalen stres, rutino in občutek obvladljivosti. Gre za prostor, kjer ni tveganja, pa tudi ne rasti in napredka. Sčasoma lahko postane popoln izgovor za stopicanje na mestu in lažen občutek, da imamo vse pod kontrolo. A vsi že vemo, da se najboljše in najlepše stvari dogajajo zunaj tega varnega mehurčka, zato je pomembno, da v življenju ugotovimo, kako učinkovito presegati lastne omejitve. Predstavljamo vam ključne korake, ki vas popeljejo k odkrivanju strasti, doseganju ciljev in bolj izpopolnjenemu življenju naproti.
