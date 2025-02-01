icon-video-call-1

Kako ustaviti svojega notranjega kritika in ojačati samozavest? Preden se odpraviš na zmenek z novim fantom, v ogledalu opaziš vse svoje napake. Sama sebi govoriš, da ti ta obleka doda nekaj kil, da se ti je ravno zdaj naredil ta mozolj na nosu, da mu zagotovo ne boš všeč. Morda imaš razgovor za novo službo in si pred sestankom govoriš, da nimaš dovolj kompetenc, da jih ne boš znala prepričati. Morda v družbi rečeš nekaj smešnega in se prijatelji ne odzovejo, kot si pričakovala, zato potem doma še dva dni premlevaš, zakaj si sploh rekla kaj tako neumnega.