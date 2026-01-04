Zadovoljna.si
Osebna rast

Tu je najbolj depresiven mesec v letu

N. Č.
04. 01. 2026 12.38
0

Januar že dolgo velja za najbolj depresiven mesec v letu, tretji ponedeljek v januarju pa je bil označen celo za najbolj depresiven dan v letu. Letos bo tako imenovani 'otožni' ponedeljek padel na 19. januar, ta datum pa naj bi bil celo znanstveno dokazan, čeprav so nekateri še vedno mnenja, da gre zgolj za trženjsko potezo.

Januarska otožnost ni nič nenavadnega. Pojavi se po praznikih, kaže pa se v žalosti, utrujenosti in pomanjkanju motivacije.

Zakaj je januar pogosto povezan z depresijo?

Januar je za mnoge težek mesec. Po prazničnem vrvežu, polnem druženja, daril in veselja, se soočimo z vrnitvijo v vsakdanjo rutino, ki se lahko zdi siva in dolgočasna. Ta kontrast med prazničnim vzdušjem in realnostjo januarja lahko sproži občutke žalosti, utrujenosti in pomanjkanja motivacije, kar pogosto imenujemo januarska otožnost ali melanholija. Poleg tega kratki dnevi in pomanjkanje sončne svetlobe negativno vplivajo na naše razpoloženje in lahko poslabšajo simptome sezonske depresije.

Zavedati se moramo, da januarska melanholija ni uradna diagnoza, temveč splošno razširjen pojav. Gre za kombinacijo fizičnih in psiholoških dejavnikov, ki se pojavijo po praznikih. Mednje sodijo hormonsko neravnovesje, finančni pritiski zaradi prazničnih izdatkov, stres zaradi vrnitve v službo ali šolo ter občutek izgube prazničnega vzdušja.

Ali veste, da januar velja za najbolj depresiven mesec v letu?
Ali veste, da januar velja za najbolj depresiven mesec v letu?

Kako prepoznati sezonsko depresijo?

Žalost in potrtost.

Utrujenost in pomanjkanje energije.

Težave s spanjem.

Izguba zanimanja za dejavnosti, ki so vas prej veselile.

Razdražljivost in tesnoba.

Težave s koncentracijo.

Spremenjen apetit.

Simptomi so podobni kot pri depresiji, vendar so običajno manj intenzivni in krajši. Če simptomi trajajo dlje kot dva tedna, je priporočljivo poiskati strokovno pomoč.

Ali ste vedele, da januar velja za najbolj depresiven mesec v letu?
Ali ste vedele, da januar velja za najbolj depresiven mesec v letu?

Strategije za premagovanje januarske otožnosti:

Postavite si realistične cilje za novo leto.

Ohranjajte stike z družino in prijatelji.

Ustvarite si redno dnevno rutino.

Poskrbite za zadostno količino spanca.

Redno se gibajte in preživljajte čas na svežem zraku.

Jejte zdravo in uravnoteženo prehrano.

Posvetite se dejavnostim, ki vas veselijo.

Izogibajte se alkoholu in prepovedanim substancam.

S temi strategijami si lahko olajšate prehod v novo leto in premagate januarsko otožnost. Pomembno je, da ste prijazni do sebe in si vzamete čas za sprostitev ter okrevanje po prazničnem vrvežu.

Ali ste vedele, da januar velja za najbolj depresiven mesec v letu?
Ali ste vedele, da januar velja za najbolj depresiven mesec v letu?

Podrobnejši opis strategij za premagovanje januarske otožnosti

Poskrbite za svoje fizično in psihično zdravje. Privoščite si sproščujoče kopeli, berite knjige, poslušajte glasbo in se ukvarjajte s hobiji, ki vas veselijo. Meditacija in tehnike sproščanja so lahko prav tako koristne pri obvladovanju stresa in tesnobe.

Redna telesna aktivnost in zdrava prehrana sta ključnega pomena za dobro počutje. Telesna aktivnost sprošča endorfine, ki izboljšujejo razpoloženje, zdrava prehrana pa zagotavlja telesu potrebna hranila za optimalno delovanje. Poskrbite za uravnoteženo prehrano, bogato z vitamini in minerali, ter se redno gibajte, vsaj 30 minut na dan.

Tudi redna dnevna rutina vam lahko pomaga pri vzpostavitvi občutka stabilnosti in nadzora. Določite si redne ure za spanje, prehranjevanje in delo. Vključite tudi čas za telesno aktivnost, sprostitev in druženje. Rutina vam bo pomagala, da se boste lažje spopadli z vsakodnevnimi izzivi in zmanjšali občutek preobremenjenosti.

Ohranjajte stike z družino in prijatelji. Pogovarjajte se o svojih občutkih in poiščite podporo pri ljudeh, ki jim zaupate. Druženje vam bo pomagalo pregnati občutke osamljenosti in izboljšalo vaše razpoloženje.

Namesto da si postavljate visoke in nedosegljive cilje, si raje zastavite manjše, realistične cilje, ki jih boste lažje dosegli. To vam bo pomagalo ohranjati motivacijo in občutek uspeha. Osredotočite se na postopno izboljšanje in ne na popolnost.

Osredotočite se na postopno izboljšanje in ne na popolnost.
Osredotočite se na postopno izboljšanje in ne na popolnost.

Po potrebi poiščite strokovno pomoč

Če se kljub vsem ukrepom vaše razpoloženje ne izboljša ali se celo poslabša, ne odlašajte z iskanjem strokovne pomoči. 

Osebna rast

Neplodnost ni nekaj, česar bi se morali sramovati

