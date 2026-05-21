Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Frizura
Osebna rast

Kar se zgodi po 35. letu, preseneti mnoge ženske

S.B.
21. 05. 2026 04.00
0

Veliko žensk po 35. letu začne opažati spremembe, ki jih prej niso poznale. Kilogrami se nabirajo hitreje, utrujenost pride prej, koža ni več enaka, spanec postane slabši, telo pa pogosto ne reagira več tako kot v dvajsetih letih. Mnoge imajo občutek, da počnejo vse enako kot prej, a rezultati so povsem drugačni.

Strokovnjaki opozarjajo, da to ni domišljija

Po 35. letu se v ženskem telesu začnejo pomembne hormonske in presnovne spremembe, ki vplivajo skoraj na vse: energijo, razpoloženje, mišično maso, kožo, spanec in celo način, kako telo skladišči maščobo.

Hormoni se začnejo spreminjati prej, kot večina misli

Mnoge ženske menopavzo povezujejo šele s petdesetimi leti, vendar strokovnjaki poudarjajo, da se hormonske spremembe začnejo precej prej, pogosto že sredi tridesetih let. Raven estrogena, progesterona in testosterona začne postopoma upadati, kar vpliva na razpoloženje, spanec, energijo, libido, presnovo, kožo in lase.

Pogosti simptomi so utrujenost, možganska megla, nihanje razpoloženja, večja občutljivost na stres, težje hujšanje ter spremembe menstrualnega cikla.

Po 35. letu je veliko težje hujšati, kot pred tem.
Po 35. letu je veliko težje hujšati, kot pred tem.FOTO: Dreamstime

Telo začne drugače kopičiti maščobo

Ena najpogostejših sprememb po 35. letu je nabiranje maščobe okoli trebuha. Veliko žensk opaža, da se maščoba prerazporedi, čeprav prehrane niso bistveno spremenile.

Strokovnjaki pojasnjujejo, da je to povezano s padcem estrogena, počasnejšo presnovo, izgubo mišične mase in višjim kortizolom zaradi stresa.

Po nekaterih raziskavah začnejo ženske po 30. letu postopoma izgubljati mišično maso, po 35. letu pa se proces pogosto še pospeši. Ker mišice porabljajo energijo tudi v mirovanju, telo začne porabljati manj kalorij kot prej.

10 paž frizur, ki bodo hit v letu 2026
Preberi še
10 paž frizur, ki bodo hit v letu 2026

Stres začne telo prizadeti veliko močneje

Veliko žensk po 35. letu usklajuje službo, družino, otroke, gospodinjstvo, skrb za starše in finančne obveznosti. Kronični stres povečuje raven kortizola, kar vpliva tudi na večjo utrujenost, slabši spanec, več želje po sladkem in posledično kopičenje maščobe okoli trebuha. Strokovnjaki opozarjajo, da telo po 35. letu pogosto veliko slabše prenaša dolgotrajen stres kot v mlajših letih.

Koža začne izgubljati sijaj in čvrstost

Po 35. letu začne upadati tudi proizvodnja kolagena in elastina. Koža postane bolj suha, manj napeta, bolj občutljiva, pojavijo pa se tudi prve izrazitejše gube.

Dermatologi poudarjajo, da prav v tem obdobju postanejo ključni zaščita pred soncem, zadostna hidracija, retinoidi, primerna nega kožne bariere ter kakovosten spanec.

Kakovosten spanec je ključnega pomena
Kakovosten spanec je ključnega pomenaFOTO: Shutterstock

Spanje ni več tako kakovostno

Številne ženske po 35. letu opažajo pogostejše prebujanje ponoči, lažji spanec, težje uspavanje in jutranjo utrujenost. Strokovnjaki to povezujejo s hormonskimi spremembami in zmanjšanjem melatonina, hormona, ki uravnava spanec. Slabši spanec pa dodatno vpliva na hormone lakote, stres, regeneracijo, razpoloženje in  tudi presnovo.

Tudi kosti začnejo tiho izgubljati gostoto

Mnoge ženske ne vedo, da se po 35. letu začne postopno zmanjševanje kostne gostote. Proces je počasen in pogosto brez simptomov, vendar lahko kasneje poveča tveganje za osteoporozo.

Strokovnjaki priporočajo uživanje zadostne količine beljakovin, vadbo za moč, vnašanje vitamina D in kalcija ter redno gibanje.

5 trendi balerink, ki jih bomo nosile v letošnjem letu
Preberi še
5 trendi balerink, ki jih bomo nosile v letošnjem letu

Ženske pogosto mislijo, da delajo nekaj narobe

Veliko žensk te spremembe dojema kot osebni neuspeh. Pogosto imajo občutek da niso dovolj disciplinirane, da premalo telovadijo in da "izgubljajo nadzor nad telesom". Toda strokovnjaki opozarjajo, da gre predvsem za fiziološke spremembe in ne za lenobo ali pomanjkanje volje. Velik poudarek dajejo tudi mentalnemu zdravju in realnim pričakovanjem glede telesa.

Mailing
Zadovoljna fit
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: The Times of India, Health

hormonske spremembe zdravje žensk presnova po 35. letu staranje zdravo življenje
Osebna rast

Izhod iz cone udobja: Kako premagati stres in najti veselje

Moskisvet.com Velika sprememba po 40: skriti procesi v telesu, ki vplivajo na zdravje in počutje
Zadovoljna.si Maja največ žensk začne hujšati – strokovnjaki opozarjajo na 3 najpogostejše napake
24ur.com BLOG: Perimenopavza – del življenja, ne konec mladosti
Vizita.si Po 40. letu se to začne dogajati skoraj vsem – a le redki vedo, zakaj
Vizita.si Je menopavza hujša pri današnji generaciji?
Vizita.si S staranjem telo pošilja tihe signale: ali jih prepoznate pravočasno?
Zadovoljna.si Ženske v mesecu zamenjamo kar 4 osebnosti
Priporoča
  • Honor 600 309x513 px 01
  • Honor 600 309x513 px 02
  • Honor 600 309x513 px 03
  • Honor 600 309x513 px 04
  • Honor 600 309x513 px 05
  • Honor 600 309x513 px 06
  • Honor 600 309x513 px 07
  • Honor 600 309x513 px 08
  • Honor 600 309x513 px 09
  • Honor 600 309x513 px 10
  • Honor 600 309x513 px 11
  • Honor 600 309x513 px 12
  • Honor 600 309x513 px 13
  • Honor 600 309x513 px 14
  • Honor 600 309x513 px 15
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1729