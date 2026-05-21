Kar se zgodi po 35. letu, preseneti mnoge ženske

Strokovnjaki opozarjajo, da to ni domišljija

Po 35. letu se v ženskem telesu začnejo pomembne hormonske in presnovne spremembe, ki vplivajo skoraj na vse: energijo, razpoloženje, mišično maso, kožo, spanec in celo način, kako telo skladišči maščobo.

Hormoni se začnejo spreminjati prej, kot večina misli

Mnoge ženske menopavzo povezujejo šele s petdesetimi leti, vendar strokovnjaki poudarjajo, da se hormonske spremembe začnejo precej prej, pogosto že sredi tridesetih let. Raven estrogena, progesterona in testosterona začne postopoma upadati, kar vpliva na razpoloženje, spanec, energijo, libido, presnovo, kožo in lase. Pogosti simptomi so utrujenost, možganska megla, nihanje razpoloženja, večja občutljivost na stres, težje hujšanje ter spremembe menstrualnega cikla.

icon-expand Po 35. letu je veliko težje hujšati, kot pred tem. FOTO: Dreamstime

Telo začne drugače kopičiti maščobo

Ena najpogostejših sprememb po 35. letu je nabiranje maščobe okoli trebuha. Veliko žensk opaža, da se maščoba prerazporedi, čeprav prehrane niso bistveno spremenile. Strokovnjaki pojasnjujejo, da je to povezano s padcem estrogena, počasnejšo presnovo, izgubo mišične mase in višjim kortizolom zaradi stresa. Po nekaterih raziskavah začnejo ženske po 30. letu postopoma izgubljati mišično maso, po 35. letu pa se proces pogosto še pospeši. Ker mišice porabljajo energijo tudi v mirovanju, telo začne porabljati manj kalorij kot prej.

Stres začne telo prizadeti veliko močneje

Veliko žensk po 35. letu usklajuje službo, družino, otroke, gospodinjstvo, skrb za starše in finančne obveznosti. Kronični stres povečuje raven kortizola, kar vpliva tudi na večjo utrujenost, slabši spanec, več želje po sladkem in posledično kopičenje maščobe okoli trebuha. Strokovnjaki opozarjajo, da telo po 35. letu pogosto veliko slabše prenaša dolgotrajen stres kot v mlajših letih.

Koža začne izgubljati sijaj in čvrstost

Po 35. letu začne upadati tudi proizvodnja kolagena in elastina. Koža postane bolj suha, manj napeta, bolj občutljiva, pojavijo pa se tudi prve izrazitejše gube. Dermatologi poudarjajo, da prav v tem obdobju postanejo ključni zaščita pred soncem, zadostna hidracija, retinoidi, primerna nega kožne bariere ter kakovosten spanec.

icon-expand Kakovosten spanec je ključnega pomena FOTO: Shutterstock

Spanje ni več tako kakovostno

Številne ženske po 35. letu opažajo pogostejše prebujanje ponoči, lažji spanec, težje uspavanje in jutranjo utrujenost. Strokovnjaki to povezujejo s hormonskimi spremembami in zmanjšanjem melatonina, hormona, ki uravnava spanec. Slabši spanec pa dodatno vpliva na hormone lakote, stres, regeneracijo, razpoloženje in tudi presnovo.

Tudi kosti začnejo tiho izgubljati gostoto

Mnoge ženske ne vedo, da se po 35. letu začne postopno zmanjševanje kostne gostote. Proces je počasen in pogosto brez simptomov, vendar lahko kasneje poveča tveganje za osteoporozo. Strokovnjaki priporočajo uživanje zadostne količine beljakovin, vadbo za moč, vnašanje vitamina D in kalcija ter redno gibanje.

Ženske pogosto mislijo, da delajo nekaj narobe

Veliko žensk te spremembe dojema kot osebni neuspeh. Pogosto imajo občutek da niso dovolj disciplinirane, da premalo telovadijo in da "izgubljajo nadzor nad telesom". Toda strokovnjaki opozarjajo, da gre predvsem za fiziološke spremembe in ne za lenobo ali pomanjkanje volje. Velik poudarek dajejo tudi mentalnemu zdravju in realnim pričakovanjem glede telesa.

