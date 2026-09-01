Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Trači
Narodna
Moda
Trajnostna moda Ulična moda Moda slavnih
Lepota
Koža Ličenje Ženske frizure Nohti
Zdravje
Prehrana Šport Menopavza
Horoskop
Dnevni horoskop Tedenski horoskop Astrologija
Osebna rast in odnosi
Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Panični napad
Osebna rast in odnosi

Pojavi se nenadoma in brez opozorila: tako prepoznate panični napad

N. Č.
01. 09. 2026 19.00
0

Panični napad lahko pride nenadoma in nas močno prestraši. Odkrijte, zakaj do njega sploh pride, kako ga hitro prepoznate ter katere preproste tehnike dihanja in umirjanja vam lahko pomagajo znova najti notranji mir ter občutek varnosti.

Srce začne močno razbijati, zmanjkuje vam zraka, roke se tresejo, zdi se vam, da izgubljate nadzor. Mnogi ljudje v takšnem trenutku pomislijo, da doživljajo srčni infarkt ali drugo resno zdravstveno težavo. Strokovnjaki pa opozarjajo, da gre lahko za panični napad, ki je sicer zelo intenzivna, a praviloma nenevarna oblika tesnobe.

'Tesnoba je tako postala moja prijateljica, ki me je gnala naprej.'
Preberi še
'Tesnoba je tako postala moja prijateljica, ki me je gnala naprej.'

Panični napadi so pogostejši, kot si marsikdo misli, in se lahko pojavijo tudi pri ljudeh, ki prej niso imeli težav z duševnim zdravjem. Kaj jih povzroča, kako jih prepoznati in kako ukrepati?

Srce razbija, vi pa ne veste, kaj se dogaja

Panični napad se pogosto pojavi povsem nepričakovano. Kot pojasnjujejo pri Mayo Clinic, lahko osebo preseneti med vožnjo, nakupovanjem, v službi ali celo med spanjem.

Manj stresa, več miru in radosti: izkušnje Slovenk z Access Bars
Preberi še
Manj stresa, več miru in radosti: izkušnje Slovenk z Access Bars

Simptomi običajno dosežejo vrhunec v nekaj minutah. Med najpogostejšimi so hitro bitje srca, potenje, tresenje, občutek dušenja, bolečina ali nelagodje v prsnem košu, vrtoglavica ter močan strah, da se bo zgodilo nekaj hudega. Po podatkih ameriškega National Institute of Mental Health (NIMH) imajo nekateri ljudje med napadom celo občutek, da umirajo ali izgubljajo nadzor nad svojim telesom.

Prav zaradi teh intenzivnih občutkov mnogi prvi panični napad zamenjajo za resno telesno bolezen.

Panični napad
Panični napadFOTO: Shutterstock

Kaj pravzaprav je panični napad?

Panični napad je nenaden val močnega strahu ali nelagodja, ki se pojavi brez resnične nevarnosti. Pri NIMH pojasnjujejo, da telo v takšnem trenutku reagira, kot da je v življenjski ogroženosti, čeprav dejanske grožnje ni.

Podobno razlagajo tudi pri Mayo Clinic, kjer poudarjajo, da gre za aktivacijo naravnega obrambnega mehanizma "boj ali beg". Ta odziv nam sicer pomaga v nevarnih situacijah, pri paničnem napadu pa se sproži po nepotrebnem.

Psihoterapevtka razkriva, kako premagati strah in anksioznost
Preberi še
Psihoterapevtka razkriva, kako premagati strah in anksioznost

Čeprav so simptomi zelo neprijetni, strokovnjaki poudarjajo, da panični napad sam po sebi ni nevaren.

Napad panike
Napad panikeFOTO: Shutterstock

Zakaj pride do paničnega napada?

Natančnega vzroka strokovnjaki še niso odkrili. Po navedbah Mayo Clinic imajo pomembno vlogo genetika, občutljivost na stres, določene spremembe v delovanju možganov in življenjske okoliščine.

Panični napadi se pogosto pojavijo v obdobjih večjih sprememb ali psihičnih obremenitev. K njihovemu nastanku lahko prispevajo izguba bližnje osebe, ločitev, težave v službi ali dolgotrajna izčrpanost.

Pri NIMH dodajajo, da lahko telo včasih povsem običajne telesne občutke, kot sta hitrejše dihanje ali nekoliko pospešen srčni utrip, napačno zazna kot nevarnost, kar sproži panični napad.

Po poletju pride streznitev: zakaj jeseni razpade toliko zvez
Preberi še
Po poletju pride streznitev: zakaj jeseni razpade toliko zvez

Kdo je bolj ogrožen?

Po podatkih NIMH se panična motnja najpogosteje pojavi v poznih najstniških letih ali zgodnji odraslosti. Pogosteje jo diagnosticirajo pri ženskah kot pri moških.

Pri Mayo Clinic med dejavniki tveganja navajajo tudi družinsko zgodovino paničnih napadov, travmatične dogodke, dolgotrajen stres, kajenje in prekomerno uživanje kofeina.

To seveda ne pomeni, da bo panični napad doživela vsaka oseba, ki ima katerega od teh dejavnikov, lahko pa povečajo verjetnost za njegov pojav.

Panični napad
Panični napadFOTO: AdobeStock

Kako si pomagati med paničnim napadom?

Ko se napad začne, je najpomembneje vedeti, da bo minil. Strokovnjaki pri Mayo Clinic svetujejo počasno in umirjeno dihanje ter osredotočanje na sedanjost.

Pomaga lahko tudi tako imenovana tehnika ozemljitve. Pri NIMH priporočajo, da pozornost usmerite na stvari okoli sebe. Poimenujte predmete, ki jih vidite, zvoke, ki jih slišite, ali občutke, ki jih zaznavate v telesu.

Če je v bližini oseba, ki ji zaupate, lahko veliko pomeni tudi njena mirna prisotnost in opomin, da simptomi niso nevarni.

Tehnike, s pomočjo katerih lahko premagamo občutke tesnobe
Preberi še
Tehnike, s pomočjo katerih lahko premagamo občutke tesnobe

Kdaj je čas za obisk zdravnika?

Pri Mayo Clinic priporočajo, da ob prvem paničnem napadu poiščete zdravniško pomoč. Nekateri simptomi so namreč podobni simptomom srčnih bolezni ali drugih zdravstvenih stanj, zato je pomembno izključiti morebitne telesne vzroke.

Kako se spopasti z anksioznostjo?
Preberi še
Kako se spopasti z anksioznostjo?

Prav tako je priporočljivo poiskati strokovno pomoč, če se napadi ponavljajo, če vas je strah novega napada ali če zaradi njih omejujete svoje vsakodnevne aktivnosti.

Zgodnje ukrepanje lahko pomembno izboljša kakovost življenja in prepreči, da bi se težave poglabljale.

Panični napad
Panični napadFOTO: Shutterstock

Panični napad ali anksioznost?

Čeprav ljudje izraza pogosto uporabljajo kot sopomenki, med njima obstaja razlika.

Pri NIMH pojasnjujejo, da se anksioznost običajno razvija postopoma in je pogosto povezana z določeno skrbjo ali stresnim dogodkom. Panični napad pa se pojavi nenadoma, pogosto brez jasnega razloga, simptomi pa so izrazitejši in intenzivnejši. Ravno nenadnost in občutek, da se dogaja nekaj zelo nevarnega, sta med razlogi, da ljudje panični napad tako težko pozabijo.

5 jogijskih poz za premagovanje tesnobe in stresa
Preberi še
5 jogijskih poz za premagovanje tesnobe in stresa

Niste sami

Strokovnjaki pri Mayo Clinic in NIMH poudarjajo, da so panični napadi zelo pogosti in da za njih obstajajo učinkoviti načini obvladovanja ter zdravljenja.

Kakšen je anksiozen stil navezanosti in kako vpliva na naše odnose?
Preberi še
Kakšen je anksiozen stil navezanosti in kako vpliva na naše odnose?

Če se vam dogajajo pogosto ali vplivajo na vaše vsakodnevno življenje, ni razloga za sram. Pogovor z zdravnikom ali strokovnjakom za duševno zdravje je lahko prvi korak do tega, da ponovno pridobite občutek varnosti in nadzora.

Panični napad
Panični napadFOTO: AdobeStock
Kako lahko ponovno pridobimo občutek 'normalnosti'?
Preberi še
Kako lahko ponovno pridobimo občutek 'normalnosti'?
Mailing
Zadovoljne e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Viri: Mayo Clinic, National Institute of Mental Health (NIMH)

Razlagalnik

Odziv 'boj ali beg' je evolucijsko razvit fiziološki mehanizem, ki se sproži v našem telesu, ko zaznamo nevarnost. Ko možgani ocenijo, da smo ogroženi, sprostijo hormone, kot sta adrenalin in kortizol, ki pripravijo telo na hitro akcijo. Srčni utrip se pospeši, da se poveča pretok krvi v mišice, dih se poglobi za več kisika, zenice se razširijo in prebava se upočasni. Ta odziv je bil ključnega pomena za preživetje naših prednikov ob srečanju s plenilci, saj jim je omogočil, da so se bodisi borili bodisi hitro pobegnili. Pri paničnem napadu se ta mehanizem sproži napačno, brez dejanske zunanje grožnje, kar povzroči, da se telo vede, kot da je v smrtni nevarnosti, čeprav je oseba v varnem okolju.

Tehnika ozemljitve (ang. grounding) je kognitivna in vedenjska metoda, ki se uporablja za hitro preusmeritev pozornosti stran od intenzivnih, preplavljajočih misli ali telesnih občutkov tesnobe in nazaj v sedanjost. Ena najbolj znanih metod je tehnika '5-4-3-2-1', pri kateri oseba ozavesti pet stvari, ki jih vidi, štiri, ki se jih lahko dotakne, tri, ki jih sliši, dve, ki jih lahko zavoha, in eno, ki jo lahko okusi. S tem ko možgane prisilimo k obdelavi senzoričnih informacij iz neposredne okolice, prekinemo cikel katastrofičnih misli in zmanjšamo intenzivnost paničnega odziva, saj se osredotočimo na realnost tukaj in zdaj namesto na notranji strah.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
panični napad anksioznost duševno zdravje stres dihalne vaje osebna rast
Odnosi

Po poletju pride streznitev: zakaj jeseni razpade toliko zvez

Vizita.si 9 načinov, kako se spopasti z napadi panike
Vizita.si Razlika med generalizirano anksiozno motnjo in panično motnjo
Vizita.si Kako pravilno ukrepati, če se nekdo začne dušiti
Vizita.si Zakaj se pojavi panični napad brez razloga
24ur.com Pogovor, ki rešuje življenja
Vizita.si Vas telo opozarja, pa ga ne slišite? 6 subtilnih znakov, da nekaj ni v ravnovesju
Zadovoljna.si Kako se spopasti z anksioznostjo?
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1906