Pojavi se nenadoma in brez opozorila: tako prepoznate panični napad

Srce začne močno razbijati, zmanjkuje vam zraka, roke se tresejo, zdi se vam, da izgubljate nadzor. Mnogi ljudje v takšnem trenutku pomislijo, da doživljajo srčni infarkt ali drugo resno zdravstveno težavo. Strokovnjaki pa opozarjajo, da gre lahko za panični napad, ki je sicer zelo intenzivna, a praviloma nenevarna oblika tesnobe.

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Panični napadi so pogostejši, kot si marsikdo misli, in se lahko pojavijo tudi pri ljudeh, ki prej niso imeli težav z duševnim zdravjem. Kaj jih povzroča, kako jih prepoznati in kako ukrepati?

Srce razbija, vi pa ne veste, kaj se dogaja

Panični napad se pogosto pojavi povsem nepričakovano. Kot pojasnjujejo pri Mayo Clinic, lahko osebo preseneti med vožnjo, nakupovanjem, v službi ali celo med spanjem.

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Simptomi običajno dosežejo vrhunec v nekaj minutah. Med najpogostejšimi so hitro bitje srca, potenje, tresenje, občutek dušenja, bolečina ali nelagodje v prsnem košu, vrtoglavica ter močan strah, da se bo zgodilo nekaj hudega. Po podatkih ameriškega National Institute of Mental Health (NIMH) imajo nekateri ljudje med napadom celo občutek, da umirajo ali izgubljajo nadzor nad svojim telesom. Prav zaradi teh intenzivnih občutkov mnogi prvi panični napad zamenjajo za resno telesno bolezen.

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Kaj pravzaprav je panični napad?

Panični napad je nenaden val močnega strahu ali nelagodja, ki se pojavi brez resnične nevarnosti. Pri NIMH pojasnjujejo, da telo v takšnem trenutku reagira, kot da je v življenjski ogroženosti, čeprav dejanske grožnje ni. Podobno razlagajo tudi pri Mayo Clinic, kjer poudarjajo, da gre za aktivacijo naravnega obrambnega mehanizma "boj ali beg". Ta odziv nam sicer pomaga v nevarnih situacijah, pri paničnem napadu pa se sproži po nepotrebnem.

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Čeprav so simptomi zelo neprijetni, strokovnjaki poudarjajo, da panični napad sam po sebi ni nevaren.

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Zakaj pride do paničnega napada?

Natančnega vzroka strokovnjaki še niso odkrili. Po navedbah Mayo Clinic imajo pomembno vlogo genetika, občutljivost na stres, določene spremembe v delovanju možganov in življenjske okoliščine. Panični napadi se pogosto pojavijo v obdobjih večjih sprememb ali psihičnih obremenitev. K njihovemu nastanku lahko prispevajo izguba bližnje osebe, ločitev, težave v službi ali dolgotrajna izčrpanost. Pri NIMH dodajajo, da lahko telo včasih povsem običajne telesne občutke, kot sta hitrejše dihanje ali nekoliko pospešen srčni utrip, napačno zazna kot nevarnost, kar sproži panični napad.

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Kdo je bolj ogrožen?

Po podatkih NIMH se panična motnja najpogosteje pojavi v poznih najstniških letih ali zgodnji odraslosti. Pogosteje jo diagnosticirajo pri ženskah kot pri moških. Pri Mayo Clinic med dejavniki tveganja navajajo tudi družinsko zgodovino paničnih napadov, travmatične dogodke, dolgotrajen stres, kajenje in prekomerno uživanje kofeina. To seveda ne pomeni, da bo panični napad doživela vsaka oseba, ki ima katerega od teh dejavnikov, lahko pa povečajo verjetnost za njegov pojav.

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Kako si pomagati med paničnim napadom?

Ko se napad začne, je najpomembneje vedeti, da bo minil. Strokovnjaki pri Mayo Clinic svetujejo počasno in umirjeno dihanje ter osredotočanje na sedanjost. Pomaga lahko tudi tako imenovana tehnika ozemljitve. Pri NIMH priporočajo, da pozornost usmerite na stvari okoli sebe. Poimenujte predmete, ki jih vidite, zvoke, ki jih slišite, ali občutke, ki jih zaznavate v telesu. Če je v bližini oseba, ki ji zaupate, lahko veliko pomeni tudi njena mirna prisotnost in opomin, da simptomi niso nevarni.

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Kdaj je čas za obisk zdravnika?

Pri Mayo Clinic priporočajo, da ob prvem paničnem napadu poiščete zdravniško pomoč. Nekateri simptomi so namreč podobni simptomom srčnih bolezni ali drugih zdravstvenih stanj, zato je pomembno izključiti morebitne telesne vzroke.

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Prav tako je priporočljivo poiskati strokovno pomoč, če se napadi ponavljajo, če vas je strah novega napada ali če zaradi njih omejujete svoje vsakodnevne aktivnosti. Zgodnje ukrepanje lahko pomembno izboljša kakovost življenja in prepreči, da bi se težave poglabljale.

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Panični napad ali anksioznost?

Čeprav ljudje izraza pogosto uporabljajo kot sopomenki, med njima obstaja razlika. Pri NIMH pojasnjujejo, da se anksioznost običajno razvija postopoma in je pogosto povezana z določeno skrbjo ali stresnim dogodkom. Panični napad pa se pojavi nenadoma, pogosto brez jasnega razloga, simptomi pa so izrazitejši in intenzivnejši. Ravno nenadnost in občutek, da se dogaja nekaj zelo nevarnega, sta med razlogi, da ljudje panični napad tako težko pozabijo.

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Niste sami

Strokovnjaki pri Mayo Clinic in NIMH poudarjajo, da so panični napadi zelo pogosti in da za njih obstajajo učinkoviti načini obvladovanja ter zdravljenja.

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Če se vam dogajajo pogosto ali vplivajo na vaše vsakodnevno življenje, ni razloga za sram. Pogovor z zdravnikom ali strokovnjakom za duševno zdravje je lahko prvi korak do tega, da ponovno pridobite občutek varnosti in nadzora.

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Viri: Mayo Clinic, National Institute of Mental Health (NIMH)