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Majhne vsakodnevne geste so pogosto pomembnejše od velikih romantičnih dejanj.
Osebna rast in odnosi

Poljubi lahko razkrijejo več, kot si mislite

L.G.
25. 07. 2026 03.45
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Poljub je nekaj povsem vsakdanjega, a način poljubljanja lahko veliko pove o bližini, zaupanju in čustveni povezanosti med partnerjema. Čeprav en sam poljub ne more razkriti vsega o razmerju, lahko drobne navade pogosto povedo več, kot se zavedamo.

Zakaj so poljubi pomembni?

Poljubljanje ni le izraz romantike. Kot pojasnjuje zdravstvena organizacija Cleveland Clinic, lahko poljubljanje spodbuja sproščanje hormonov, povezanih z navezanostjo in dobrim počutjem, med njimi oksitocina, dopamina in serotonina. Ti vplivajo na občutek bližine, zadovoljstva in povezanosti med partnerjema. Poleg tega poljub predstavlja obliko neverbalne komunikacije, s katero izražamo naklonjenost, varnost in željo po povezanosti.

Tudi raziskovalci z Univerze v Oxfordu so ugotovili, da ima poljubljanje pomembno vlogo pri vzdrževanju partnerskih odnosov in krepitvi vezi med partnerjema.

Poljubljanje spodbuja sproščanje hormonov, povezanih z navezanostjo in dobrim počutjem.
Poljubljanje spodbuja sproščanje hormonov, povezanih z navezanostjo in dobrim počutjem.FOTO: Shutterstock

Poljub na čelo: več kot le nežnost

Če vas partner pogosto poljubi na čelo, to običajno ni izraz strasti, temveč globoke naklonjenosti in zaščitniškega odnosa. Psihologi poudarjajo, da takšen poljub pogosto sporoča občutek varnosti, spoštovanja in skrbi za drugo osebo.

Čeprav morda ni najbolj romantičen med vsemi poljubi, ga številni strokovnjaki uvrščajo med najbolj iskrene izraze ljubezni.

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Hiter poljub pred odhodom

Tisti kratek poljub pred službo ali opravki se morda zdi nepomemben, vendar lahko veliko pove o kakovosti odnosa.

Po mnenju strokovnjakov za partnerske odnose so majhne vsakodnevne geste pogosto pomembnejše od velikih romantičnih dejanj. Hiter poljub pred odhodom lahko kaže, da partnerja tudi sredi natrpanega dneva ne pozabita drug na drugega.

Če takšne navade trajajo leta, pogosto kažejo na stabilen in povezan odnos.

Dolgi poljubi brez naglice navadno kažejo na željo po bližini in skupnem trenutku
Dolgi poljubi brez naglice navadno kažejo na željo po bližini in skupnem trenutkuFOTO: Dreamstime

Dolg in počasen poljub

Dolgi poljubi brez naglice navadno kažejo na željo po bližini in skupnem trenutku. Partnerja si vzameta čas drug za drugega in sta prisotna v trenutku.

Raziskave, objavljene v znanstveni reviji Archives of Sexual Behavior, kažejo, da je pogostost poljubljanja pogosto povezana z zadovoljstvom v partnerskem odnosu. Zanimivo je, da je bila povezava s kakovostjo zveze celo močnejša kot povezava s pogostostjo spolnih odnosov.

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Kaj pa, če se skoraj ne poljubljata?

To še ne pomeni, da je z zvezo kaj narobe. Vsak par ima svoje navade in način izkazovanja naklonjenosti. Vendar pa strokovnjaki opozarjajo, da lahko postopno opuščanje telesne bližine včasih nakazuje čustveno oddaljevanje.

Ameriški psiholog in raziskovalec odnosov dr. John Gottman že desetletja poudarja pomen majhnih vsakodnevnih gest, kot so objemi, dotiki in poljubi. Prav te naj bi skozi leta pomagale ohranjati občutek povezanosti med partnerjema.

Poljub med prepirom?

Morda se sliši nenavadno, a nekateri pari se po prepiru namenoma poljubijo. To ne pomeni, da težave pometajo pod preprogo, temveč da želijo pokazati, da je odnos pomembnejši od trenutnega nesoglasja.

Nežen dotik ali poljub po razrešenem konfliktu pomaga obnoviti občutek varnosti in povezanosti.

Majhne vsakodnevne geste so pogosto pomembnejše od velikih romantičnih dejanj.
Majhne vsakodnevne geste so pogosto pomembnejše od velikih romantičnih dejanj.FOTO: Shutterstock

Če imate občutek, da so poljubi v vajinem odnosu postali redki ali rutinski, poskusite nekaj preprostega:
- partnerja ob prihodu domov zavestno pozdravite s poljubom;
- pred spanjem odložite telefon in si namenite trenutek bližine;
- ne poljubljajte se zgolj iz navade, ampak si vzemite nekaj sekund več;
- pogosteje uporabljajte nežne dotike, objeme in stisk roke.

Majhne geste se morda zdijo nepomembne, a prav te običajno ločijo odnos, ki zgolj obstaja, od odnosa, ki raste.

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Viri: Cleveland Clinic, University of Oxford, Archives of Sexual Behavior, The Gottman Institute, Healthline

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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