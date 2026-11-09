Preprost test za srečen zakon: odgovorite na eno vprašanje

Kadar je govora o uspešni zvezi, običajno najprej pomislimo na ljubezen, strast, privlačnost ali skupne interese. A eden najbolj znanih filozofov vseh časov, Friedrich Nietzsche, je menil, da se odgovor, kaj je temelj uspešne dolgotrajne zveze, skriva drugje.

Preberi še To počne veliko ljudi v zvezi, nekateri pa temu pravijo varanje

V svoji knjigi Človeško, prečloveško (Menschliches, Allzumenschliches – Ein Buch für freie Geister), ki je izhajala med letoma 1878 in 1880, je med drugim zapisal vprašanje, za katerega je verjel, da bi si ga moral zastaviti prav vsak pred poroko. "Ali verjamete, da boste s to osebo z veseljem govorili tudi v pozni starosti? Vse drugo v zakonu je minljivo, večina skupnega življenja pa je namenjena pogovoru." Čeprav so besede stare skoraj poldrugo stoletje, strokovnjaki za partnerske odnose menijo, da so še danes presenetljivo aktualne.

icon-expand Vprašajte se: je to oseba, s katero bi se lahko pogovarjal(a) o bolj resnih stvareh tudi čez 30 ali 40 let? FOTO: Adobe Stock

Zakaj je prijateljstvo pomembnejše od strasti?

Nietzsche je verjel, da začetno zaljubljenost in strast sčasoma dopolni nekaj bolj trajnega - prijateljstvo. Od tod tudi njegova znamenita misel: "Nesrečnih zakonov ne povzroča pomanjkanje ljubezni, temveč pomanjkanje prijateljstva." V dolgoročnih odnosih namreč partnerja skupaj preživita tisoče ur. Ko se začetna evforija umiri, ostanejo vsakodnevni pogovori, skupni spomini, humor in sposobnost, da si tudi po letih še vedno želita slišati drug drugega.

Preberi še 7 stavkov, ki lahko razkrijejo, da odnos ni tako zdrav, kot mislite

Lahko dober pogovor res napove prihodnost zveze?

Psihologi temu načeloma pritrjujejo. Strokovnjaki Gottmanovega inštituta, enega najbolj priznanih raziskovalnih centrov za partnerske odnose, poudarjajo, da je vsaka močna zveza rezultat nenehnega dialoga med partnerjema. Pri tem ne gre zgolj za usklajevanje vsakodnevnih obveznosti, temveč za iskreno zanimanje za partnerjeve misli, občutke in poglede na življenje. Po njihovem mnenju ni toliko pomembno, da se partnerja o vsem strinjata. Ključno je, da znata o razlikah govoriti brez zamer in tihega oddaljevanja.

Preberi še Ste se z nekom srečali "ob pravem času"? Ta teorija pojasnjuje, zakaj

Preprost preizkus za pare

Če želite preveriti, kako dobro se s partnerjem zares poznata, si vzemita pol ure brez telefonov in drug drugemu zastavita naslednja vprašanja: Kako se počutiš glede najinega odnosa? Se ob meni počutiš ljubljeno in cenjeno? Kaj je po tvojem mnenju največja moč najine zveze? Kaj bi lahko skupaj naredila, da bi bila še bolj povezana? Česa si v prihodnosti najbolj želiš za naju? Pomembno je, da odgovore poslušata brez prekinjanja in brez potrebe, da bi takoj iskala rešitve.

icon-expand Nietzsche je že pred 148 leti razkril skrivnost srečnega zakona. FOTO: Adobe Stock

Majhni pogovori niso isto kot čustvena bližina

Psihologinja Abby Medcalf opozarja, da veliko parov zamenjuje pogosto komunikacijo za pravo čustveno povezanost. Pošiljanje sporočil o nakupih, otrocih, urnikih in opravkih še ne pomeni, da se partnerja zares povezujeta. Čustvena bližina nastane takrat, ko si upata pokazati svoje strahove, želje, negotovosti in sanje ter ob tem čutita sprejetost. To pa se načeloma pokaže šele skozi vprašanja in odgovore, ki posegajo globlje v naše občutke in razmišljanja.

Preberi še Psihologi o tem, zakaj mlajše ženske izbirajo starejše moške

Je imel Nietzsche prav?

Njegova ideja tudi danes ostaja presenetljivo preprosta in življenjska. Zveza, ki temelji zgolj na strasti, lahko sčasoma zbledi. Če pa se partnerja tudi po letih iskreno zanimata drug za drugega, se znata nasmejati, pogovoriti in drug drugemu zaupati, imata veliko več možnosti, da ostaneta povezana tudi takrat, ko se spremenijo okoliščine, videz in življenjske prioritete. Ironično je, da znameniti filozof, ki je zapisal eno najbolj citiranih misli o srečnem zakonu, sam nikoli ni bil poročen. Kljub temu njegovo vprašanje, ali si boste s partnerjem z veseljem govorili tudi v starosti, še danes velja za enega najpreprostejših testov dolgoročne partnerske kompatibilnosti.

Preberi še 7 vprašanj, ki razkrijejo, ali vaju povezuje ljubezen ali samo navada

Zadovoljne e-novice Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Prijavi se na Zadovoljna.si e-novičke in bodi na tekočem z najnovešimi lepotnimi in modnimi trendi ter ostalimi novostmi. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.