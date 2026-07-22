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Med lastnostmi, ki jih strokovnjaki najpogosteje povezujejo z zvestobo, izstopata vestnost in občutek odgovornosti.
Osebna rast in odnosi

Raziskava razkrila: kateri moški naj bi bili v razmerjih najbolj zvesti?

L.G.
22. 07. 2026 03.39
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Ko govorimo o zvestobi, si mnogi predstavljajo, da je ta predvsem vprašanje značaja. A psihologi in raziskovalci partnerskih odnosov ugotavljajo, da na verjetnost nezvestobe vplivajo tudi določene osebnostne lastnosti, življenjske navade in celo način razmišljanja. Nekatere skupine moških naj bi bile statistično gledano precej manj nagnjene k varanju kot druge.

Seveda nobena raziskava ne more z gotovostjo napovedati vedenja posameznika. Lahko pa razkrije vzorce, ki se v različnih študijah pojavljajo znova in znova.

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Najzvestejši naj bi bili odgovorni moški

Med lastnostmi, ki jih strokovnjaki najpogosteje povezujejo z zvestobo, izstopata vestnost in občutek odgovornosti. Ljudje, ki cenijo svoje obveznosti, spoštujejo dogovore in jim veliko pomenijo osebne vrednote, naj bi bili manj nagnjeni k nezvestobi.

Takšni moški na razmerje pogosto gledajo kot na zavestno odločitev, ne le kot na skupek čustev. Ko se pojavijo težave, jih poskušajo reševati, namesto da bi iskali izhod drugje.

Pomembnejša od romantike je čustvena zrelost

Kot piše Psychology Today, večina ljudi partnerja ne vara zgolj zato, ker se znajde v skušnjavi. Pomembno vlogo igrata samonadzor in zavedanje posledic lastnih dejanj. Ljudje z več čustvene stabilnosti in samokontrole naj bi bili praviloma tudi bolj zvesti partnerji.

Za dolgoročno zvestobo tako ni najpomembnejše, kako zaljubljen je nekdo danes, temveč kako zna obvladovati svoje impulze tudi takrat, ko začetna zaljubljenost mine.

Med lastnostmi, ki jih strokovnjaki najpogosteje povezujejo z zvestobo, izstopata vestnost in občutek odgovornosti.
Med lastnostmi, ki jih strokovnjaki najpogosteje povezujejo z zvestobo, izstopata vestnost in občutek odgovornosti. FOTO: Shutterstock

Presenetljiva povezava z inteligenco

Evolucijski psiholog Satoshi Kanazawa je v svoji teoriji predlagal, da so moški, ki se zavestno odločajo za monogamijo, pogosto tudi bolj inteligentni. Po njegovem mnenju je sposobnost odpovedovanja kratkoročnim skušnjavam v korist dolgoročnih koristi povezana z višjimi kognitivnimi sposobnostmi.

Čeprav vsi strokovnjaki s to teorijo ne soglašajo, se mnogi strinjajo, da sta samonadzor in premišljeno odločanje pomembna dejavnika pri ohranjanju zvestobe.

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Moški, ki cenijo lojalnost

Raziskava, objavljena v znanstveni reviji Social Sciences, je pokazala, da imajo ljudje, ki visoko vrednotijo lojalnost, poštenost in moralno odgovornost, manjšo nagnjenost k zunajpartnerskim razmerjem.

Nezvestobe namreč ne dojemajo le kot prekršek v razmerju, ampak kot dejanje, ki lahko prizadene drugo osebo. Zato naj bi bili med najbolj zvestimi partnerji prav tisti, ki jim veliko pomenijo integriteta, zaupanje in spoštovanje.

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Kdaj tveganje za nezvestobo naraste?

Po raziskavi, ki jo povzema University of Rochester, lahko tveganje za nezvestobo poveča tudi občutek moči. Ljudje, ki se počutijo zelo vplivne, uspešne ali posebej zaželene, pogosteje verjamejo, da imajo na voljo veliko alternativnih partnerjev.

To sicer ne pomeni, da bodo uspešni moški nujno nezvesti, kaže pa, da lahko občutek nedotakljivosti poveča tveganje za takšno vedenje.

Ljudje, ki se počutijo zelo vplivne ali uspešne, pogosteje verjamejo, da imajo na voljo veliko alternativnih partnerjev.
Ljudje, ki se počutijo zelo vplivne ali uspešne, pogosteje verjamejo, da imajo na voljo veliko alternativnih partnerjev.FOTO: Shutterstock

Na katere znake je smiselno biti pozoren?

Zvestobe ne napovedujejo romantične geste ali lepe besede, temveč vsakodnevna dejanja. Dober znak je, če moški:
- drži besedo in spoštuje dogovore,
- prevzema odgovornost za svoje napake,
- je iskren tudi v neprijetnih situacijah,
- spoštuje meje drugih ljudi,
- ne potrebuje stalnega potrjevanja svoje vrednosti pri drugih ženskah,
- konflikte rešuje s pogovorom.

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Viri: Psychology Today, Social Sciences (MDPI), University of Rochester, En Pareja

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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