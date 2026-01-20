Veste, kaj je retroaktivno ljubosumje? Morda se dogaja tudi vam

Večina parov se vsaj enkrat znajde v občutkih nelagodja ob misli na partnerjevo preteklost, bivše zveze, intimne izkušnje ali stare spomine. Ko pa se te misli začnejo ponavljati, stopnjevati in vplivati na odnos, govorimo o retroaktivnem ljubosumju, ki je dokaj pogost psihološki pojav.
Kaj je retroaktivno ljubosumje?
Retroaktivno ljubosumje pomeni obsesivno osredotočenost na partnerjevo preteklo ljubezensko življenje, čeprav to nima povezave s sedanjostjo ali realno grožnjo odnosu. Po navedbah portala Healthline gre za premik od običajne radovednosti k vsiljivim mislim, ki jih spremljata tesnoba in stalno primerjanje z bivšimi partnerji.
Psihologinja Chivonna Childs iz Cleveland Clinic pojasnjuje, da tovrstno ljubosumje pogosto izhaja iz notranjih negotovosti, nizke samopodobe in strahu pred zapuščenostjo, ne pa iz dejanskega vedenja partnerja.
Zakaj se pojavi?
Strokovnjaki iz Cleveland Clinic kot najpogostejše sprožilce navajajo:
- nizko samozavest in primerjanje z bivšimi,
- anksioznost in strah pred zavrnitvijo,
- pretirano brskanje po družbenih omrežjih,
- pretekle čustvene travme ali izkušnje s prevaro.
Za razliko od običajnega ljubosumja, ki je lahko del zdravega odnosa, je retroaktivno ljubosumje vztrajno, ponavljajoče in čustveno izčrpavajoče.
Kdaj ljubosumje postane težava?
Radovednost glede partnerjeve preteklosti je povsem normalna, težava pa nastane takrat, ko misli povzročajo tesnobo, stalne primerjave ali celo nadzorovalno vedenje.
Po podatkih Healthline je zaskrbljujoče takrat, ko:
- stalno iščete informacije o partnerjevih bivših,
- se pogosto primerjate z njimi,
- preverjate družbena omrežja,
- se prepiri vrtijo okoli dogodkov iz preteklosti,
- čutite notranjo napetost in izčrpanost.
Kako si lahko pomagate?
Strokovnjaki priporočajo več učinkovitih korakov:
- priznajte občutke, namesto da jih potlačite,
- omejite družbena omrežja, saj idealizirane podobe preteklosti krepijo negotovost,
- krepite samozavest in se opomnite, da je partner izbral vas,
- komunicirajte odprto, brez obtoževanja in zasliševanja,
- ustvarjajte skupne izkušnje, ki krepijo vajino sedanjost.
Če misli postanejo obsesivne, je smiselno poiskati strokovno pomoč.
Partnerjeva preteklost ne določa vajine prihodnosti, tisto, kar šteje, je odnos, ki ga gradita danes.
Viri: Healthline, Cleveland Clinic, Forbes
