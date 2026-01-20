Veste, kaj je retroaktivno ljubosumje? Morda se dogaja tudi vam

Večina parov se vsaj enkrat znajde v občutkih nelagodja ob misli na partnerjevo preteklost, bivše zveze, intimne izkušnje ali stare spomine. Ko pa se te misli začnejo ponavljati, stopnjevati in vplivati na odnos, govorimo o retroaktivnem ljubosumju, ki je dokaj pogost psihološki pojav.

Preberi še Toksično ljubosumje: 4 znaki, ki jih ne smete spregledati

Kaj je retroaktivno ljubosumje?

Retroaktivno ljubosumje pomeni obsesivno osredotočenost na partnerjevo preteklo ljubezensko življenje, čeprav to nima povezave s sedanjostjo ali realno grožnjo odnosu. Po navedbah portala Healthline gre za premik od običajne radovednosti k vsiljivim mislim, ki jih spremljata tesnoba in stalno primerjanje z bivšimi partnerji.

Preberi še Kako prepoznati manipulacijo v odnosih?

Psihologinja Chivonna Childs iz Cleveland Clinic pojasnjuje, da tovrstno ljubosumje pogosto izhaja iz notranjih negotovosti, nizke samopodobe in strahu pred zapuščenostjo, ne pa iz dejanskega vedenja partnerja.

icon-expand Retroaktivno ljubosumje pomeni obsesivno osredotočenost na partnerjevo preteklo ljubezensko življenje. FOTO: Adobe Stock

Zakaj se pojavi?

Strokovnjaki iz Cleveland Clinic kot najpogostejše sprožilce navajajo:

- nizko samozavest in primerjanje z bivšimi,

- anksioznost in strah pred zavrnitvijo,

- pretirano brskanje po družbenih omrežjih,

- pretekle čustvene travme ali izkušnje s prevaro. Za razliko od običajnega ljubosumja, ki je lahko del zdravega odnosa, je retroaktivno ljubosumje vztrajno, ponavljajoče in čustveno izčrpavajoče.

Preberi še Ali moramo s partnerjem res vse početi skupaj?

Kdaj ljubosumje postane težava?

Radovednost glede partnerjeve preteklosti je povsem normalna, težava pa nastane takrat, ko misli povzročajo tesnobo, stalne primerjave ali celo nadzorovalno vedenje. Po podatkih Healthline je zaskrbljujoče takrat, ko:

- stalno iščete informacije o partnerjevih bivših,

- se pogosto primerjate z njimi,

- preverjate družbena omrežja,

- se prepiri vrtijo okoli dogodkov iz preteklosti,

- čutite notranjo napetost in izčrpanost.

Preberi še Skrivnosti v razmerju: Kje je meja med zasebnostjo in nezaupanjem?

Kako si lahko pomagate?

Strokovnjaki priporočajo več učinkovitih korakov:

- priznajte občutke, namesto da jih potlačite,

- omejite družbena omrežja, saj idealizirane podobe preteklosti krepijo negotovost,

- krepite samozavest in se opomnite, da je partner izbral vas,

- komunicirajte odprto, brez obtoževanja in zasliševanja,

- ustvarjajte skupne izkušnje, ki krepijo vajino sedanjost. Če misli postanejo obsesivne, je smiselno poiskati strokovno pomoč. Partnerjeva preteklost ne določa vajine prihodnosti, tisto, kar šteje, je odnos, ki ga gradita danes.

Zadovoljne e-novice Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Prijavi se na Zadovoljna.si e-novičke in bodi na tekočem z najnovešimi lepotnimi in modnimi trendi ter ostalimi novostmi. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.