Znani Slovenec spregovoril o sinovi bolezni
Trači
Tedenski horoskop: Levi ne iščejo potrditve, tehtnice uživajo v praznični energiji
Horoskop znamenja
Objema 39 let starejšo mamo, ki jo z veseljem pokaže na rdeči preprogi
Trači
Prve sezone šova Na lovu je konec
Oddaje
Ste že slišale za barbie vagino?Barbie vagina, znana tudi kot Barbie ribica, je izraz, ki se je v zadnjih letih pojavil v povezavi z estetskimi posegi in lepotnimi standardi.
Seks
Kako pomemben je seks v zvezi?Pravijo, da je dober seks 30 % zveze, slab pa 90 %. In res je, da ima slab seks na zvezo veliko večji vpliv kot dober. Neizpolnjujoč seks zelo vpliva na dinamiko in zadovoljstvo v odnosu, zato je tako pomembno, da to naslovimo.
Osebna rast in odnosi
Boleči spolni odnosi: niste same. Spregovorite in poiščite pomočBoleči spolni odnosi niso zgolj fizična težava, temveč običajno vplivajo tudi na čustveno stanje in odnose s partnerjem. Kje so vzroki in kako si lahko ženske pomagajo, je pojasnila ginekologinja Katarina Jerman, ki obravnava spolne motnje pri ženskah.
Zdravje
Ali lahko s pomočjo poljubljanja shujšamo?Ste se kdaj vprašali, zakaj je poljubljanje koristno? Poljubljanje ni samo užitek, ima tudi številne pozitivne učinke na zdravje, tako fizično kot duševno.
Seks
Znanstveniki odkrili, pri kateri starosti so ženske najbolj aktivne v spalniciMnoge menijo, da so svoj spolni vrhunec dosegle nekje v 20. letih, a v resnici gre za zmotno prepričanje.
Seks
To je razlog, da smo decembra bolj razpoloženi za 'igre med rjuhami'December je mesec druženja, veselja in konec koncev seksa! Vse več raziskav kaže, da smo med prazniki bolj razpoloženi za 'vroče igrice med rjuhami', še posebej to velja za silvestrovo.
Seks
Spolnost po 40. letu: zrelost, svoboda in nove priložnostiPo vstopu v četrto desetletje življenja začno ženske povečini drugače gledati na odnose in spolnost. Prehod prinaša določene izzive, a predvsem prednosti. Kajti z leti pridejo izkušnje in samozavest ter večje zavedanje in upoštevanje lastnih želja. Da ... življenje po 40. letu ponuja priložnosti za spolno rast in raziskovanje. Mnoge se v zrelejšem obdobju počutijo bolj svobodne in so odprte za nove vidike spolnosti, pojasnjuje psihoterapevtka in seksualna terapevtka Vesna Jarc.
Seks
Znaki, ki razkrivajo, da je vaš partner sebičen v posteljiPogosto se zgodi, da en partner drugemu ne daje tistega, kar potrebuje, ko gre za spolno življenje, a dobra novica je, da je to vedenje mogoče spremeniti, toda najprej morate pravilno identificirati znake.
Seks
3 lekcije, ki vam bodo prav prišle med rjuhamiBDSM seks vsekakor ni za vsakogar – in to je povsem v redu. Vendar pa se lahko iz BDSM 'scene' naučite veliko, lahko celo prevzamete nekatere njihove značilnosti, da bo vaše spolno življenje še boljše.
Seks
Tako seks za eno noč vpliva na našo psihoSeks brez obveznosti je za nekatere zelo privlačen, za druge pa popolnoma odbijajoč. Gre za individualno odločitev posameznika. Toda kaj o seksu za eno noč pravi znanost? Kako takšni odnosi vplivajo na našo psiho?
Seks
Izgovori, ki jih uporabljamo, da se izognemo seksuV spolnem življenju je ključno uživati, a včasih se zdi, da se pari znajdejo v labirintu izgovorov, ki vodijo stran od intime. Seks je sestavni del zveze, a mnogi vedno znova iščejo izgovore, da bi ta del razmerja kar preskočili. Morda veste, katere izgovore uporabimo najpogosteje? Številka ena vam je zagotovo znana ...
Seks
