Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Kmetija Slovenija ima talent
Z menopavzo se spolnost ne konča, lahko postane še boljša

Z menopavzo se spolnost ne konča, lahko postane še boljša

Seks
0
Znani Slovenec spregovoril o sinovi bolezni

Znani Slovenec spregovoril o sinovi bolezni

Trači
3
Tedenski horoskop: Levi ne iščejo potrditve, tehtnice uživajo v praznični energiji

Tedenski horoskop: Levi ne iščejo potrditve, tehtnice uživajo v praznični energiji

Horoskop znamenja
0
Objema 39 let starejšo mamo, ki jo z veseljem pokaže na rdeči preprogi

Objema 39 let starejšo mamo, ki jo z veseljem pokaže na rdeči preprogi

Trači
0
Prve sezone šova Na lovu je konec

Prve sezone šova Na lovu je konec

Oddaje
0
Ste že slišale za barbie vagino?

Ste že slišale za barbie vagino?

Barbie vagina, znana tudi kot Barbie ribica, je izraz, ki se je v zadnjih letih pojavil v povezavi z estetskimi posegi in lepotnimi standardi.
Seks
0
Kako pomemben je seks v zvezi?

Kako pomemben je seks v zvezi?

Pravijo, da je dober seks 30 % zveze, slab pa 90 %. In res je, da ima slab seks na zvezo veliko večji vpliv kot dober. Neizpolnjujoč seks zelo vpliva na dinamiko in zadovoljstvo v odnosu, zato je tako pomembno, da to naslovimo.
Osebna rast in odnosi
0
Boleči spolni odnosi: niste same. Spregovorite in poiščite pomoč

Boleči spolni odnosi: niste same. Spregovorite in poiščite pomoč

Boleči spolni odnosi niso zgolj fizična težava, temveč običajno vplivajo tudi na čustveno stanje in odnose s partnerjem. Kje so vzroki in kako si lahko ženske pomagajo, je pojasnila ginekologinja Katarina Jerman, ki obravnava spolne motnje pri ženskah.
Zdravje
0
Ali lahko s pomočjo poljubljanja shujšamo?

Ali lahko s pomočjo poljubljanja shujšamo?

Ste se kdaj vprašali, zakaj je poljubljanje koristno? Poljubljanje ni samo užitek, ima tudi številne pozitivne učinke na zdravje, tako fizično kot duševno.
Seks
0
Znanstveniki odkrili, pri kateri starosti so ženske najbolj aktivne v spalnici

Znanstveniki odkrili, pri kateri starosti so ženske najbolj aktivne v spalnici

Mnoge menijo, da so svoj spolni vrhunec dosegle nekje v 20. letih, a v resnici gre za zmotno prepričanje.
Seks
0
To je razlog, da smo decembra bolj razpoloženi za 'igre med rjuhami'

To je razlog, da smo decembra bolj razpoloženi za 'igre med rjuhami'

December je mesec druženja, veselja in konec koncev seksa! Vse več raziskav kaže, da smo med prazniki bolj razpoloženi za 'vroče igrice med rjuhami', še posebej to velja za silvestrovo.
Seks
0
Spolnost po 40. letu: zrelost, svoboda in nove priložnosti

Spolnost po 40. letu: zrelost, svoboda in nove priložnosti

Po vstopu v četrto desetletje življenja začno ženske povečini drugače gledati na odnose in spolnost. Prehod prinaša določene izzive, a predvsem prednosti. Kajti z leti pridejo izkušnje in samozavest ter večje zavedanje in upoštevanje lastnih želja. Da ... življenje po 40. letu ponuja priložnosti za spolno rast in raziskovanje. Mnoge se v zrelejšem obdobju počutijo bolj svobodne in so odprte za nove vidike spolnosti, pojasnjuje psihoterapevtka in seksualna terapevtka Vesna Jarc.
Seks
0
Znaki, ki razkrivajo, da je vaš partner sebičen v postelji

Znaki, ki razkrivajo, da je vaš partner sebičen v postelji

Pogosto se zgodi, da en partner drugemu ne daje tistega, kar potrebuje, ko gre za spolno življenje, a dobra novica je, da je to vedenje mogoče spremeniti, toda najprej morate pravilno identificirati znake.
Seks
0
3 lekcije, ki vam bodo prav prišle med rjuhami

3 lekcije, ki vam bodo prav prišle med rjuhami

BDSM seks vsekakor ni za vsakogar – in to je povsem v redu. Vendar pa se lahko iz BDSM 'scene' naučite veliko, lahko celo prevzamete nekatere njihove značilnosti, da bo vaše spolno življenje še boljše.
Seks
0
Tako seks za eno noč vpliva na našo psiho

Tako seks za eno noč vpliva na našo psiho

Seks brez obveznosti je za nekatere zelo privlačen, za druge pa popolnoma odbijajoč. Gre za individualno odločitev posameznika. Toda kaj o seksu za eno noč pravi znanost? Kako takšni odnosi vplivajo na našo psiho?
Seks
0
Izgovori, ki jih uporabljamo, da se izognemo seksu

Izgovori, ki jih uporabljamo, da se izognemo seksu

V spolnem življenju je ključno uživati, a včasih se zdi, da se pari znajdejo v labirintu izgovorov, ki vodijo stran od intime. Seks je sestavni del zveze, a mnogi vedno znova iščejo izgovore, da bi ta del razmerja kar preskočili. Morda veste, katere izgovore uporabimo najpogosteje? Številka ena vam je zagotovo znana ...
Seks
0
Preprost trik, ki bo začinil vaše spolno življenje

Preprost trik, ki bo začinil vaše spolno življenje

Vsak odnos ima svoje skrivnosti in trike, ki mu dajejo tisto posebno iskrico. Eden od teh trikov je povezan s spuščanjem zvokov med spolnim odnosom. Ali ste vedeli, da stokanje in drugi zvoki lahko pozitivno vplivajo na vaše spolno življenje?
Seks
0
Arhiv člankov
Facebook

Sledite nam na Facebook strani Zadovoljna.si

fb_icon Všečkaj stran
Anketa Arhiv
V posteljo z nogavicami ali brez?
Spite z nogavicami ali brez?
V posteljo z nogavicami ali brez?
ITM - Index telesne mase

Stanje prehranjenosti ugotavljamo tudi z indeksom telesne mase (ITM), pomeni pa razmerje med telesno težo (v kilogramih) in kvadratom telesne višine (v metrih).

Vpišite vašo višino:
Vpišite vašo težo:
do 18,49 podhranjeni
18,50 - 24,9 normalno prehranjeni
25,0 - 29,0 čezmerno prehranjeni; debelost I. stopnje
30,0 - 39,9 debeli; debelost II. stopnje
40 in več izredno debeli; debelost III. stopnje
novice
Slovenija izrazila solidarnost z Grenlandijo
Slovenija izrazila solidarnost z Grenlandijo
šport
Messijeva sestra udeležena v hudi prometni nesreči
Messijeva sestra udeležena v hudi prometni nesreči
popin
Dua Lipa v kopalkah za 500 evrov
Dua Lipa v kopalkah za 500 evrov
tv oddaje
Monika je hitro zaključila zgodbo s Petrom: Najlepše šele prihaja
Monika je hitro zaključila zgodbo s Petrom: Najlepše šele prihaja
Vizita.si
Piješ preveč alkohola?
Piješ preveč alkohola?
Okusno.je
Božične sladice v kozarcu: tri hitre ideje brez peke
Božične sladice v kozarcu: tri hitre ideje brez peke
Zadovoljna.si
Razveselila sta se rojstva hčerke
Razveselila sta se rojstva hčerke
Moskisvet.com
Neverjetno! To so v vesolju opazili drugič v zgodovini
Neverjetno! To so v vesolju opazili drugič v zgodovini
Bibaleze.si
Tina Gaber o babici: Naša Sonja je naš sonček
Tina Gaber o babici: Naša Sonja je naš sonček
Cekin.si
Ti delavci bodo najbolj iskani v prihodnjega pol leta
Ti delavci bodo najbolj iskani v prihodnjega pol leta
Dominvrt.si
Ta skrivnost doma je tako nenavadna, da je skoraj neverjetna
Ta skrivnost doma je tako nenavadna, da je skoraj neverjetna
Vizita.si
5 stvari, ki jih niste vedeli o kurkumi
5 stvari, ki jih niste vedeli o kurkumi
RUBRIKE:

Novice Trači Moda Lepota Šport in zdravje Osebna rast in odnosi Intervju Potovanja Kraljevo Oddaje
Zadovoljna.si
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1332