Kako pomemben je seks v zvezi? Pravijo, da je dober seks 30 % zveze, slab pa 90 %. In res je, da ima slab seks na zvezo veliko večji vpliv kot dober. Neizpolnjujoč seks zelo vpliva na dinamiko in zadovoljstvo v odnosu, zato je tako pomembno, da to naslovimo.