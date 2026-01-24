Raziskava razkriva, ali je velikost res pomembna

Avstralska študija, kot poroča News Corp Australia, prinaša presenetljive rezultate in nas uči, da je celotna slika privlačnosti veliko bolj zapletena in ni odvisna zgolj od enega faktorja. Ekipa raziskovalcev, pod vodstvom dr. Upame Aich in profesorja Michaela D. Jennionsa, je v reviji PLOS Biology objavila odkritja, ki bi lahko popolnoma spremenila vaš pogled na moško telo in na to, kaj vas resnično privlači. Pripravite se na nova spoznanja, ki so daleč od klišejev in prinašajo svež veter v razumevanje intimnosti.

Za kakšno raziskavo gre?

Raziskava, ki je vključevala dvesto heteroseksualnih žensk, je preučila njihove reakcije na računalniško generirane podobe moških teles, ki so se razlikovale glede na višino, širino ramen, širino bokov ter seveda dolžino in obseg penisa. Kot so pojasnili avtorji študije, dr. Upama Aich in profesor Michael D. Jennions, so ženske dosledno izrazile večjo privlačnost do moških, ki so imeli V-oblikovano postavo (široka ramena, ozek pas), bili višje rasti in so imeli večji penis. To potrjuje splošno prepričanje o pomembnosti določenih telesnih lastnosti.

Ugotovljeno je bilo sicer tudi, da po določeni točki nadaljnja povečanja teh lastnosti (penisa, višine, širine ramen) ne povečujejo več privlačnosti, kot piše v študiji, objavljeni v PLOS Biology. To pomeni, da obstaja določena meja optimalnosti, po kateri dodaten 'prirastek' ni več enako vpliven na žensko percepcijo privlačnosti.

Koga moški vidijo kot konkurenco?

Poleg žensk so avtorji študije iz Univerze Zahodne Avstralije in Avstralske nacionalne univerze preučili tudi moško perspektivo. Šeststo moških je ocenjevalo prikazane figure glede na to, kako ogrožajoče jih vidijo kot tekmeca. Ugotovljeno je bilo, kot poroča tudi Index.hr, da so moški tiste, ki so imeli bolj poudarjene lastnosti, nenehno uvrščali med 'večje grožnje' oz. so izrazili, da jih vidijo kot večjega tekmeca.

Pri njih, kot poroča News Corp Australia, ni bila ugotovljena tako imenovana 'meja optimalnosti', ampak se je z večanjem lastnosti oz. atributov večal tudi občutek ogroženosti. To jasno kaže na to, da moški v tej igri privlačnosti in tekmovanja ponavadi precenjujejo pomembnost teh lastnosti za privabljanje žensk, so zaključili raziskovalci v PLOS Biology.

Pred izumom oblačil je deloval kot 'spolni okras' za privabljanje žensk

Eno od ključnih vprašanj, ki ga je naslovila avstralska študija, je bilo tudi evolucijska vloga velikosti penisa. Če pomislimo, da je bil penis pred izumom oblačil vedno vidna značilnost moškega telesa, je povsem smiselno, da bi imel pomembno vlogo pri izbiri partnerjev.

Raziskovalci pod vodstvom dr. Aich in profesorja Jennionsa so, kot piše Index.hr, ugotovili, da se je človeški penis, ki je nenavadno velik v primerjavi z drugimi primati, verjetno razvil kot seksualni okras. Profesor Michael D. Jennions, kot poroča The Sun, pravi: "Medtem ko človeški penis služi predvsem za prenos sperme, naš rezultat kaže, da se je njegova nenavadno velika velikost verjetno razvila kot seksualni okras za privabljanje samic in kot 'značka statusa', ki odganja ostale samce."

Ključno je razumeti, da je privlačnost kompleksna stvar, ki ni odvisna samo od enega faktorja!

