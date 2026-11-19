Na začetku se je vse zdelo popolno, zdaj pa v vašem razmerju vsak dan hodite kot po jajčnih lupinah. Počutite se izčrpane, prestrašene in za vsak prepir prevzamete krivdo. Toksični odnos vas počasi izčrpava, priznati si to pa je najtežji, a hkrati prvi korak k svobodi. Ko se znajdete v takšnem kaosu, pogosto izgubite stik s samim seboj in lastno vrednostjo. Zato je v teh trenutkih ključno, da znova odkrijete, kako se imeti resnično radi . Izbira lastnega duševnega zdravja je namreč najpomembnejša odločitev na poti iz škodljivega odnosa.

Kdaj ljubezen preide v toksični odnos?

V zdravem odnosu se počutimo varne, slišane in podprte. Toksično razmerje pa deluje ravno obratno: izčrpava našo življenjsko energijo in postopoma uničuje samopodobo. Med pogostimi znaki so: - nenehna kritika in posmehovanje, - nadzor nad stiki, financami ali telefonom, - izoliranje od prijateljev in družine, - kaznovanje s tišino po prepiru, - gaslighting, ko začnete dvomiti v lasten razum in spomin. Nenehno prehajanje med burnimi spori in strastnimi spravami ustvarja čustveno zmedo in odvisnost, zaradi katere je odhod tako zastrašujoč.

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Zakaj je tako težko oditi?

Ostajanje v nezdravem odnosu pogosto ni odraz šibkosti, temveč globoke ujetosti. Mnogi vztrajajo zaradi strahu pred samoto, finančne odvisnosti ali upanja, da se bo partner spremenil in bo spet takšen, kot je bil na začetku. Z občasnimi izlivi naklonjenosti in velikimi opravičili vam partner ohranja lažno upanje. Pomembno pa si je zapomniti: prava ljubezen ne zahteva, da žrtvujete svoje duševno zdravje in dostojanstvo.

Proces osvobajanja in postavljanje meja

Prekinitev toksičnega odnosa ni enkraten dogodek, ampak proces, ki zahteva jasen načrt in močno socialno mrežo. Zaupajte svoje občutke bližnjim in znova vzpostavite stike z ljudmi, ki ste jih zaradi partnerjevega ljubosumja ali nadzora morda zanemarili. Če ste v nevarnosti ali doživljate nasilje, pokličite policijo (113) ali SOS telefon za ženske in otroke, žrtve nasilja (080 1155).

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