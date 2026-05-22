V teh treh primerih se je smiselno vrniti k bivšemu

Kot poročajo različni tuji portali, med njimi Feelset, se med 40 in 50 odstotki parov po razhodu vsaj enkrat znova zbliža. A hkrati le manjši delež teh zvez dolgoročno tudi uspe.
Zato je ključno vprašanje: kdaj ima druga priložnost dejansko smisel in kdaj ne?
1. Ko se je med vama nekaj dejansko spremenilo
Največja napaka je vrnitev v isto zgodbo brez sprememb.
Kot piše portal Psychology Today, se ljudje pogosto vračajo k bivšim partnerjem zaradi osamljenosti ali občutka varnosti, ne pa zato, ker bi se razmerje resnično izboljšalo. Prav to pa je razlog, da večina takšnih poskusov znova propade.
Podobno opozarja tudi portal Bustle, kjer strokovnjaki poudarjajo, da je edini dober znak za drugo priložnost dejansko spremenjeno vedenje, ne le obljube.
To pomeni:
- da oba razumeta, kaj je šlo narobe,
- da sta pripravljena prevzeti odgovornost,
- in da lahko pokažeta konkretne spremembe v praksi.
Če tega ni, obstaja velika verjetnost, da se bo scenarij ponovil.
2. Ko razhod ni bil zaradi nekompatibilnosti
Včasih težava ni v tem, da si dva ne bi ustrezala, ampak da ni bil pravi čas.
Kot poroča portal Feelset, imajo največ možnosti za ponovno združitev pari, ki so se razšli zaradi zunanjih dejavnikov, kot so razdalja, tempo življenja ali stres. Enako izpostavljajo tudi na portalu VICE, kjer klinična psihologinja Sabrina Romanoff pojasnjuje, da je vrnitev smiselna predvsem takrat, ko je bil razhod posledica okoliščin (na primer zveze na daljavo ali različnih življenjskih faz), ne pa temeljnega neskladja.
Preprosto povedano: če problem ni bil 'kdo sta', ampak 'kdaj in kako sta živela', ima odnos realno več možnosti.
3. Ko sta oba v času narazen osebnostno zrasla
Čas pomaga, a le, če ga izkoristimo. Kot piše Psychology Today, samo to, da mine dovolj časa, ni dovolj, če se v tem obdobju nihče ne razvije ali ne razmisli o svojih vzorcih v odnosu.
Na portalu Marriage.com poudarjajo, da so uspešne druge priložnosti skoraj vedno povezane z dejstvom, da v odnos vstopita dve bolj zreli in čustveno bolj stabilni osebi kot prej.
Ključno vprašanje je torej: sta se samo pogrešala ali sta v tem času res postala boljša partnerja?
Če je odgovor prvo, bodi previdna.
Realnost, ki je ne smemo ignorirati
Čeprav so romantične zgodbe o ponovni združitvi zelo privlačne, statistika kaže tudi drugo plat. Po podatkih, ki jih povzema Feelset, le približno 15 % parov, ki se ponovno združijo, dolgoročno uspe, medtem ko se velika večina kmalu spet razide.
Podobno opozarja tudi Psychology Today: ljudje se v stare odnose pogosto vračajo zato, ker je to lažje kot začeti znova, ne pa zato, ker je to boljša izbira.
Kdaj se zagotovo NE vračati?
Ne glede na vse obstajajo primeri, kjer strokovnjaki odsvetujejo vrnitev:
- če je šlo za nespoštovanje ali manipulacijo,
- če se težave ponavljajo brez rešitve,
- ali če se vračaš samo zaradi navade, strahu pred samoto ali nostalgije.
Kot opozarjajo strokovnjaki v več analizah odnosov, občutek domačnosti pogosto zamenjamo za občutek varnosti, kar pa ni vedno isto.
Vir: Psychology Today, Feelset, Bustle, VICE, Marriage.com
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV