icon-video-call-1

Dekleta razkrivajo, kako jim je samoobramba spremenila življenje Nasilje, nadlegovanje, grožnje in tako naprej. To ni nekaj, s čimer bi se želeli soočiti, a se lahko zgodi, zato je dobro, da smo ustrezno pripravljeni tudi na nevarne situacije. In prav samoobramba je zagotovo eden od boljših načinov, s katerim se lahko zaščitimo in izboljšamo občutek varnosti v vsakdanjem življenju. Gre za celostno izkušnjo, ki nas nauči, kako se braniti, postavljati meje in ostati zbran in samozavesten, ko je to najbolj potrebno.