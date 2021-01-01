Zadovoljna.si
Glas žrtev nasilja: zgodbe, ki jih ne smemo preslišati



Varna in Zadovoljna
Veljala je za najlepšo, danes je videti tako



Trači
Hči slavnega para je danes videti tako



Trači
Zadnja priložnost za sodelovanje v nagradni igri Na lovu



Oddaje
Glasovanje za Mlade upe 2025 je odprto!



Novice
Maja Plaz: "Nasilje ima veliko obrazov. A vedno obstaja izhod"



"Kljub tragičnim zgodbam obstaja veliko dobrih izhodov iz nasilja. Takrat ženske in otroci zaživijo mirneje, varneje in bolj zadovoljno. Dobijo priložnost, da razvijajo svoje potenciale ter izkušnjo, da obstajajo ljudje, ki jim lahko pomagajo. Najpomembneje pa je, da v sebi odkrijejo vire moči, ki jih imajo ogromno – le spodbuditi jih je treba, da začnejo delovati," poudarja predsednica Društva SOS telefon Maja Plaz.
Varna in Zadovoljna
Strokovnjakinja razkriva, kaj storiti, če postanemo žrtev spletnega nasilja



Nasilje na spletu je postalo pereč problem sodobne družbe, ki s hitrim razvojem tehnologije in široko dostopnostjo interneta pridobiva vse večje razsežnosti.
Varna in Zadovoljna
Tudi zaradi spletnega nasilja lahko izgubimo občutek varnosti



Spletno nasilje je fenomen, ki je značilen predvsem za generacijo Z, ki je odraščala skupaj z internetom in socialnimi omrežji, čeprav se dandanes lahko dogaja komurkoli.
Osebna rast
Patricia: 'Ženske pogosto nimajo glasu'



Vsak od nas ima svojo zgodbo, s pomočjo katere lahko dobimo odgovore na vprašanja kaj, kako in zakaj. V ozadju Patricie Ferreira Gages se prav tako skriva kar nekaj dobrih razlogov, zakaj je začela trenirati borilne veščine, natančneje brazilski jiu-jitsu. "Priporočam vsem. To je osnovna stvar, ki jo potrebuješ," pravi Patricija, ki skupaj s Sašo Vorkapićem vodi treninge za samoobrambo.
Varna in Zadovoljna
Sašo Vorkapić: 'Bolje biti vojak na vrtu kot vrtnar v vojni'



Samoobramba je vsekakor veščina, ki jo je dobro obvladati, ne samo zaradi lastne varnosti, ampak tudi za izboljšanje samozavesti, discipline in odločnosti. Najrazličnejše tehnike in prijemi prihajajo iz že poznanih borilnih veščin, ki jih lahko kadar koli uporabimo za učinkovito obrambo. Ob tej priložnosti smo obiskali tudi klub borilnih veščin Scorpion gym v Novem mestu, kjer smo izvedeli še marsikaj zanimivega, več o tem pa v nadaljevanju.
Varna in Zadovoljna
Kaj lahko storimo kot družba, da bi bil svet lepši in varnejši za vse?



V okviru projekta Varna in Zadovoljna smo številne znane obraze povprašali o tem, kaj sami mislijo, da bi lahko kot družba naredili za boljši jutri. Zanimalo nas je predvsem, kaj lahko naredimo, da bi se vsi, predvsem pa ženske, počutile bolj varno. Vsak dan in na vsakem koraku.
Varna in Zadovoljna
Saška: 'Ko se vračam od prijateljev, skoraj nikoli ne grem peš'



V sklopu projekta Varna in Zadovoljna smo se pogovarjali z igralci serije Skrito v raju, ki so z nami delili svoje občutke glede varnosti.
Varna in Zadovoljna
Ali veste, kako se zaščititi pred nadlegovanjem?



Geštalt psihoterapevtka pod supervizijo Petra Grobelnik je spregovorila o tem, kako se lahko zaščitimo pred morebitnim nadlegovanjem oz. nasiljem, razkrila pa je tudi, kakšno vlogo ima socialna podpora pri premagovanju občutka osamljenosti in nizke samopodobe. Razkrila je tudi nekaj učinkovitih tehnik in terapevtskih pristopov, poudarila pa je tudi pomen podpore prijateljev in družine.
Varna in Zadovoljna
Psihoterapevtka razkriva, kako premagati strah in anksioznost



V sklopu projekta Varna in Zadovoljna smo poklepetali s Petro Grobelnik, geštalt psihoterapevtko pod supervizijo, ta pa nam je zaupala številne podrobnosti o tem, kako samo nadlegovanje in strah pred njim vpliva na mlada dekleta in ženske, ki si vse pogosteje ne upajo več zapuščati doma brez spremstva v večernih urah. Kakšne so lahko posledice tega kroničnega strahu? Kako ta strah vpliva na njihovo samopodobo in kako lahko ta strah skupaj premagamo?
Varna in Zadovoljna
VIDEO: 5 preprostih trikov za zaščito v nevarnih situacijah



Pri samoobrambi se učimo tehnik in strategij, s katerimi se lahko zaščitimo pred fizičnim napadom. Gre torej za pomembno veščino, ki nas ne ščiti samo pred potencialnimi nevarnostmi, ampak izboljša tudi naše motorične sposobnosti, telesno pripravljenost, samodisciplino in nasploh našo samozavest. In prav zaradi tega je koristna za vse starostne skupine, od najmlajših deklet pa vse do starejših dam.
Varna in Zadovoljna
Dekleta razkrivajo, kako jim je samoobramba spremenila življenje



Nasilje, nadlegovanje, grožnje in tako naprej. To ni nekaj, s čimer bi se želeli soočiti, a se lahko zgodi, zato je dobro, da smo ustrezno pripravljeni tudi na nevarne situacije. In prav samoobramba je zagotovo eden od boljših načinov, s katerim se lahko zaščitimo in izboljšamo občutek varnosti v vsakdanjem življenju. Gre za celostno izkušnjo, ki nas nauči, kako se braniti, postavljati meje in ostati zbran in samozavesten, ko je to najbolj potrebno.
Varna in Zadovoljna
Veliki prednosti tečaja samoobrambe sta notranja moč in samozavest



Sklop tehnik, strategij in veščin, ki jih posameznik uporablja za zaščito sebe pred fizičnimi napadi ali nevarnimi situacijami, imenujemo samoobramba. S samoobrambo posameznik pridobi fizične in psihološke veščine, ki mu pomagajo, da se varno izvleče iz nevarne situacije. Preverili smo, katere prednosti prinaša ženskam.
Varna in Zadovoljna
