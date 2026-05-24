Vaša telesna drža odkriva več, kot si mislite

Telo in um: dvosmerna povezava
Kot piše portal ScienceDirect, drža ni le odraz našega notranjega stanja, ampak nanj tudi aktivno vpliva. Gre za t. i. utelešeno spoznavanje, kjer telo in um delujeta kot sistem z dvosmerno povezavo, ne le da naše misli oblikujejo telo, tudi drža vpliva na naše misli in občutke.
Če stojimo pokončno, z odprtim prsnim košem in sproščenimi rameni, možgani tak položaj interpretirajo kot signal varnosti in sposobnosti. Živčni sistem pošilja povratne signale, ki lahko vplivajo na naše psihološko stanje. Nasprotno pa sključena drža možganom pošilja sporočilo o ogroženosti ali porazu, kar lahko okrepi občutke negotovosti in stresa.
Podobno potrjujejo tudi drugi strokovni viri o govorici telesa. Kot piše portal Govorica telesa, raziskave kažejo, da pokončna drža povečuje občutek samozavesti in izboljšuje razpoloženje, medtem ko sključena drža povezujejo z večjo tesnobo, utrujenostjo in negativnimi čustvi.
'Poza moči': mit ali dejstvo?
Pred nekaj leti so svet preplavili nasveti o t. i. 'pozi moči' - drži v slogu superjunakinje, ki naj bi v nekaj minutah dvignila samozavest.
Kot piše Neuroscience News, raziskave sicer niso potrdile vseh prvotnih trditev (na primer o hormonskih spremembah), a so jasno pokazale nekaj drugega: odprta, pokončna drža lahko poveča občutek samozavesti, predvsem na psihološki ravni.
Z drugimi besedami: drža vas morda ne bo čudežno spremenila, vam pa lahko pomaga, da se počutite bolj pripravljene, mirne in odločne.
Prvi vtis? Ustvarjen v nekaj sekundah
Kot poročajo strokovnjaki za komunikacijo na portalu Science News Today, si ljudje vtis o samozavesti ustvarimo izjemno hitro, predvsem na podlagi neverbalnih signalov, kot sta drža in govorica telesa.
Pokončna, odprta drža običajno sporoča:
- samozavest,
- pripravljenost,
- notranjo stabilnost.
Po drugi strani pa zaprta drža (prekrižane roke, povešena ramena) pogosto deluje kot znak negotovosti ali obrambnega vedenja.
Drža vpliva tudi na vaše misli
Drža ne spreminja le tega, kako nas vidijo drugi ampak tudi to, kako vidimo same sebe.
Kot poroča Ohio State News, so udeleženci raziskave, ki so sedeli vzravnano, bolj verjeli svojim lastnim pozitivnim mislim kot tisti, ki so sedeli sključeno.
To pomeni, da lahko z enostavno spremembo drže dobesedno 'prepričamo' svoje možgane, da smo bolj sposobni in pripravljeni.
Kako držo uporabiti v praksi
Dobra novica: ni treba, da stojite kot superjunakinja na vsakem koraku. Dovolj je nekaj majhnih prilagoditev, ki jih lahko uvedete že danes:
1. Zravnajte se, a naravno
Ne napenjajte telesa. Predstavljajte si, da vas nekdo rahlo vleče navzgor.
2. Odprite prsni koš
To izboljša dihanje in ustvarja bolj sproščen vtis.
3. Ne skrivajte rok
Prekrižane roke lahko delujejo obrambno, raje jih pustite sproščene ob telesu.
4. Zavzemite svoj prostor
Ne krčite se na robu stola, stabilen položaj povečuje občutek nadzora.
5. Vadite 'mikro spremembe'
Popravite držo med hojo, pri sedenju ali čakanju v vrsti, učinek se sčasoma kopiči.
Majhna sprememba, velik učinek
Kot poudarja Net.hr, izboljšanje drže ne bo čudežno rešilo vseh težav, je pa preprost in dostopen način, da izboljšamo počutje in samozavest.
Vir: Net.hr, ScienceDirect, Neuroscience News, Science News Today, Ohio State News, Govorica telesa
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