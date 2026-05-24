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Drža ne spreminja le tega, kako nas vidijo drugi ampak tudi to, kako vidimo same sebe.
Osebna rast in odnosi

Vaša telesna drža odkriva več, kot si mislite

L.G.
24. 05. 2026 04.00
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Se vam je že zgodilo, da ste nekoga ocenili kot samozavestnega ali negotovega, še preden je sploh spregovoril? Način, kako stojimo, sedimo ali hodimo, namreč o nas pove več, kot si mislimo. Ne govori pa samo drugim, ampak tudi našim možganom.

Telo in um: dvosmerna povezava

Kot piše portal ScienceDirect, drža ni le odraz našega notranjega stanja, ampak nanj tudi aktivno vpliva. Gre za t. i. utelešeno spoznavanje, kjer telo in um delujeta kot sistem z dvosmerno povezavo, ne le da naše misli oblikujejo telo, tudi drža vpliva na naše misli in občutke.

Če stojimo pokončno, z odprtim prsnim košem in sproščenimi rameni, možgani tak položaj interpretirajo kot signal varnosti in sposobnosti. Živčni sistem pošilja povratne signale, ki lahko vplivajo na naše psihološko stanje. Nasprotno pa sključena drža možganom pošilja sporočilo o ogroženosti ali porazu, kar lahko okrepi občutke negotovosti in stresa.

Podobno potrjujejo tudi drugi strokovni viri o govorici telesa. Kot piše portal Govorica telesa, raziskave kažejo, da pokončna drža povečuje občutek samozavesti in izboljšuje razpoloženje, medtem ko sključena drža povezujejo z večjo tesnobo, utrujenostjo in negativnimi čustvi.

Sključena drža možganom pošilja sporočilo o ogroženosti ali porazu, kar lahko okrepi občutke negotovosti in stresa.
Sključena drža možganom pošilja sporočilo o ogroženosti ali porazu, kar lahko okrepi občutke negotovosti in stresa.FOTO: Shutterstock

'Poza moči': mit ali dejstvo?

Pred nekaj leti so svet preplavili nasveti o t. i. 'pozi moči' - drži v slogu superjunakinje, ki naj bi v nekaj minutah dvignila samozavest.

Kot piše Neuroscience News, raziskave sicer niso potrdile vseh prvotnih trditev (na primer o hormonskih spremembah), a so jasno pokazale nekaj drugega: odprta, pokončna drža lahko poveča občutek samozavesti, predvsem na psihološki ravni.

Z drugimi besedami: drža vas morda ne bo čudežno spremenila, vam pa lahko pomaga, da se počutite bolj pripravljene, mirne in odločne.

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Prvi vtis? Ustvarjen v nekaj sekundah

Kot poročajo strokovnjaki za komunikacijo na portalu Science News Today, si ljudje vtis o samozavesti ustvarimo izjemno hitro, predvsem na podlagi neverbalnih signalov, kot sta drža in govorica telesa.

Pokončna, odprta drža običajno sporoča:
- samozavest,
- pripravljenost,
- notranjo stabilnost.

Po drugi strani pa zaprta drža (prekrižane roke, povešena ramena) pogosto deluje kot znak negotovosti ali obrambnega vedenja.

Drža vas morda ne bo čudežno spremenila, vam pa lahko pomaga, da se počutite bolj pripravljene, mirne in odločne.
Drža vas morda ne bo čudežno spremenila, vam pa lahko pomaga, da se počutite bolj pripravljene, mirne in odločne.FOTO: Dreamstime

Drža vpliva tudi na vaše misli

Drža ne spreminja le tega, kako nas vidijo drugi ampak tudi to, kako vidimo same sebe.

Kot poroča Ohio State News, so udeleženci raziskave, ki so sedeli vzravnano, bolj verjeli svojim lastnim pozitivnim mislim kot tisti, ki so sedeli sključeno.

To pomeni, da lahko z enostavno spremembo drže dobesedno 'prepričamo' svoje možgane, da smo bolj sposobni in pripravljeni.

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Kako držo uporabiti v praksi

Dobra novica: ni treba, da stojite kot superjunakinja na vsakem koraku. Dovolj je nekaj majhnih prilagoditev, ki jih lahko uvedete že danes:

1. Zravnajte se, a naravno

Ne napenjajte telesa. Predstavljajte si, da vas nekdo rahlo vleče navzgor.

2. Odprite prsni koš

To izboljša dihanje in ustvarja bolj sproščen vtis.

3. Ne skrivajte rok

Prekrižane roke lahko delujejo obrambno, raje jih pustite sproščene ob telesu.

4. Zavzemite svoj prostor

Ne krčite se na robu stola, stabilen položaj povečuje občutek nadzora.

5. Vadite 'mikro spremembe'

Popravite držo med hojo, pri sedenju ali čakanju v vrsti, učinek se sčasoma kopiči.

Drža ne spreminja le tega, kako nas vidijo drugi ampak tudi to, kako vidimo same sebe.
Drža ne spreminja le tega, kako nas vidijo drugi ampak tudi to, kako vidimo same sebe.FOTO: Shutterstock

Majhna sprememba, velik učinek

Kot poudarja Net.hr, izboljšanje drže ne bo čudežno rešilo vseh težav, je pa preprost in dostopen način, da izboljšamo počutje in samozavest.

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Vir: Net.hr, ScienceDirect, Neuroscience News, Science News Today, Ohio State News, Govorica telesa

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
telesna drža samozavest govorica telesa psihologija osebna rast
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