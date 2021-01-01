Zadovoljna.si
Edini način za hujšanje, ki deluje

Edini način za hujšanje, ki deluje

Šport in zdravje
Tega nocoj ne smete spregledati

Tega nocoj ne smete spregledati

Novice
Ujela podjetnika in lastnika znanega nočnega kluba

Ujela podjetnika in lastnika znanega nočnega kluba

Trači
December brez filma Sam doma ni pravi december

December brez filma Sam doma ni pravi december

Oddaje
Tedenski horoskop: Levi ne iščejo potrditve, tehtnice uživajo v praznični energiji

Tedenski horoskop: Levi ne iščejo potrditve, tehtnice uživajo v praznični energiji

Horoskop znamenja
Izostanek menstruacije: kakšna so tveganja in kako ukrepati?

Izostanek menstruacije: kakšna so tveganja in kako ukrepati?

Nekatere ženske mislijo, da je neredni menstrualni ciklus preprosto del njih. Mesec ali dva brez menstruacije in nato krvavitev dvakrat v enem mesecu pogosto razumejo le kot nevšečnost, ki ji ne posvečajo pretirane pozornosti. A prav nerednost ciklusa lahko veliko pove o (hormonskem) delovanju ženskega telesa in splošnem zdravju, poudarja licencirana svetovalka za naravno plodnost, RDT-terapevtka in diplomirana medicinska sestra Alison Kogoj.
Zdravje
Napaka, ki jo v zimskih mesecih delamo vsi

Napaka, ki jo v zimskih mesecih delamo vsi

Prava izbira smuči močno vpliva na udobje, varnost in užitek na snegu. Ker smučarji med seboj nismo enaki, je pomembno, da oprema ustreza našim navadam in znanju. Zato smo pripravili pregled ključnih dejavnikov, na katere morate biti pozorni pri izbiri smuči.
Šport in zdravje
V posteljo z nogavicami ali brez?

V posteljo z nogavicami ali brez?

Spanje z nogavicami je za marsikoga nenavadna navada, a znanost potrjuje, da ima lahko pomembne koristi za hitrejše uspavanje in kakovost spanca. Topla stopala namreč pomagajo telesu doseči optimalno temperaturo za spanje, kar vodi v hitrejše uspavanje in bolj kakovosten počitek.
Zdravje
Kako zdrav je v resnici grški jogurt?

Kako zdrav je v resnici grški jogurt?

Grški jogurt je postal stalnica sodobne prehrane, čeprav je njegova tradicija dolga stoletja vpeta v mediteranski prostor. Danes ga cenimo zaradi goste teksture, visoke vsebnosti beljakovin in številnih koristi za zdravje.
Dieta
Manj stresa, več miru in radosti: izkušnje Slovenk z Access Bars

Manj stresa, več miru in radosti: izkušnje Slovenk z Access Bars

Nežni dotiki na glavi vodijo v umirjenost in občutek razbremenjenosti, opisujejo ženske, ki so preizkusile metodo Access Consciousness Bars. Sprostitvena tehnika po njihovih izkušnjah v hiter vsakdan vnaša več miru, zavedanja in jasnosti. Kako deluje in komu je namenjena, pojasnjuje licencirana voditeljica delavnic in izvajalka Access Bars, Monika Radič.
Šport in zdravje
Državna prvakinja po poškodbi našla novo strast

Državna prvakinja po poškodbi našla novo strast

Včasih življenje nepričakovano spremeni smer in prav takrat se rodijo najlepše zgodbe. Tako se je zgodilo tudi Niki, nekdanji državni prvakinji v badmintonu, ki je po poškodbi našla nov način, kako združiti svojo disciplino, strast in znanje.
Šport in zdravje
Vnetje mehurja: ginekologinja o znakih in ukrepih

Vnetje mehurja: ginekologinja o znakih in ukrepih

Pekoče in boleče uriniranje, zelo pogosta potreba po odvajanju majhnih količin, občutek nepopolno izpraznjenega mehurja ter moten in neprijeten vonj urina so najznačilnejši znaki vnetja mehurja. Mag. Mojca Grebenc, spec. ginekologije in porodništva, je pojasnila, kdaj je potreben obisk pri zdravniku in kako si lahko pomagamo same, ter razložila posebnosti, ki veljajo v nosečnosti ter v peri- in menopavzi.
Zdravje
Moč se rodi iz ranljivosti. Resnične zgodbe žensk, ki to dokazujejo

Moč se rodi iz ranljivosti. Resnične zgodbe žensk, ki to dokazujejo

V sklopu konference Žensko zdravje – od ravnovesja do zadovoljstva v (peri)menopavzi, ki bo 3. decembra v ljubljanskem Centru Rog, vabljene na inspiracijski pogovor "Moč duha".
Zdravje
Jesenski sadež, ki ščiti srce in prebavo

Jesenski sadež, ki ščiti srce in prebavo

Vsem je dobro poznan rek 'jabolko na dan odžene zdravnika stran', pa je temu res tako?
Dieta
Znižajte krvni tlak s pametnimi prehranskimi odločitvami

Znižajte krvni tlak s pametnimi prehranskimi odločitvami

Veliko ljudi se srečuje z visokim krvnim tlakom (hipertenzijo), ki pogosto nima opaznih simptomov, a lahko vodi do resnih zapletov, kot sta srčni infarkt in možganska kap. A dobra novica je, da lahko krvni tlak uspešno nadzorujemo z nekaj premišljenimi spremembami v prehrani in življenjskem slogu.
Zdravje
Priljubljena začimba, ki vsebuje dragocene minerale

Priljubljena začimba, ki vsebuje dragocene minerale

Česen v prahu je več kot le nadomestek za svež česen, ki ga dodajamo v omake, marinade in na pečen piščanec. Ta aromatična začimba je polna mineralov in antioksidantov, ki podpirajo imunski sistem, zdravje kosti in ščitnice, hkrati pa je na voljo skozi celo leto.
Dieta
Hrustljava semena za zdravo srce in boljši spanec

Hrustljava semena za zdravo srce in boljši spanec

Bučna semena ponujajo vrsto pozitivnih učinkov, od zniževanja krvnega tlaka do izboljšanja kakovosti spanja. V nadaljevanju preberite, kako jih preprosto vključiti v vsakodnevno prehrano.
Dieta
