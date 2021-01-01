Tega nocoj ne smete spregledati
Ujela podjetnika in lastnika znanega nočnega kluba
December brez filma Sam doma ni pravi december
Tedenski horoskop: Levi ne iščejo potrditve, tehtnice uživajo v praznični energiji
Izostanek menstruacije: kakšna so tveganja in kako ukrepati?Nekatere ženske mislijo, da je neredni menstrualni ciklus preprosto del njih. Mesec ali dva brez menstruacije in nato krvavitev dvakrat v enem mesecu pogosto razumejo le kot nevšečnost, ki ji ne posvečajo pretirane pozornosti. A prav nerednost ciklusa lahko veliko pove o (hormonskem) delovanju ženskega telesa in splošnem zdravju, poudarja licencirana svetovalka za naravno plodnost, RDT-terapevtka in diplomirana medicinska sestra Alison Kogoj.
Napaka, ki jo v zimskih mesecih delamo vsiPrava izbira smuči močno vpliva na udobje, varnost in užitek na snegu. Ker smučarji med seboj nismo enaki, je pomembno, da oprema ustreza našim navadam in znanju. Zato smo pripravili pregled ključnih dejavnikov, na katere morate biti pozorni pri izbiri smuči.
V posteljo z nogavicami ali brez?Spanje z nogavicami je za marsikoga nenavadna navada, a znanost potrjuje, da ima lahko pomembne koristi za hitrejše uspavanje in kakovost spanca. Topla stopala namreč pomagajo telesu doseči optimalno temperaturo za spanje, kar vodi v hitrejše uspavanje in bolj kakovosten počitek.
Kako zdrav je v resnici grški jogurt?Grški jogurt je postal stalnica sodobne prehrane, čeprav je njegova tradicija dolga stoletja vpeta v mediteranski prostor. Danes ga cenimo zaradi goste teksture, visoke vsebnosti beljakovin in številnih koristi za zdravje.
Manj stresa, več miru in radosti: izkušnje Slovenk z Access BarsNežni dotiki na glavi vodijo v umirjenost in občutek razbremenjenosti, opisujejo ženske, ki so preizkusile metodo Access Consciousness Bars. Sprostitvena tehnika po njihovih izkušnjah v hiter vsakdan vnaša več miru, zavedanja in jasnosti. Kako deluje in komu je namenjena, pojasnjuje licencirana voditeljica delavnic in izvajalka Access Bars, Monika Radič.
Državna prvakinja po poškodbi našla novo strastVčasih življenje nepričakovano spremeni smer in prav takrat se rodijo najlepše zgodbe. Tako se je zgodilo tudi Niki, nekdanji državni prvakinji v badmintonu, ki je po poškodbi našla nov način, kako združiti svojo disciplino, strast in znanje.
Vnetje mehurja: ginekologinja o znakih in ukrepihPekoče in boleče uriniranje, zelo pogosta potreba po odvajanju majhnih količin, občutek nepopolno izpraznjenega mehurja ter moten in neprijeten vonj urina so najznačilnejši znaki vnetja mehurja. Mag. Mojca Grebenc, spec. ginekologije in porodništva, je pojasnila, kdaj je potreben obisk pri zdravniku in kako si lahko pomagamo same, ter razložila posebnosti, ki veljajo v nosečnosti ter v peri- in menopavzi.
Moč se rodi iz ranljivosti. Resnične zgodbe žensk, ki to dokazujejoV sklopu konference Žensko zdravje – od ravnovesja do zadovoljstva v (peri)menopavzi, ki bo 3. decembra v ljubljanskem Centru Rog, vabljene na inspiracijski pogovor "Moč duha".
Jesenski sadež, ki ščiti srce in prebavoVsem je dobro poznan rek 'jabolko na dan odžene zdravnika stran', pa je temu res tako?
Znižajte krvni tlak s pametnimi prehranskimi odločitvamiVeliko ljudi se srečuje z visokim krvnim tlakom (hipertenzijo), ki pogosto nima opaznih simptomov, a lahko vodi do resnih zapletov, kot sta srčni infarkt in možganska kap. A dobra novica je, da lahko krvni tlak uspešno nadzorujemo z nekaj premišljenimi spremembami v prehrani in življenjskem slogu.
Priljubljena začimba, ki vsebuje dragocene mineraleČesen v prahu je več kot le nadomestek za svež česen, ki ga dodajamo v omake, marinade in na pečen piščanec. Ta aromatična začimba je polna mineralov in antioksidantov, ki podpirajo imunski sistem, zdravje kosti in ščitnice, hkrati pa je na voljo skozi celo leto.
