Izostanek menstruacije: kakšna so tveganja in kako ukrepati? Nekatere ženske mislijo, da je neredni menstrualni ciklus preprosto del njih. Mesec ali dva brez menstruacije in nato krvavitev dvakrat v enem mesecu pogosto razumejo le kot nevšečnost, ki ji ne posvečajo pretirane pozornosti. A prav nerednost ciklusa lahko veliko pove o (hormonskem) delovanju ženskega telesa in splošnem zdravju, poudarja licencirana svetovalka za naravno plodnost, RDT-terapevtka in diplomirana medicinska sestra Alison Kogoj.

