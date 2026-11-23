Osrednji del platforme predstavlja osebni trener z umetno inteligenco , ki je uporabnikom na voljo 24 ur na dan, vse dni v tednu. Glede na posameznikove cilje, želje in stopnjo telesne pripravljenosti ponuja prilagojena priporočila za vadbo, svetuje pri izbiri vaj ter odgovarja na vprašanja o fitnesu in prehrani. Ne glede na to, ali želite izboljšati telesno pripravljenost, pridobiti mišično maso, izgubiti odvečne kilograme ali preprosto razviti bolj zdrave navade, Fitmaister omogoča podporo, prilagojeno vašim potrebam. Platforma vključuje tudi obsežno knjižnico vaj in videoposnetkov različnih oblik vadbe , od treningov za moč in visokointenzivne intervalne vadbe (HIIT) do joge in vaj za gibljivost. Tako lahko uporabniki izbirajo aktivnosti glede na svoje izkušnje, razpoložljivo opremo in osebne cilje.

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Pomemben del storitve predstavlja tudi pametni prehranski pomočnik . Fitmaister omogoča spremljanje dnevnega vnosa kalorij in makrohranil, kot so beljakovine, ogljikovi hidrati in maščobe, ter beleženje zaužitih obrokov. Na podlagi podatkov o uporabniku, njegovih navadah in ciljih lahko umetna inteligenca pripravi prilagojena prehranska priporočila in pomaga pri boljšem razumevanju vsakodnevne prehrane. Posebno uporabna je funkcija ustvarjanja receptov z umetno inteligenco. Uporabnik lahko preprosto vnese sestavine, ki jih ima doma, ali uporabi fotografijo živil, Fitmaister pa predlaga ideje za obroke. Recepti vključujejo tudi informacije o hranilnih vrednostih, kalorijah in času priprave. Pri izbiri je mogoče upoštevati prehranske preference, kalorične cilje in alergene. Fitmaister gre še korak dlje in povezuje načrtovanje prehrane z vsakodnevnimi nakupi. Na podlagi izbranih receptov lahko pripravi nakupovalne sezname ter omogoča primerjavo ocenjenih cen živil v sodelujočih supermarketih. Tako uporabnikom pomaga pri organizaciji nakupov in načrtovanju prehrane ob upoštevanju razpoložljivega proračuna.

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