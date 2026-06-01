Kakšen magnezij pa vi jemljete?

Mnogi se tako odločijo za prehransko dopolnilo. A tu se pogosto skriva past. Dejstvo je, da ni vsak magnezij enak. Kakovost ni odvisna le od količine, temveč predvsem od biološke razpoložljivosti – torej od tega, koliko magnezija telo dejansko absorbira in izkoristi. Različne oblike magnezija se absorbirajo različno in delujejo na različne sisteme v telesu. Kar pomeni, da je prava oblika tista, ki resnično naredi razliko. Vprašanje torej ni le koliko magnezija jemljete – temveč predvsem katero obliko in zakaj. MAG365 – za energijo 356 dni v letu

icon-expand Kakovost ni odvisna le od količine, temveč predvsem od biološke razpoložljivosti FOTO: Arhiv naročnika

Ne glede na to, ali imate aktiven življenjski slog, redno trenirate ali preprosto poskušate zdržati tempo vsakdana – sta utrujenost in izčrpanost pogosto prvi znak, da telo potrebuje podporo. Marsikdo takrat poseže po magneziju, a ne občuti pričakovane razlike. Razlog? Pogosto je v obliki. Nekatera dopolnila na trgu vsebujejo npr. magnezijev oksid, ki ima izredno nizko absorpcijo – kar pomeni, da telo večine vnesenega magnezija sploh ne izkoristi. MAG365 pa vsebuje ionski magnezijev citrat – aktivno obliko magnezija z visoko absorpcijo. Proces aktivacije je viden skozi blago šumenje ob mešanju z vodo; po zaključku reakcije dobimo obliko, ki jo telo hitro izkoristi. Nežen je do želodca in primeren za vsakodnevno uporabo. MAG365 prispeva k: - zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti čez dan - normalnemu delovanju mišic in živčnega sistema - ravnovesju elektrolitov, tudi po telesni aktivnosti Brez nenadnih "boostov", le naravna podpora telesu. A potrebe po magneziju niso povečane le pri telesni aktivnosti. Tudi dolgotrajni psihološki napori, stres in tempo sodobnega življenja lahko občutno povečajo porabo magnezija v telesu. Usklajevanje med delom, družino, obveznostmi in stalno dosegljivostjo je postalo nova realnost – še posebej za ženske, ki vsak dan prevzemajo več vlog hkrati. Stres v sodobnem času ni le občasna reakcija, temveč stalnica. In čeprav se dan morda konča, stres pogosto ostane: spanje je oteženo in napetost postane normalna.

PrizMAG – za stres, živčni sistem in povišane potrebe žensk

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PrizMAG temelji na magnezijevem bisglicinatu – obliki, v kateri je magnezij vezan na aminokislino glicin. Ta vez zagotavlja stabilnost in učinkovito absorpcijo skozi prebavni sistem, brez nelagodja.

PrizMAG je zaradi unikatne oblike magnezija idealen za:

- naporne in stresne dni - psihološko izčrpanost - ženske v zahtevnejših obdobjih (npr. perimenopavza) - osebe z občutljivo prebavo Izdelek je prejel tudi številne nagrade za najboljši produkt za spanje in stres.* Na voljo je v obliki kapsul za preprosto vsakodnevno uporabo, s 100 % čisto formulo brez nepotrebnih dodatkov.

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MAGtrio – trojna formula, ko razmišljate dolgoročno

Pride trenutek, ko prenehamo razmišljati le o tem, kako se počutimo danes – in začnemo razmišljati dolgoročno. Koliko energije imamo? Kako osredotočeni smo? Kako bosta naše telo in um delovala čez 10 ali 20 let? In ravno tu magnezij znova pride v ospredje, tokrat v naprednejši, trojni formuli. MAGtrio je napredna formula, ki združuje tri kakovostne oblike magnezija, vsaka s svojim ciljem: - L-treonat (Magtein) – za možgane in psihološke funkcije - bisglicinat – za stres in živčni sistem - taurat – za podporo srca Kombinacija treh oblik v enem proizvodu omogoča celostni pristop – brez potrebe po kombiniranju več vrst dopolnil. MAGtrio ne vsebuje oksida ali nepotrebnih dodatkov, temveč izključno čiste, znanstveno podprte oblike z visoko biološko razpoložljivostjo.

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