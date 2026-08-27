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Pomembno je tudi, da se tehtate v podobnih okoliščinah: na isti tehtnici, ob istem času in v podobnih oblačilih oziroma brez njih.
Šport in zdravje

Kdaj se stehtati, da bo rezultat res pokazal pravo sliko?

L.G.
27. 08. 2026 04.00
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Se vam je že zgodilo, da je tehtnica zjutraj pokazala povsem drugo številko kot zvečer? Brez skrbi, to še ne pomeni, da ste v enem dnevu pridobili kilogram ali dva. Telesna teža namreč naravno niha, zato je pri tehtanju pomembnejši čas kot marsikdo misli.

Najboljši čas za tehtanje je zjutraj

Strokovnjaki iz Cleveland Clinic priporočajo, da se tehtate takoj po vstajanju, potem ko obiščete stranišče, vendar še preden karkoli pojeste ali popijete. Takrat je telo že predelalo večino hrane in tekočine, zaužite prejšnji dan, zato je rezultat najbolj primerljiv iz dneva v dan.

Pomembno je tudi, da se tehtate v podobnih okoliščinah: na isti tehtnici, ob istem času in v podobnih oblačilih oziroma brez njih.

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Zakaj številka na tehtnici čez dan raste?

Če se stehtate zvečer, bo rezultat skoraj zagotovo višji. Čez dan namreč jemo, pijemo in zadržujemo tekočino, kar vpliva na telesno težo. To ne pomeni, da ste pridobili maščobo, ampak da vaše telo trenutno vsebuje več hrane in vode.

Razlike niso majhne. Po navedbah Healthline lahko telesna teža pri odraslih ljudeh v enem dnevu niha tudi za več kilogramov, predvsem zaradi vnosa hrane, tekočine in zadrževanja vode.

Pomembno je tudi, da se tehtate v podobnih okoliščinah: na isti tehtnici, ob istem času in v podobnih oblačilih oziroma brez njih.
Pomembno je tudi, da se tehtate v podobnih okoliščinah: na isti tehtnici, ob istem času in v podobnih oblačilih oziroma brez njih.FOTO: Shutterstock

Po slani večerji vas lahko tehtnica preseneti

Ste bili prejšnji večer na pici, pojedli veliko testenin ali uživali slane prigrizke? Naslednje jutro je lahko številka višja, čeprav se niste zredili.

Razlog je v tem, da ogljikovi hidrati in sol povzročijo povečano zadrževanje vode v telesu. Raziskovalci z Univerze v Sydneyju pojasnjujejo, da telo za shranjevanje energije iz ogljikovih hidratov zadrži tudi dodatno vodo. Podobno se zgodi po bolj slanih obrokih.

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Kaj pa po vadbi?

Mnogi pričakujejo, da bo številka po intenzivni vadbi takoj nižja. Resnica je nekoliko bolj zapletena. Kratkoročno lahko vadba telesno težo celo poveča zaradi zadrževanja tekočine v mišicah ali obnove mišičnega tkiva. Zato posamezno tehtanje ne pove veliko o dejanskem napredku.

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Je bolje tehtanje vsak dan ali enkrat na teden?

Mnenja strokovnjakov so deljena. Nekatere raziskave kažejo, da ljudje, ki svojo težo spremljajo redno, lažje ohranjajo zdrave navade in uspešneje hujšajo.

Po drugi strani nekateri strokovnjaki opozarjajo, da lahko vsakodnevno spremljanje številk pri nekaterih ljudeh povzroča nepotreben stres. Zato je priporočeno predvsem redno in dosledno tehtanje, pri čemer je tedensko spremljanje za večino ljudi povsem dovolj.

Priporočeno je tedensko spremljanje teže.
Priporočeno je tedensko spremljanje teže.FOTO: Dreamstime

Pravilo, ki si ga velja zapomniti

Če želite realno spremljati svojo telesno težo, se ne osredotočajte na posamezno številko. Pomemben je trend skozi več tednov.

Najbolj natančen rezultat boste dobili, če se:
- tehtate zjutraj po obisku stranišča,
- to storite pred zajtrkom,
- uporabljate isto tehtnico,
- tehtate ob podobnih pogojih vsakokrat.

Naslednjič, ko vas bo tehtnica presenetila z nekaj dodatnimi kilogrami, se velja vprašati: gre res za maščobo ali zgolj za vodo, večerjo in povsem običajno nihanje telesne teže? V večini primerov je odgovor precej manj dramatičen, kot kaže številka na zaslonu.

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