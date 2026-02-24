Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Laško CORTINA 52
Šport in zdravje

Ko se olimpijski ogenj ugasne, ponos ostane

E.S.
24. 02. 2026 17.26
0

Olimpijske igre v Cortini so se zaključile, a občutki, ki so jih v teh tednih prebujali naši športniki, ostajajo. Slovenija je znova dokazala, da velikost države ne določa velikosti dosežkov. Naše športnice in športniki so na največjem zimskem športnem odru pokazali znanje, srčnost in izjemno predanost ter domov prinesli vrhunske rezultate, na katere smo lahko iskreno ponosni.

Slovenski dosežki, ki so zaznamovali olimpijsko zimo

Slovenska odprava je tudi tokrat posegla po medaljah, osvojili so štiri medalje, dve zlati, eno srebrno in eno bronasto. Dosežek, ki potrjuje, da Slovenija ostaja ena najuspešnejših zimskih športnih držav glede na število prebivalcev.

Največ uspeha smo doživeli v smučarskih skokih. Mešana ekipa v postavi Nike Vodan, Anžeta Laniška, Nike Prevc in Domna Prevca je osvojila zlato medaljo in še enkrat dokazala, da Slovenija sodi v sam vrh te discipline. Zlato je v posamični konkurenci na veliki skakalnici osvojil tudi Domen Prevc, ki je s suverenimi skoki kronal svojo izjemno formo.

Izjemen olimpijski nastop je uspel tudi Niki Prevc, ki je osvojila srebrno medaljo na srednji skakalnici in bronasto na veliki skakalnici. Njena konstantnost, zbranost in borbenost so jo postavile med najboljše posameznice teh iger.

Vsaka medalja je bila zgodba zase, vsak nastop pa dokaz, da se trdo delo, podpora ekipe in vera vase obrestujejo. Prav zato so ti uspehi toliko več vredni.

To lepotico ljubi Robert Hrgota
Preberi še
To lepotico ljubi Robert Hrgota

Ko diha cela država

Olimpijske igre niso le športni rezultati. So trenutki, ko kot narod stopimo skupaj. Ko sredi dneva preverjamo rezultate na telefonu, ko otroci v šolah navijajo za svoje vzornike in ko se družine zberejo pred televizijskimi zasloni.

Slovenska smučarka o tem, kako je preoblikovala športno disciplino v podjetniški zagon
Preberi še
Slovenska smučarka o tem, kako je preoblikovala športno disciplino v podjetniški zagon

Šport ima moč, da združuje, in prav to smo v času iger znova občutili. V teh dneh smo dihali kot eno in z vsakim uspehom začutili, da smo del nečesa večjega. Vsak aplavz, vsako sporočilo podpore in vsaka slovenska zastava na tribunah so bili opomnik, da naši športniki nikoli niso sami.

Skupaj v Cortino: dogodek, ki nas je povezal

Pomemben del olimpijske zgodbe se ni začel šele v Cortini, temveč že doma. Pred odhodom reprezentance na igre je Laško v sklopu pobude Skupaj v Cortino organiziral poseben športno navijaški dogodek v Planici, kjer so se zbrali ljubitelji športa z vse Slovenije.

Skupaj do Cortine
Skupaj do Cortine FOTO: Damjan Žibert

V središču projekta je bil poseben simbolični izziv, ki je ljudi povezal skozi gibanje. Udeleženci so s tekom in aktivnim sodelovanjem lahko na simboličen način izrazili podporo slovenskim olimpijcem in se tako "podali" na pot proti Cortini. Dogodek ni bil tekmovalen, temveč je poudarjal skupnost, sodelovanje in navijaški duh. Vsak pretečeni kilometer je predstavljal korak bližje Cortini in jasno sporočilo našim športnikom, da doma stojimo za njimi.

Pobudo so podprli tudi ambasadorji projekta, med njimi Miha Deželak, Vesna Fabjan in Ana Mačič Kotnik, ki so spodbujali udeležence in jim pomagali, da niso bili le gledalci, temveč del olimpijske zgodbe. Ta energija se je nato prenesla vse do Cortine, kjer je spremljala športnike in jim dala dodatno moč.

Miha Deželak: "To je neprecenljiv občutek, ki ga je težko opisati z besedami"
Preberi še
Miha Deželak: "To je neprecenljiv občutek, ki ga je težko opisati z besedami"

S projektom je Laško ustvaril pravo navijaško vzdušje, povezal športne navdušence in širšo javnost ter pokazal, da lahko podporo športnikom preoblikuje v konkretno skupnostno izkušnjo. Takšna povezava ima poseben pomen, saj športnikom daje občutek, da za njimi stoji celotna skupnost, kar jim prinaša dodatno samozavest in motivacijo. Pobuda Skupaj v Cortino je to povezanost naredila oprijemljivo in ji dala konkreten obraz.

Skupaj do Cortine
Skupaj do CortineFOTO: Damjan Žibert

Zgodbe, ki trajajo dlje kot medalje

Tudi letošnje olimpijske igre so bile potrditev, da znamo stopiti skupaj, da znamo podpreti naše talente in da znamo slaviti uspeh s ponosom in spoštovanjem. Mlajšim generacijam so naši olimpijci pokazali, da se sanje začnejo z vztrajnostjo in pogumom, starejšim pa so dali nov razlog za ponos.

Ko se olimpijski ogenj ugasne, ostanejo zgodbe. Ostanejo spomini na nepozabne vožnje, dolge skoke in napete ciljne ravnine. Ostane občutek, da smo skupaj dosegli nekaj velikega.

In prav v tem je bistvo pobude Skupaj v Cortino. Ne gre le za pot do olimpijskih iger, temveč za pot, ki nas kot skupnost povezuje in navdihuje tudi po tem, ko se igre zaključijo. Slovenija je znova pokazala, da zna sanjati na veliko in da lahko, ko stopimo skupaj, te sanje tudi uresničimo.

Skupaj v Cortino Laško olimpijske igre Nika Prevc Domen Prevc Smučarski skoki Milano Cortina 2026
Dieta

Vitamin D in magnezij: kaj se zgodi, če ju jemljete skupaj?

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1517