Ko se olimpijski ogenj ugasne, ponos ostane

Slovenski dosežki, ki so zaznamovali olimpijsko zimo

Slovenska odprava je tudi tokrat posegla po medaljah, osvojili so štiri medalje, dve zlati, eno srebrno in eno bronasto. Dosežek, ki potrjuje, da Slovenija ostaja ena najuspešnejših zimskih športnih držav glede na število prebivalcev. Največ uspeha smo doživeli v smučarskih skokih. Mešana ekipa v postavi Nike Vodan, Anžeta Laniška, Nike Prevc in Domna Prevca je osvojila zlato medaljo in še enkrat dokazala, da Slovenija sodi v sam vrh te discipline. Zlato je v posamični konkurenci na veliki skakalnici osvojil tudi Domen Prevc, ki je s suverenimi skoki kronal svojo izjemno formo. Izjemen olimpijski nastop je uspel tudi Niki Prevc, ki je osvojila srebrno medaljo na srednji skakalnici in bronasto na veliki skakalnici. Njena konstantnost, zbranost in borbenost so jo postavile med najboljše posameznice teh iger. Vsaka medalja je bila zgodba zase, vsak nastop pa dokaz, da se trdo delo, podpora ekipe in vera vase obrestujejo. Prav zato so ti uspehi toliko več vredni.

Ko diha cela država

Olimpijske igre niso le športni rezultati. So trenutki, ko kot narod stopimo skupaj. Ko sredi dneva preverjamo rezultate na telefonu, ko otroci v šolah navijajo za svoje vzornike in ko se družine zberejo pred televizijskimi zasloni.

Šport ima moč, da združuje, in prav to smo v času iger znova občutili. V teh dneh smo dihali kot eno in z vsakim uspehom začutili, da smo del nečesa večjega. Vsak aplavz, vsako sporočilo podpore in vsaka slovenska zastava na tribunah so bili opomnik, da naši športniki nikoli niso sami.

Skupaj v Cortino: dogodek, ki nas je povezal

Pomemben del olimpijske zgodbe se ni začel šele v Cortini, temveč že doma. Pred odhodom reprezentance na igre je Laško v sklopu pobude Skupaj v Cortino organiziral poseben športno navijaški dogodek v Planici, kjer so se zbrali ljubitelji športa z vse Slovenije.

icon-expand Skupaj do Cortine FOTO: Damjan Žibert

V središču projekta je bil poseben simbolični izziv, ki je ljudi povezal skozi gibanje. Udeleženci so s tekom in aktivnim sodelovanjem lahko na simboličen način izrazili podporo slovenskim olimpijcem in se tako "podali" na pot proti Cortini. Dogodek ni bil tekmovalen, temveč je poudarjal skupnost, sodelovanje in navijaški duh. Vsak pretečeni kilometer je predstavljal korak bližje Cortini in jasno sporočilo našim športnikom, da doma stojimo za njimi. Pobudo so podprli tudi ambasadorji projekta, med njimi Miha Deželak, Vesna Fabjan in Ana Mačič Kotnik, ki so spodbujali udeležence in jim pomagali, da niso bili le gledalci, temveč del olimpijske zgodbe. Ta energija se je nato prenesla vse do Cortine, kjer je spremljala športnike in jim dala dodatno moč.

S projektom je Laško ustvaril pravo navijaško vzdušje, povezal športne navdušence in širšo javnost ter pokazal, da lahko podporo športnikom preoblikuje v konkretno skupnostno izkušnjo. Takšna povezava ima poseben pomen, saj športnikom daje občutek, da za njimi stoji celotna skupnost, kar jim prinaša dodatno samozavest in motivacijo. Pobuda Skupaj v Cortino je to povezanost naredila oprijemljivo in ji dala konkreten obraz.

icon-expand Skupaj do Cortine FOTO: Damjan Žibert

Zgodbe, ki trajajo dlje kot medalje