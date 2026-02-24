Ko se olimpijski ogenj ugasne, ponos ostane

Slovenski dosežki, ki so zaznamovali olimpijsko zimo
Slovenska odprava je tudi tokrat posegla po medaljah, osvojili so štiri medalje, dve zlati, eno srebrno in eno bronasto. Dosežek, ki potrjuje, da Slovenija ostaja ena najuspešnejših zimskih športnih držav glede na število prebivalcev.
Največ uspeha smo doživeli v smučarskih skokih. Mešana ekipa v postavi Nike Vodan, Anžeta Laniška, Nike Prevc in Domna Prevca je osvojila zlato medaljo in še enkrat dokazala, da Slovenija sodi v sam vrh te discipline. Zlato je v posamični konkurenci na veliki skakalnici osvojil tudi Domen Prevc, ki je s suverenimi skoki kronal svojo izjemno formo.
Izjemen olimpijski nastop je uspel tudi Niki Prevc, ki je osvojila srebrno medaljo na srednji skakalnici in bronasto na veliki skakalnici. Njena konstantnost, zbranost in borbenost so jo postavile med najboljše posameznice teh iger.
Vsaka medalja je bila zgodba zase, vsak nastop pa dokaz, da se trdo delo, podpora ekipe in vera vase obrestujejo. Prav zato so ti uspehi toliko več vredni.
Ko diha cela država
Olimpijske igre niso le športni rezultati. So trenutki, ko kot narod stopimo skupaj. Ko sredi dneva preverjamo rezultate na telefonu, ko otroci v šolah navijajo za svoje vzornike in ko se družine zberejo pred televizijskimi zasloni.
Šport ima moč, da združuje, in prav to smo v času iger znova občutili. V teh dneh smo dihali kot eno in z vsakim uspehom začutili, da smo del nečesa večjega. Vsak aplavz, vsako sporočilo podpore in vsaka slovenska zastava na tribunah so bili opomnik, da naši športniki nikoli niso sami.
Skupaj v Cortino: dogodek, ki nas je povezal
Pomemben del olimpijske zgodbe se ni začel šele v Cortini, temveč že doma. Pred odhodom reprezentance na igre je Laško v sklopu pobude Skupaj v Cortino organiziral poseben športno navijaški dogodek v Planici, kjer so se zbrali ljubitelji športa z vse Slovenije.
V središču projekta je bil poseben simbolični izziv, ki je ljudi povezal skozi gibanje. Udeleženci so s tekom in aktivnim sodelovanjem lahko na simboličen način izrazili podporo slovenskim olimpijcem in se tako "podali" na pot proti Cortini. Dogodek ni bil tekmovalen, temveč je poudarjal skupnost, sodelovanje in navijaški duh. Vsak pretečeni kilometer je predstavljal korak bližje Cortini in jasno sporočilo našim športnikom, da doma stojimo za njimi.
Pobudo so podprli tudi ambasadorji projekta, med njimi Miha Deželak, Vesna Fabjan in Ana Mačič Kotnik, ki so spodbujali udeležence in jim pomagali, da niso bili le gledalci, temveč del olimpijske zgodbe. Ta energija se je nato prenesla vse do Cortine, kjer je spremljala športnike in jim dala dodatno moč.
S projektom je Laško ustvaril pravo navijaško vzdušje, povezal športne navdušence in širšo javnost ter pokazal, da lahko podporo športnikom preoblikuje v konkretno skupnostno izkušnjo. Takšna povezava ima poseben pomen, saj športnikom daje občutek, da za njimi stoji celotna skupnost, kar jim prinaša dodatno samozavest in motivacijo. Pobuda Skupaj v Cortino je to povezanost naredila oprijemljivo in ji dala konkreten obraz.
Zgodbe, ki trajajo dlje kot medalje
Tudi letošnje olimpijske igre so bile potrditev, da znamo stopiti skupaj, da znamo podpreti naše talente in da znamo slaviti uspeh s ponosom in spoštovanjem. Mlajšim generacijam so naši olimpijci pokazali, da se sanje začnejo z vztrajnostjo in pogumom, starejšim pa so dali nov razlog za ponos.
Ko se olimpijski ogenj ugasne, ostanejo zgodbe. Ostanejo spomini na nepozabne vožnje, dolge skoke in napete ciljne ravnine. Ostane občutek, da smo skupaj dosegli nekaj velikega.
In prav v tem je bistvo pobude Skupaj v Cortino. Ne gre le za pot do olimpijskih iger, temveč za pot, ki nas kot skupnost povezuje in navdihuje tudi po tem, ko se igre zaključijo. Slovenija je znova pokazala, da zna sanjati na veliko in da lahko, ko stopimo skupaj, te sanje tudi uresničimo.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV