Resnica o korakih: Koliko hoje na dan dejansko potrebujete?

Zakaj je hoja tako koristna?

Po podatkih Mayo Clinic redna hoja izboljšuje srčno-žilno zdravje, pomaga uravnavati krvni tlak, zmanjšuje tveganje za sladkorno bolezen tipa 2, krepi mišice in podpira duševno zdravje. Tudi Harvard Health Publishing poudarja, da je hoja ena najbolj učinkovitih oblik zmerne telesne aktivnosti, saj je varna, primerna za večino ljudi in ne zahteva posebne opreme. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) priporoča vsaj 150 minut zmerne telesne aktivnosti na teden, kar lahko enostavno dosežemo s hojo. To priporočilo velja za odrasle vseh starosti in je stabilno že več let, zato ga strokovnjaki obravnavajo kot dolgoročno zanesljivo smernico.

Preberi še Tako boste pokurili do 40 % več kalorij kot z običajno hojo

Ali potrebujemo 10.000 korakov na dan?

Številka 10.000 korakov ni nastala kot medicinsko priporočilo. Kot navaja Harvard Health, izvira iz marketinške kampanje japonskega pedometra iz 60. let prejšnjega stoletja. Znanstveni dokazi, ki jih povzemajo Healthline, Mayo Clinic in CDC, kažejo, da je za zdravje dovolj že precej manj korakov. Raziskave se razlikujejo, vendar se večina strinja, da se koristi povečujejo že pri približno 6.000 do 8.000 korakih dnevno. Nad to mejo se koristi še vedno povečujejo, vendar počasneje. To pomeni, da 10.000 korakov ni škodljiv cilj, ni pa nujen za dobro zdravje.

icon-expand Hoja FOTO: Shutterstock

Koliko korakov dnevno za zdravje?

Po podatkih CDC in Mayo Clinic je za splošno zdravje najpomembnejša rednost, ne absolutna številka. Hoja v obsegu, ki ustreza posamezniku, je vedno boljša kot neaktivnost. Zdravstvene organizacije poudarjajo tri ključna načela, ki veljajo vedno:

Preberi še Kaj je boljše za vaše zdravje: hoja ali tek?

Več korakov je bolje kot manj. Vsako povečanje dnevne aktivnosti prinaša koristi. Zmerna aktivnost je dovolj za zdravje. WHO priporoča 150 minut zmerne aktivnosti tedensko, kar lahko dosežemo s približno 30 minutami hitre hoje na dan. Cilj naj bo prilagojen posamezniku. Ljudje z različnimi zdravstvenimi stanji, starostjo ali telesno pripravljenostjo potrebujejo različne cilje. To so smernice, ki so stabilne, preverjene in dolgoročno veljavne.

icon-expand Hoja FOTO: Shutterstock

Hoja in vzdrževanje telesne teže

Strokovnjaki iz Mayo Clinic in Harvard Health poudarjajo, da hoja lahko pomaga pri vzdrževanju telesne teže, vendar je najučinkovitejša kot del širšega pristopa, ki vključuje prehrano, spanje in obvladovanje stresa. Hoja sama po sebi ni čudežna rešitev, vendar je eden najlažjih načinov, da povečamo dnevno porabo energije in zmanjšamo tveganje za ponovno pridobivanje teže. To stališče je stabilno in ga podpirajo številne dolgoročne raziskave.

Preberi še Kaj je 'hot girl walk', trend, ki je preplavil TikTok?

Zakaj je mit o 10.000 korakih tako trdoživ?

Kot pojasnjuje Harvard Health, je številka preprosta, okrogla in motivacijska. Ljudje si jo zlahka zapomnijo, zato se je uveljavila kot splošno priporočilo. Vendar strokovnjaki poudarjajo, da je bolj pomembno, da se gibamo redno, kot da dosegamo točno določeno številko. Hoja je učinkovita tudi v manjših količinah, še posebej, če jo izvajamo vsak dan.

Zadovoljna fit Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Naveličana prestavljanja, zavlačevanja in čakanja na zadnji trenutek? Mi tudi. Zato smo zate pripravili Fit e-novičke s katerimi boš celo leto zdrava, zadovoljna in v dobri formi. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.