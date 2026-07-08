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Trener s strokovnim vodenjem in osebnim pristopom poskrbi, da vsak tekač napreduje v svojem ritmu.
Šport

Zakaj so skupinski treningi ključ do uspešnih priprav?

M.S.
08. 07. 2026 04.00
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Skupinski treningi že dolgo niso več namenjeni le skupnemu nabiranju kilometrov. So prostor, kjer se prepletajo motivacija, napredek in prijateljstva, ki marsikaterega tekača spremljajo tudi zunaj treningov. Zakaj imajo tekaške skupine tako pomembno vlogo pri pripravah na NLB Ljubljanski maraton, nam je zaupal trener Boris Fluher.

Skupinski teki niso le trening – so motivacija, napredek in skupnost

Zakaj se vse več rekreativnih tekačev odloča za skupinske treninge? Razlog ni le boljša telesna pripravljenost, temveč predvsem motivacija, občutek pripadnosti in družba ljudi s podobnimi cilji. Prav to so po besedah trenerja Borisa Fluherja tri ključne prednosti, zaradi katerih skupinski treningi postajajo vedno bolj priljubljeni.

Trener s strokovnim vodenjem in osebnim pristopom poskrbi, da vsak tekač napreduje v svojem ritmu.
Trener s strokovnim vodenjem in osebnim pristopom poskrbi, da vsak tekač napreduje v svojem ritmu.FOTO: Zadovoljna.si
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Skupinski teki: ključ do boljše forme in pristnih prijateljstev

Ko se enkrat prijaviš v skupino, čutiš neko odgovornost, da prideš na trening. Veliko težje je samemu sebi reči ne, če veš, da te čakata trener in skupina, pojasnjuje. Prav ta občutek odgovornosti marsikoga spodbudi, da ostane dosleden tudi takrat, ko motivacija nekoliko pade. Poleg tega trener poskrbi, da so treningi raznoliki in zanimivi.

Skupnost je eden najmočnejših razlogov, da tekači vztrajajo pri redni vadbi skozi vse leto.
Skupnost je eden najmočnejših razlogov, da tekači vztrajajo pri redni vadbi skozi vse leto.FOTO: Zadovoljna.si

"Trener se vedno potrudi pripraviti zanimiv in nekoliko drugačen trening, nekaj, česar večina tekačev sama verjetno ne bi izvajala. Prav zaradi tega je napredek pogosto večji." Čeprav so rezultati pomembni, trener poudarja, da je največja vrednost skupinskih treningov nekaj drugega – skupnost. "Na trening prideš z večjim veseljem. Veš, da bo naporno in da bo treba potrpeti, hkrati pa veš, da v tem ne boš sam."

Vsak trening je priložnost za napredek, hkrati pa tudi za druženje z ljudmi, ki delijo enako ljubezen do teka.
Vsak trening je priložnost za napredek, hkrati pa tudi za druženje z ljudmi, ki delijo enako ljubezen do teka.FOTO: Zadovoljna.si
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Osebni pristop je ključ do dobrega začetka

Veliko ljudi se ob prvem prihodu v tekaško skupino sprašuje, ali se bodo med ostalimi dobro znašli. Prav zato je prvi stik zelo pomemben. Čeprav gre za skupinske treninge, so skupine namenoma dovolj majhne, da trener lahko ohrani oseben pristop. Z vsakim novim članom se najprej pogovori o njegovih izkušnjah, trenutni pripravljenosti in ciljih. Na podlagi tega ga lažje umesti v primerno skupino in ga predstavi ostalim tekačem. "Ko se človek počuti sprejetega, se zelo hitro vključi v skupino."

Priprave na NLB Ljubljanski maraton niso le športni izziv, temveč tudi priložnost za nova poznanstva in nepozabne skupne kilometre.
Priprave na NLB Ljubljanski maraton niso le športni izziv, temveč tudi priložnost za nova poznanstva in nepozabne skupne kilometre.FOTO: Zadovoljna.si

Tek povezuje ljudi

Socialni vidik je eden največjih razlogov, da se tekači na treninge radi vračajo. Skupni kilometri pogosto prerastejo v prijateljstva, ki segajo tudi zunaj tekaških stez. "Veliko lažje je priti na trening, če poznaš ljudi, ki so tam. Nekateri se poznajo že od prej, veliko prijateljstev pa nastane prav na treningih." Prav zato veliko novih članov pride na priporočilo prijateljev. "Veliko tekačev se nam pridruži po sistemu od ust do ust. To pomeni, da se ljudje v skupini dobro počutijo in to priporočijo naprej."

Dobro vzdušje, medsebojna spodbuda in skupni cilji so pomemben del uspešnih priprav na maraton.
Dobro vzdušje, medsebojna spodbuda in skupni cilji so pomemben del uspešnih priprav na maraton.FOTO: Zadovoljna.si
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Skupni cilj ustvarja močne vezi

Povezanost med člani se ne konča po končanem treningu. Skupaj hodijo na dolge teke, se pripravljajo na tekmovanja in se med seboj spodbujajo. "Skupaj trenirajo, skupaj se pripravljajo na tekme in se družijo tudi zunaj treningov." Veliko komunikacije poteka tudi prek skupin na družbenih omrežjih, kjer si izmenjujejo informacije o prihajajočih tekmovanjih.

Dobra energija simpatičnega trenerja je poskrbela za sproščeno vzdušje med tekači.
Dobra energija simpatičnega trenerja je poskrbela za sproščeno vzdušje med tekači.FOTO: Zadovoljna.si
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"Nekdo vpraša: 'Gre kdo na to tekmo?' Drugi odgovori: 'Jaz sem prijavljen.' Potem gresta skupaj. Zaradi tega se ljudje tudi lažje odločijo za nastop na tekmah in se jih udeležijo več." Na koncu se pokaže, da skupinski trening ni zgolj skupno nabiranje kilometrov. Je okolje, kjer se prepletajo motivacija, napredek in prijateljstva. Prav občutek, da nisi sam, marsikomu pomaga, da vztraja pri teku dolgoročno – in v njem tudi bolj uživa.

Celoten pogovor s trenerjem si oglejte tukaj.

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skupinski treningi tek rekreacija motivacija Ljubljanski maraton intervju Boris Fluher
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