Najboljše vaje za čvrsto zadnjico in močne noge

Pripravili smo štiri učinkovite vaje, s katerimi aktivirate največje mišične skupine spodnjega dela telesa. Prav zato jih trenerji pogosto vključujejo v vadbene programe, ne glede na to, ali ste začetnica ali že redno trenirate.

Kje jih lahko izvajate?

Osnovne različice vaj lahko izvajate doma, za naprednejše obremenitve in hitrejši napredek pa je pogosto dobrodošla tudi kakovostna fitnes oprema. V Športnem centru Vinka so na voljo sodobno opremljen fitnes z več kot 70 napravami Technogym, vodene vadbe in osebno trenerstvo, zato lahko vsak trening prilagodite svojim ciljem in trenutni pripravljenosti.

1. Počep: temelj močnih nog in čvrste zadnjice

Če bi morali izbrati samo eno vajo za spodnji del telesa, bi bil to verjetno počep. Aktivira zadnjične mišice, stegna in mišice jedra ter pomaga izboljšati stabilnost, moč in telesno držo. Začnite z nogami v širini ramen, hrbet naj bo raven, nato pa se spustite, kot bi sedli na stol. Pomembno je, da kolena sledijo smeri stopal, pete pa ostanejo na tleh. Če vam je klasični počep prelahek, lahko postopoma dodate uteži ali ga izvajate z utežjo pred prsmi.

icon-expand Če vam je klasični počep prelahek, lahko postopoma dodate uteži ali ga izvajate z utežjo pred prsmi. FOTO: Arhiv naročnika

2. Izpadni korak za oblikovanje nog

Izpadni korak je odlična vaja za krepitev zadnjice, sprednjih in zadnjih stegenskih mišic. Ker delate z vsako nogo posebej, pomaga tudi pri izboljšanju ravnotežja in odpravljanju mišičnih neravnovesij. Stopite z eno nogo naprej in se spustite, dokler obe koleni ne tvorita približno pravega kota. Nato se vrnite v začetni položaj in ponovite z drugo nogo. Vajo lahko izvajate doma z lastno težo ali pa jo otežite z ročkami. Če korak naredite nekoliko daljši, boste še bolj obremenili zadnjične mišice.

3. Dvig bokov: ena najboljših vaj za zadnjico

Medtem ko lahko počepe in izpadne korake brez težav izvajate doma, je hip thrust oziroma dvig bokov z utežjo vaja, pri kateri pride prav fitnes oprema. Pri izvedbi zgornji del hrbta naslonite na klop, na boke pa dodate obremenitev. Nato boke potisnete navzgor in pri vrhu gibanja močno aktivirate zadnjične mišice. Hip thrust velja za eno najbolj učinkovitih vaj za razvoj in oblikovanje zadnjice, saj omogoča uporabo večjih obremenitev in zelo dobro aktivira mišice. Za izvedbo z večjimi utežmi potrebujete klop, uteži in dovolj prostora za varno izvedbo, zato ga veliko rekreativk vključuje v vadbo v fitnesu. V Športnem centru Vinka lahko vajo izvajate v sodobno opremljenem fitnesu, kjer je na voljo širok izbor opreme za trening moči in postopno napredovanje. Če šele začenjate, lahko kot uvod najprej izvajate most na tleh, nato pa postopoma preidete na zahtevnejšo različico.

icon-expand V Športnem centru Vinka lahko vadbe izvajate v sodobno opremljenem fitnesu, kjer je na voljo širok izbor opreme za trening moči in postopno napredovanje. FOTO: Arhiv naročnika

4. Stranski korak z elastiko za stabilnost in lepo oblikovane boke

Pri oblikovanju spodnjega dela telesa pogosto pozabimo na manjše mišice okoli bokov. Prav te pa pomembno vplivajo na stabilnost kolen, medenice in pravilno držo. Elastiko namestite nekoliko nad kolena ali okoli gležnjev, nato pa naredite več počasnih korakov v eno in drugo smer. Čeprav je vaja na prvi pogled preprosta, hitro pokaže, kako dobro so pripravljene mišice ob strani zadnjice.

Ko domača vadba ni več dovolj

Počepi, izpadni koraki in elastike so odličen začetek, vendar številne ženske po določenem času ugotovijo, da za nadaljnji napredek potrebujejo večjo obremenitev, novo motivacijo ali strokovno usmerjanje. Prav zato se vse več žensk odloči za vadbo v fitnesu ali skupinske treninge. V Športnem centru Vinka lahko trening nadgradite v sodobno opremljenem fitnesu, kjer je dovolj prostora tako za začetnice kot izkušene športnice. Posebej priljubljena je tudi skupinska vadba TNZ (trup, noge, zadnjica), ki je namenjena ženskam in se osredotoča prav na krepitev ter oblikovanje spodnjega dela telesa. Vadbo vodi Špela Jenko, diplomantka športnega treniranja na Fakulteti za šport, ki pri delu poudarja pravilno tehniko, varen napredek in spodbudno vzdušje. Na voljo pa je tudi energični Bootcamp, ki združuje vaje za moč, vzdržljivost in funkcionalno gibanje, za še bolj individualen pristop pa lahko izberete osebno trenerstvo.

icon-expand Močne mišice spodnjega dela telesa izboljšajo držo, zmanjšajo tveganje za poškodbe, povečajo stabilnost in olajšajo številne vsakodnevne aktivnosti. FOTO: Arhiv naročnika

Pomemben del napredka je tudi regeneracija

Dober trening pa ni samo vadba. Pomemben del uspeha sta tudi počitek in regeneracija. Po vadbi si lahko v Športnem centru Vinka vzamete čas za sprostitev v savni, ki pomaga pri sproščanju mišic po napornejših treningih, obisk centra pa zaključite še ob kavi ali osvežilnem napitku v kavarni. Prav kombinacija gibanja, sprostitve in prijetnega okolja mnogim pomaga, da vadba postane del življenjskega sloga in ne zgolj kratkotrajna odločitev.

icon-expand Obisk centra zaključite ob kavi ali osvežilnem napitku v kavarni. FOTO: Arhiv naročnika

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