Najlepši del teka ni ciljna črta, ampak ženska, ki postajate na poti do nje

A resnica je veliko bolj preprosta. Tekačica nisi takrat, ko pretečeš deset kilometrov brez postanka, ko imaš popoln tempo ali ko si lastiš omaro športnih oblačil. Tekačica postaneš takrat, ko si prvič zavežeš vezalke in se odločiš, da boš naredila nekaj zase. Tek je ena izmed redkih oblik gibanja, pri kateri se lahko vsak začne tam, kjer je. Ni pomembno, ali danes pretečete 200 metrov ali pet kilometrov. Ni pomembno, ali ste bile vedno športno aktivne ali pa ste po dolgem času prvič našle nekaj, kar vas je ponovno povezalo z vašim telesom. Za mnoge ženske tek sčasoma postane trenutek miru v napornem dnevu, način za sproščanje stresa, prostor za razmišljanje in priložnost, da same sebi dokažejo, da zmorejo več, kot so si morda predstavljale.

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Ne čakajte, da postanete tekačica, ampak samo začnite

Največja ovira pri začetku teka pogosto ni fizična pripravljenost, ampak miselnost. Veliko žensk meni, da morajo najprej shujšati, izboljšati kondicijo ali postati bolj športne, preden lahko začnejo teči. Toda ravno tek je pogosto tisti, ki pomaga zgraditi boljšo kondicijo, več samozavesti in boljši odnos do lastnega telesa. Ni vam treba biti pripravljene na tek, tek vas bo pripravil (na boljše življenje). 1. Pozabite na kilometre Namesto da si za prvi cilj zadate pet kilometrov, si raje recite: "Danes bom zunaj 20 minut." Na začetku je čas veliko pomembnejši od razdalje. Dvajset do trideset minut gibanja je odlična osnova, ne glede na to, koliko tega časa namenite teku in koliko hoji. Najpomembneje je, da ustvarite rutino, ki jo boste lahko ohranili tudi čez nekaj tednov. 2. Tecite počasneje, kot mislite Veliko začetnic naredi isto napako: začnejo prehitro. Če med tekom ne morete izgovoriti kratkega stavka, ste verjetno izbrale previsok tempo. Počasen tek ni znak slabe kondicije, ampak pametnega treninga. Prav počasni teki gradijo vzdržljivost in poskrbijo, da boste v teku tudi uživale. 3. Ne primerjajte svojega začetka z nečigavo sredino Družbena omrežja so polna medalj, osebnih rekordov in fotografij po uspešno pretečenih polmaratonih. Redko pa pokažejo prve kilometre, ko je bilo vse težko. Vsaka tekačica je nekoč začela. Vaša edina primerjava naj bo z vami od včeraj.

icon-expand Največja ovira pri začetku teka pogosto ni fizična pripravljenost, ampak miselnost FOTO: Shutterstock

Tek ni preizkus vaše vrednosti. Ni dokaz, da ste bolj ali manj uspešne. Je preprosto način, kako svojemu telesu pokažete, da mu namenjate čas, skrb in pozornost. In prav zato ni pomembno, kako hitro tečete, pomembno je, da vztrajate.

Za dober začetek ne potrebujete veliko, potrebujete pa pravo podporo

Ko začnemo razmišljati o teku, se hitro izgubimo v množici opreme, športnih ur, posebnih oblačil in nasvetov. A za prvi korak v resnici ne potrebujete veliko. 1. Izberite copate, ki bodo podprli vaš korak in udobna oblačila Najpomembnejša stvar so kakovostni tekaški copati, ki ustrezajo vašemu stopalu in vam omogočajo udoben korak. Pri izbiri copat ne glejte samo na videz. Čeprav je lepo, da so vam všeč, je pomembneje, da vam nudijo pravo podporo in udobje. Napačna obutev lahko hitro pripelje do neprijetnosti, bolečin ali poškodb. Če imate možnost, se pred nakupom posvetujte s strokovnjakom, ki vam lahko pomaga izbrati primeren model glede na vaše stopalo in način teka. Ženske pri začetku teka pogosto pozabimo tudi na stvari, ki so posebej pomembne za naše telo. Dober športni nedrček je ena izmed najpomembnejših naložb. Med tekom se prsi premikajo, zato prava opora ne pomeni le večjega udobja, ampak tudi manj obremenitve za telo. Pomembne so tudi dobre športne nogavice in oblačila iz materialov, ki odvajajo vlago. 3. Pred tekom pripravite telo Pred vsakim tekom si vzemite pet minut za dinamično ogrevanje. Nekaj kroženja z gležnji in boki, izpadnih korakov ali lahkih počepov bo telo pripravilo na gibanje in zmanjšalo tveganje za poškodbe. Po teku pa si privoščite nekaj minut hoje, da se srčni utrip postopoma umiri, nato pa nežno raztegnite meča, zadnje stegenske mišice in kolke. Tudi počitek in regeneracija sta del tekaškega napredka. 4. Telo potrebuje gorivo Tek in stradanje ne gresta skupaj. Če se odpravljate na krajši tek, je dovolj, da ste normalno pojedli nekaj ur prej. Če tečete zjutraj in vam prazen želodec ne ustreza, pojejte manjši prigrizek, na primer banano ali kos toasta. Ne pozabite niti na hidracijo: kozarec vode pred tekom in dovolj tekočine po njem sta preprosta navada, ki lahko naredita veliko razliko.

icon-expand Pomembno je, kaj date v svoje telo FOTO: Shutterstock

Tek spremeni odnos do lastnega telesa

Ženske smo naučene, da moramo svoje telo popravljati, spreminjati in nenehno izboljševati. Da mora biti manjše, bolj čvrsto, bolj oblikovano ali bolj podobno idealom, ki jih vsak dan vidimo na družbenih omrežjih. Pogosto ga ocenjujemo predvsem po tem, kako je videti v ogledalu, redkeje pa se vprašamo, kaj vse nam vsak dan omogoča. Tek ta pogled počasi, skoraj neopazno, začne spreminjati. Namesto da telo vidimo kot nekaj, kar ni dovolj dobro, ga začnemo doživljati kot nekaj, kar zmore neverjetne stvari. Marsikatera ženska začne teči zaradi želje po izgubi kilogramov ali spremembi videza. To ni nič nenavadnega. A po nekaj tednih ali mesecih veliko tekačic ugotovi, da jih na tek ne žene več številka na tehtnici. Namesto da razmišljaš, kako bi ga spremenila, začneš razmišljati, kako bi zanj bolje poskrbela. Nahraniš ga z bolj kakovostno hrano, privoščiš mu počitek, ga okrepiš in poslušaš, ko ti sporoča, da potrebuje premor. Iz odnosa, ki je temeljil na kritiki, počasi nastaja odnos, ki temelji na spoštovanju. Tek nas nauči tudi poslušati telo. Nauči nas razlikovati med tem, kdaj lahko naredimo še en korak in kdaj potrebujemo počitek. Nauči nas, da skrb zase ni lenoba in da regeneracija ni znak šibkosti, ampak nujen del napredka. In morda je prav to največje darilo, ki ga prinese tek. Ne popolnejše telo, ampak drugačen odnos do njega. Takšen, v katerem se ne sprašujemo več, ali smo dovolj dobre, ampak se vsak pretečen kilometer vedno znova opomnimo, da smo neverjetno močne.

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Tek vas nauči stvari, ki jih ne najdete v nobenem priročniku

Ena najlepših stvari pri teku je, da vas ne nauči samo fizične vzdržljivosti. Nauči vas tudi življenjskih lekcij, ki jih pogosto ne osvojimo nikjer drugje. Tek je namreč ena izmed redkih aktivnosti, kjer se ne moremo pretvarjati. Ne moremo preskočiti korakov, ne moremo si izposoditi vzdržljivosti od nekoga drugega in ne moremo pričakovati rezultatov brez časa in truda. 1. Potrpežljivost v teku in življenju Ena najpomembnejših lekcij, ki jo prinese tek, je potrpežljivost. Kondicije ne zgradimo v enem tednu, samozavesti ne pridobimo po enem treningu in moči ne dobimo čez noč. Obstajajo samo majhni koraki, ki jih ponavljamo znova in znova. En tek, en kilometer, en trenutek, ko se odločimo, da ne bomo odnehali. Tako kot v življenju tudi pri teku največje spremembe pogosto nastajajo tiho in počasi. 2. Ko mislite, da ne zmorete več, odkrijete svojo pravo moč Tek vas nauči tudi, da so težki trenutki začasni. Vsaka tekačica pozna trenutek, ko se zdi, da ne bo zmogla več. Ko postanejo noge težke, dih hitrejši in glava začne iskati razloge, zakaj bi bilo bolje odnehati. In pogosto ravno takrat ugotovimo, da imamo v sebi še nekaj rezerve. Da lahko naredimo še en korak. Da lahko zdržimo malo dlje, kot smo mislile. Ta občutek je ena najlepših stvari pri teku. Spoznanje, da naše meje pogosto niso tam, kjer smo mislile, da so. Ta izkušnja se počasi prenese tudi v vsakdanje življenje. Ko enkrat doživite, da ste zmogle preteči kilometer, za katerega ste bile prepričane, da ga ne boste, se začne spreminjati tudi vaš pogled na druge izzive. Težek dan v službi, pomembna odločitev ali situacija, ki se je nekoč zdela prevelika, nenadoma niso več tako strašljive. Saj ste že dokazale, da lahko vztrajate tudi takrat, ko ni enostavno. 3. Vaša edina primerjava naj bo z osebo, kakršna ste bile včeraj Tek vas nauči tudi, da se nehate primerjati. Vedno bo obstajala nekdo, ki bo hitrejši, močnejši ali bolj izkušen. Nekdo, ki bo pretekel več kilometrov, imel boljši čas ali prej dosegel cilj, ki si ga želite tudi sami. A tu se skriva ena največjih lekcij teka. Vaša pot ni nič manj vredna samo zato, ker je drugačna od poti nekoga drugega. Edina primerjava, ki zares šteje, je tista z osebo, kakršna ste bile včeraj. Z žensko, ki morda ni verjela, da zmore. Z žensko, ki je prvič obula tekaške copate. Z žensko, ki je naredila prvi korak, čeprav ni vedela, kam jo bo pripeljal.

icon-expand Vaša edina primerjava naj bo z osebo, kakršna ste bile včeraj FOTO: Shutterstock

Najlepši del teka ni ciljna črta, ampak vse, kar se zgodi na poti

Veliko žensk začne teči zaradi nekega cilja. Morda želijo izboljšati svojo kondicijo, pridobiti več energije, preteči svoj prvi kilometer ali se nekoč udeležiti tekaškega dogodka. Morda si želijo dokazati, da zmorejo nekaj, kar se jim je še pred kratkim zdelo nedosegljivo. In to je čudovito, saj nam cilji dajejo smer, motivacijo in razlog, da naredimo prvi korak. A prava lepota teka se pogosto ne skriva na koncu poti. Ne skriva se samo v številki na športni uri, doseženem času ali medalji okoli vratu. Najlepši trenutki se pogosto zgodijo vmes. V vseh tistih majhnih zmagah, ki jih na začetku morda niti ne opazimo. Morda vaš prvi tek ne bo popoln. Morda boste več hodile kot tekle. Morda boste imele dni, ko boste dvomile vase in se spraševale, zakaj ste se sploh lotile tega. A vsak tekaški začetek ima nekaj skupnega, začne se z enim samim korakom. In vsak izkušen tekač je nekoč naredil prav tega prvega. Sčasoma boste ugotovile, da tek ni samo pot do boljšega rezultata ali močnejšega telesa. Je pot do bolj samozavestne različice sebe. Do ženske, ki ve, da lahko premaga ovire, vztraja tudi takrat, ko je težko, in si vzame čas zase brez občutka krivde.

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