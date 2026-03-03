Preizkusite to vadbo doma: Pilates ob steni, ki res deluje

Preprosto: združuje učinkovitost pilatesa z lahko dostopnostjo vadbe doma – vse, kar potrebuješ, sta stena in podloga . Strokovnjaki poudarjajo, da stena v vlogi opore olajša vzdrževanje pravilne drže, hkrati pa deluje kot odpor, ki poglobi mišično aktivacijo.

Wall Pilates oz. pilates ob steni je različica klasičnega pilatesa, ki tradicionalne gibe preoblikuje z uporabo stene kot stabilne opore. Ta ne pripomore le k pravilni izvedbi gibov, ampak tudi poveča njihovo intenzivnost in varnost. Vadba posnema občutek reformer pilatesa – vendar brez drage opreme, kar je eden od razlogov, da je postala tako množično priljubljena.

Preden začneš, si izberi:

Prazno steno, ob katero lahko stopiš in ležeš, ne da bi te oviralo pohištvo.

Podlogo za jogo ali pilates, da preprečiš drsenje.

Po potrebi majhno brisačo ali steklenico vode.

To je vse – prav minimalna oprema je eden od razlogov, da je Wall Pilates oz. pilates ob steni tako priljubljen.