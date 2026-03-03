Preizkusite to vadbo doma: Pilates ob steni, ki res deluje

Zakaj obožujemo pilates ob steni?
Preprosto: združuje učinkovitost pilatesa z lahko dostopnostjo vadbe doma – vse, kar potrebuješ, sta stena in podloga. Strokovnjaki poudarjajo, da stena v vlogi opore olajša vzdrževanje pravilne drže, hkrati pa deluje kot odpor, ki poglobi mišično aktivacijo.
Kaj sploh je Wall Pilates oz. pilates ob steni?
Wall Pilates oz. pilates ob steni je različica klasičnega pilatesa, ki tradicionalne gibe preoblikuje z uporabo stene kot stabilne opore. Ta ne pripomore le k pravilni izvedbi gibov, ampak tudi poveča njihovo intenzivnost in varnost. Vadba posnema občutek reformer pilatesa – vendar brez drage opreme, kar je eden od razlogov, da je postala tako množično priljubljena.
Kaj potrebuješ za pilates ob steni?
Preden začneš, si izberi:
Prazno steno, ob katero lahko stopiš in ležeš, ne da bi te oviralo pohištvo.
Podlogo za jogo ali pilates, da preprečiš drsenje.
Po potrebi majhno brisačo ali steklenico vode.
To je vse – prav minimalna oprema je eden od razlogov, da je Wall Pilates oz. pilates ob steni tako priljubljen.
Poskusi te preproste začetne vaje
1) Wall Roll Down
Odlična vaja za raztezanje hrbtenice in krepitev jedra.
2) Wall Bridge
Most ob steni poveča aktivacijo zadnjice in zadnjih stegenskih mišic. Strokovnjaki ga posebej izpostavljajo kot učinkovitega, ker stena dodaja upor.
3) Wall Sit
Nizkointenzivna vaja za noge, stabilnost in držo.
4) Wall Plank
Dobra izbira za začetnice – manj obremenitve na zapestja in ramena, več nadzora nad trupom.
Kaj je pomembno pri pilatesu ob steni?
Po podatkih iz strokovnih pregledov ni treba pretiravati – pomembna je doslednost, ne intenzivnost. Prve rezultate (boljša stabilnost, večja fleksibilnost, močnejše jedro) lahko opaziš po 8–12 tednih redne vadbe.
Če te je trend pritegnil in želiš raziskati še več, lahko na YouTubu najdeš ogromno brezplačnih, vodenih vadb vseh zahtevnostnih stopenj. Prav tako na Instagramu in TikToku vsak dan vznikajo novi videi, izzivi in rutine, ki te lahko dodatno motivirajo ali ti ponudijo sveže ideje za trening. Naj te radovednost vodi – svet Wall Pilatesa je poln inspiracije.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV