To je eden najboljših načinov za kurjenje kalorij poleti

Odgovor ni enak za vse

Poraba kalorij je odvisna od telesne teže, intenzivnosti, plavalnega sloga in trajanja aktivnosti. Kot poroča Harvard Health, lahko oseba s približno 70 kilogrami v 30 minutah zmernega plavanja porabi okoli 220 kalorij, pri intenzivnejšem tempu pa približno 370. Po podatkih organizacije U.S. Masters Swimming se lahko poraba pri zahtevnejšem plavanju povzpne tudi do 400 kalorij.

icon-expand Plavanje ima pozitivne učinke tudi na srčno-žilno zdravje, telesno pripravljenost in splošno počutje. FOTO: Shutterstock

Kateri slog porabi največ kalorij?

Vsi plavalni slogi niso enako zahtevni. Kot navaja U.S. Masters Swimming, med najbolj energijsko zahtevne spada delfin, saj aktivira skoraj celotno telo in zahteva veliko moči. Sledijo kravl, prsno in hrbtno plavanje. Približna poraba kalorij v 30 minutah pri osebi, težki okoli 70 kilogramov:

- delfin: do 400 kalorij,

- kravl: okoli 300–370 kalorij,

- prsno plavanje: okoli 300 kalorij,

- hrbtno plavanje: okoli 250–300 kalorij,

- sproščeno plavanje: okoli 180–220 kalorij. Pomembno je poudariti, da lahko tudi počasnejše plavanje prinese odlične učinke za zdravje, če ga izvajamo redno.

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Zakaj smo po plavanju pogosto bolj lačni?

Mnogi opažajo, da so po plavanju bolj lačni kot po drugih oblikah vadbe. Kot piše portal Miss7 Zdrava, telo v hladnejši vodi porablja dodatno energijo za ohranjanje telesne temperature, kar lahko poveča občutek lakote. Zato samo plavanje še ne pomeni nujno izgube telesne teže, pomembne ostajajo tudi prehranske navade.

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Koristi segajo dlje od kurjenja kalorij

Kot poudarjajo pri Swim England, plavanje aktivira večino večjih mišičnih skupin in pri tem minimalno obremenjuje sklepe. Primerno je za različne starostne skupine, pa tudi za ljudi s prekomerno telesno težo ali tiste, ki okrevajo po poškodbah. Raziskave kažejo tudi na pozitivne učinke na srčno-žilno zdravje, telesno pripravljenost in splošno počutje.

icon-expand Vsi plavalni slogi niso enako zahtevni. FOTO: Shutterstock

Kako povečati porabo kalorij v vodi?

Če želite iz plavanja iztržiti še nekoliko več, strokovnjaki priporočajo:

- menjavanje različnih plavalnih slogov,

- intervalni trening (izmenjevanje hitrih in počasnejših odsekov),

- uporabo plavalnih pripomočkov, ki povečajo upor vode,

- daljše plavanje brez premorov

- doseldnost, tudi 2 do 3 treningi tedensko lahko naredijo veliko razliko. Kot poudarjajo pri U.S. Masters Swimming, ima intenzivnost pogosto večji vpliv na porabo kalorij kot samo trajanje vadbe.

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