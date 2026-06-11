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Hidracija je temelj varnega in učinkovitega poletnega treninga, poudarja trener.
Šport

Trener opozarja: to morate vedeti o treningih v poletni vročini

M.S. , N. Č.
11. 06. 2026 04.00
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Si želite ohraniti motivacijo za tek tudi med poletjem? Odkrijte nasvete, kako se izogniti najpogostejšim napakam v vročini, prepoznati znake pregretosti in poskrbeti, da bo vaš poletni tek sproščen, varen in poln energije.

V Kosezah smo se pridružili tekačem društva Priprave NLB Ljubljanski maraton, ki tudi v poletni vročini vztrajajo pri rednih treningih. Skupaj s trenerjem Borisom Fluherjem smo preverili, kako potekajo priprave v toplih dneh, kakšne prilagoditve zahtevajo visoke temperature in zakaj je pri poletnem teku še posebej pomembna previdnost.

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Zakaj je poletni tek drugačen od teka v hladnejših mesecih?

"Predvsem zaradi vročine. To, da za tek izkoristimo jutranji ali večerni hlad, nam je že jasno. Pomembno pa je tudi, da na hidracijo mislimo že čez dan. Morda zmanjšamo vnos sladkih pijač, energijskih napitkov in kave ter damo večji poudarek vodi. Tako na trening ne pridemo že dehidrirani oziroma v minusu, ampak ga lahko normalno in kakovostno izvedemo."

Preverili smo, kako tekači premagujejo poletno vročino.
Preverili smo, kako tekači premagujejo poletno vročino.FOTO: Zadovoljna.si

Čeprav poletne temperature marsikoga odvrnejo od gibanja na prostem, med tekači motivacije ne zmanjka. To potrjujeta tudi tekačici, s katerima smo se pogovarjali na treningu. Obe sta poudarili, da so priprave na maraton organizirane tako, da se prilagajajo vremenskim razmeram in visokim temperaturam. Medtem ko ena v vročih dneh prisega na nekoliko bolj umirjen tempo in dodatno previdnost, druga pravi, da ji večji izziv predstavljajo zimske razmere.

Udeleženki treninga poudarjata pomen prilagajanja teka vremenskim razmeram
Udeleženki treninga poudarjata pomen prilagajanja teka vremenskim razmeramFOTO: Zadovoljna.si

Kaj so najpogostejše napake, ki jih delajo tekači v vročini oziroma poletnih mesecih?

"Ena najpogostejših napak je prevelika izpostavljenost kože soncu. Če smo primerno pokriti, je vpliv sončne radiacije manjši in telo se manj segreva, kot če tečemo brez rokavov ali brez pokrivala. Druga pomembna stvar je hidracija. Čez dan ljudje pogosto pozabijo piti. V službi spijejo kakšno kavo ali dve, premalo vode in izotoničnih napitkov, pogosto pa posegajo po sladkih pijačah z visoko vsebnostjo sladkorja. Ko pridejo na trening, so že dehidrirani, sam trening pa to stanje samo še poslabša."

Trener je razkril, na kaj morajo tekači poleti še posebej paziti.
Trener je razkril, na kaj morajo tekači poleti še posebej paziti.FOTO: Zadovoljna.si

Ali je v poletnih mesecih smiselno prilagoditi intenzivnost treninga?

"Ne veliko. Morda pri skupinah ljudi, ki imajo težave z vročino, na primer pri starejših ali pri tistih s srčno-žilnimi boleznimi oziroma drugimi zdravstvenimi težavami, na katere vročina vpliva. Če pa izkoristimo jutranji hlad ali pozne večerne ure, ko je poleti še dolgo svetlo, z intenzivnostjo praviloma ni težav in lahko treniramo normalno."

Za uspešen in varen tek je trener pred začetkom izpostavil nekaj pomembnih nasvetov.
Za uspešen in varen tek je trener pred začetkom izpostavil nekaj pomembnih nasvetov.FOTO: Zadovoljna.si

Jutranji in večerni tek sta poleti najboljša izbira. Moramo biti pri enem ali drugem posebej pozorni na kaj?

"Ne. Morda je prvih nekaj jutranjih treningov nekoliko specifičnih, ker telo še ni navajeno na zgodnje vstajanje in aktivnost. Potrebuje približno pol ure do uro, da se popolnoma prebudi. Po nekaj treningih pa se telo zelo lepo prilagodi in tudi zgodaj zjutraj deluje povsem normalno."

Aktivno poletje na tekaških stezah.
Aktivno poletje na tekaških stezah.FOTO: Zadovoljna.si

Kako naj poskrbimo za ustrezno hidracijo pred tekom, med njim in po njem?

"Pred treningom je priporočljiva voda. Splošno priporočilo je približno pol litra vode pol ure pred aktivnostjo. Med aktivnostjo je vse odvisno od njenega trajanja in temperature. Če aktivnost traja več kot eno uro, je priporočljivo imeti tekočino s seboj. Če traja manj kot eno uro, dodatna hidracija med aktivnostjo običajno ni potrebna. Po aktivnosti pa je pomembno nadomestiti izgubljene elektrolite, minerale in energijsko vrednost. Ne pijemo samo vode, ampak pijačo, ki vsebuje tudi nekaj ogljikovih hidratov. Priporočljiva je vsebnost približno 3 do 5 odstotkov sladkorja. Zato zelo sladke pijače niso najboljša izbira. Bolj primerne so pijače s približno 3 do 4 grami sladkorja na 100 mililitrov."

Hidracija je temelj varnega in učinkovitega poletnega treninga, poudarja trener.
Hidracija je temelj varnega in učinkovitega poletnega treninga, poudarja trener.FOTO: Zadovoljna.si

Kakšni so prvi znaki, da se telo med treningom pregreva?

"Najprej občutimo močno vročino, pogosto predvsem v glavi. Kmalu zatem začne padati zmogljivost. Naenkrat postanemo zelo utrujeni, čeprav ne vemo povsem, zakaj, in počutje se iz minute v minuto slabša. Če kljub temu nadaljujemo s tekom, se lahko pojavita omotica in vrtoglavica. Nekatere začne celo zebsti. Koža postane zelo vlažna, potna in lepljiva."

Tekači so ob prijetnem vzdušju nabirali nove kilometre.
Tekači so ob prijetnem vzdušju nabirali nove kilometre.FOTO: Zadovoljna.si

Kakšno vlogo ima prehrana pri poletnih treningih?

"V primerjavi z zimo ni bistvenih razlik. Upoštevati pa moramo, da telo za hlajenje porabi precej več energije, kot je porabi za ogrevanje. Pomembno je tudi, da ne jemo tik pred treningom. Po obroku telo velik del krvi usmeri v prebavila, zato je manj na voljo za hlajenje. Ker je koža ključna za uravnavanje telesne temperature, je poleti še posebej pomembno, da med obrokom in treningom pustimo dovolj časa. V vročih poletnih mesecih namreč potrebuje večji pretok krvi, da lahko telo učinkovito odvaja toploto in se hladi."

Dobra energija simpatičnega trenerja je poskrbela za sproščeno vzdušje med tekači.
Dobra energija simpatičnega trenerja je poskrbela za sproščeno vzdušje med tekači.FOTO: Zadovoljna.si

Celoten intervju si lahko ogledate v spodnjem videoposnetku.

Visoke temperature, vlažnost in močno sonce povečajo tveganje za pregrevanje, izčrpanost ali celo toplotni udar. A z nekaj prilagoditvami lahko ostanete aktivni tudi v vročih mesecih – brez tveganja za zdravje. Pomembno je, da poslušate svoje telo in se izogibate pretiravanju, saj poleti ni čas za podiranje osebnih rekordov, temveč za ohranjanje gibanja na varen način. Kako telovaditi v vročini, ne da bi ogrozili zdravje?

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