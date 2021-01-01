Priklenjen je bil na voziček, nato pa je vstal in prehodil 390 metrov "Tečemo za tiste, ki tega ne morejo," ni le slogan, ampak srce, ki bije za vsakim korakom, ki bo storjen 4. maja ob 13. uri. Wings for Life World Run ni navaden tek, ampak gibanje, ki združuje svet. En dan v letu milijoni ljudi po vsem svetu, v več kot 150 državah, tečejo za isti cilj: najti zdravilo za poškodbe hrbtenjače. Tečejo za tiste, ki se vsak dan znova borijo s preprekami, ki si jih večina izmed nas ne more predstavljati.

