Slovenska smučarka o tem, kako je preoblikovala športno disciplino v podjetniški zagon

Slovenska smučarka o tem, kako je preoblikovala športno disciplino v podjetniški zagon

Dopolnila je 80 let, a je še vedno videti odlično

Dopolnila je 80 let, a je še vedno videti odlično

Tedenski horoskop: Tehtnice čaka toplina v odnosih, škorpijoni bodo okrepili odnos

Tedenski horoskop: Tehtnice čaka toplina v odnosih, škorpijoni bodo okrepili odnos

Razkrivamo najlepše škornje za letošnjo zimo

Razkrivamo najlepše škornje za letošnjo zimo

Jesenska prenova doma za več udobja in manj stroškov

Jesenska prenova doma za več udobja in manj stroškov

Usodni padec ji je za vedno spremenil življenje

Usodni padec ji je za vedno spremenil življenje

Včasih se življenje v trenutku obrne na glavo. Eno sekundo stojiš trdno, poln načrtov in sanj; naslednjo pa se znajdeš na tleh, sprašuješ se, ali boš sploh še kdaj stal. Tako se je pred dvema letoma zgodilo mladi kirurginji Dianne Vitkus iz New Yorka, ki je po usodnem padcu čez noč izgubila možnost gibanja. A ni izgubila volje. Njena zgodba danes navdihuje tisoče po svetu in opominja, da sreča ne meri korakov, ampak moč srca.
Zato bi moral vsak poskusiti s tekom

Zato bi moral vsak poskusiti s tekom

Tek postaja vse bolj priljubljena oblika gibanja, ne le zaradi svoje dostopnosti, temveč zaradi številnih pozitivnih učinkov na naše zdravje. Znanstvene raziskave potrjujejo, da reden tek prispeva k boljšemu fizičnemu počutju, krepi psihično odpornost ter dolgoročno vpliva na kakovost življenja.
Nova vadba obnorela svet - aktivirajte trebušne mišice

Nova vadba obnorela svet - aktivirajte trebušne mišice

Ta telesna aktivnost je hit na družbenih omrežjih. Videoposnetki azijskih deklet, ki se aktivno gibajo ob glasbi, so postali viralni na spletu. Intenzivno zibajo boke in napenjajo trebušne mišice. Izkazalo se je, da se tak niz ritmičnih gibov imenuje "Kiat Jud Dai" ali preprosto "kitajska aerobika".
To je vadba, ki jo morate preizkusiti

To je vadba, ki jo morate preizkusiti

Če zadnje čase spremljate družbena omrežja, ste zagotovo opazili, da postaja vse bolj priljubljena oblika vadbe reformer pilates. Kaj pravzaprav je reformer, kako se razlikuje od klasičnega pilatesa in komu je namenjen, razkrivamo v nadaljevanju članka.
Wings for Life 2025: Svet tekel z enim razlogom

Wings for Life 2025: Svet tekel z enim razlogom

Ni šlo za zmago. Ne za medalje, ne za rekorde. Šlo je za gibanje. Za vsak korak, ki nekaj pomeni. Za vsak dih, ki nosi upanje. Za tiste, ki tega ne morejo storiti sami. In v nedeljo, 4. maja 2025, se je svet ponovno spomnil, kako mogočna je solidarnost.
Kako se pripraviti na tekaško tekmovanje?

Kako se pripraviti na tekaško tekmovanje?

Ste že slišali za tekaško tekmovanje brez ciljne črte, kjer ne tekmujete proti drugim tekačem, temveč vam sledi zasledovalno vozilo? Wings for Life World Run je globalni dobrodelni tek z enim samim ciljem – podpreti raziskave, ki iščejo zdravilo za poškodbe hrbtenjače.
Priklenjen je bil na voziček, nato pa je vstal in prehodil 390 metrov

Priklenjen je bil na voziček, nato pa je vstal in prehodil 390 metrov

"Tečemo za tiste, ki tega ne morejo," ni le slogan, ampak srce, ki bije za vsakim korakom, ki bo storjen 4. maja ob 13. uri. Wings for Life World Run ni navaden tek, ampak gibanje, ki združuje svet. En dan v letu milijoni ljudi po vsem svetu, v več kot 150 državah, tečejo za isti cilj: najti zdravilo za poškodbe hrbtenjače. Tečejo za tiste, ki se vsak dan znova borijo s preprekami, ki si jih večina izmed nas ne more predstavljati.
Ste že slišali za slovensko Toskano?

Ste že slišali za slovensko Toskano?

Jesen je zaradi svoje barvite pestrosti za mnoge najlepši čas v letu, ki kar kliče po odkrivanju naravnih lepot. Da združite prijetno s koristnim, smo pripravili jagodni izbor petih zanimivih slovenskih pohodniških poti, na katerih lahko uživate v prekrasnih razgledih in ob tem naredite še nekaj koristnega za svoje telo.
Večerni ali jutranji trening: kaj je bolje?

Večerni ali jutranji trening: kaj je bolje?

Ste se že kdaj vprašale, ali je bolj priporočljivo trenirati zjutraj ali zvečer?
Osebni trener razkriva, kako prilagoditi vadbo v poletnih mesecih

Osebni trener razkriva, kako prilagoditi vadbo v poletnih mesecih

V kolikor se odločamo za vadbo v vročini, ki jo prinašajo poletni meseci, je zelo pomembno, da vadbo tudi primerno prilagodimo, saj se lahko le tako izognemo povečanemu tveganju za dehidracijo in izgorelost. Na kakšen način lahko prilagodimo vadbo v poletnih mesecih, razkriva osebni trener Daniel Jelovič.
Ste po treningu utrujeni? To je razlog, zakaj

Ste po treningu utrujeni? To je razlog, zakaj

Nutricionisti so pojasnili, da je pomanjkanje nekaterih ključnih vitaminov in mineralov lahko glavni vzrok za veliko utrujenost po vadbi.
Najboljše vaje za krepitev vratnih mišic

Najboljše vaje za krepitev vratnih mišic

Vrat je eno izmed najpomembnejših področij telesa, ki vpliva na naše vsakodnevno življenje in dobro počutje. Močne in gibljive vratne mišice ne le podpirajo le glave in vratne hrbtenice, ampak tudi pomagajo preprečevati poškodbe, izboljšujejo držo in zmanjšujejo tveganje za nastanek bolečin v vratu.
Kdo je najbolj seksi znani Slovenec leta 2025?
ITM - Index telesne mase

Stanje prehranjenosti ugotavljamo tudi z indeksom telesne mase (ITM), pomeni pa razmerje med telesno težo (v kilogramih) in kvadratom telesne višine (v metrih).

Vpišite vašo višino:
Vpišite vašo težo:
do 18,49 podhranjeni
18,50 - 24,9 normalno prehranjeni
25,0 - 29,0 čezmerno prehranjeni; debelost I. stopnje
30,0 - 39,9 debeli; debelost II. stopnje
40 in več izredno debeli; debelost III. stopnje
