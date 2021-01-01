Dopolnila je 80 let, a je še vedno videti odlično
Usodni padec ji je za vedno spremenil življenjeVčasih se življenje v trenutku obrne na glavo. Eno sekundo stojiš trdno, poln načrtov in sanj; naslednjo pa se znajdeš na tleh, sprašuješ se, ali boš sploh še kdaj stal. Tako se je pred dvema letoma zgodilo mladi kirurginji Dianne Vitkus iz New Yorka, ki je po usodnem padcu čez noč izgubila možnost gibanja. A ni izgubila volje. Njena zgodba danes navdihuje tisoče po svetu in opominja, da sreča ne meri korakov, ampak moč srca.
Šport
Zato bi moral vsak poskusiti s tekomTek postaja vse bolj priljubljena oblika gibanja, ne le zaradi svoje dostopnosti, temveč zaradi številnih pozitivnih učinkov na naše zdravje. Znanstvene raziskave potrjujejo, da reden tek prispeva k boljšemu fizičnemu počutju, krepi psihično odpornost ter dolgoročno vpliva na kakovost življenja.
Šport in zdravje
Nova vadba obnorela svet - aktivirajte trebušne mišiceTa telesna aktivnost je hit na družbenih omrežjih. Videoposnetki azijskih deklet, ki se aktivno gibajo ob glasbi, so postali viralni na spletu. Intenzivno zibajo boke in napenjajo trebušne mišice. Izkazalo se je, da se tak niz ritmičnih gibov imenuje "Kiat Jud Dai" ali preprosto "kitajska aerobika".
Šport
To je vadba, ki jo morate preizkusitiČe zadnje čase spremljate družbena omrežja, ste zagotovo opazili, da postaja vse bolj priljubljena oblika vadbe reformer pilates. Kaj pravzaprav je reformer, kako se razlikuje od klasičnega pilatesa in komu je namenjen, razkrivamo v nadaljevanju članka.
Šport
Wings for Life 2025: Svet tekel z enim razlogomNi šlo za zmago. Ne za medalje, ne za rekorde. Šlo je za gibanje. Za vsak korak, ki nekaj pomeni. Za vsak dih, ki nosi upanje. Za tiste, ki tega ne morejo storiti sami. In v nedeljo, 4. maja 2025, se je svet ponovno spomnil, kako mogočna je solidarnost.
Šport
Kako se pripraviti na tekaško tekmovanje?Ste že slišali za tekaško tekmovanje brez ciljne črte, kjer ne tekmujete proti drugim tekačem, temveč vam sledi zasledovalno vozilo? Wings for Life World Run je globalni dobrodelni tek z enim samim ciljem – podpreti raziskave, ki iščejo zdravilo za poškodbe hrbtenjače.
Šport
Priklenjen je bil na voziček, nato pa je vstal in prehodil 390 metrov"Tečemo za tiste, ki tega ne morejo," ni le slogan, ampak srce, ki bije za vsakim korakom, ki bo storjen 4. maja ob 13. uri. Wings for Life World Run ni navaden tek, ampak gibanje, ki združuje svet. En dan v letu milijoni ljudi po vsem svetu, v več kot 150 državah, tečejo za isti cilj: najti zdravilo za poškodbe hrbtenjače. Tečejo za tiste, ki se vsak dan znova borijo s preprekami, ki si jih večina izmed nas ne more predstavljati.
Šport
Ste že slišali za slovensko Toskano?Jesen je zaradi svoje barvite pestrosti za mnoge najlepši čas v letu, ki kar kliče po odkrivanju naravnih lepot. Da združite prijetno s koristnim, smo pripravili jagodni izbor petih zanimivih slovenskih pohodniških poti, na katerih lahko uživate v prekrasnih razgledih in ob tem naredite še nekaj koristnega za svoje telo.
Šport in zdravje
Večerni ali jutranji trening: kaj je bolje?Ste se že kdaj vprašale, ali je bolj priporočljivo trenirati zjutraj ali zvečer?
Šport
Osebni trener razkriva, kako prilagoditi vadbo v poletnih mesecihV kolikor se odločamo za vadbo v vročini, ki jo prinašajo poletni meseci, je zelo pomembno, da vadbo tudi primerno prilagodimo, saj se lahko le tako izognemo povečanemu tveganju za dehidracijo in izgorelost. Na kakšen način lahko prilagodimo vadbo v poletnih mesecih, razkriva osebni trener Daniel Jelovič.
Šport
Ste po treningu utrujeni? To je razlog, zakajNutricionisti so pojasnili, da je pomanjkanje nekaterih ključnih vitaminov in mineralov lahko glavni vzrok za veliko utrujenost po vadbi.
Šport
Najboljše vaje za krepitev vratnih mišicVrat je eno izmed najpomembnejših področij telesa, ki vpliva na naše vsakodnevno življenje in dobro počutje. Močne in gibljive vratne mišice ne le podpirajo le glave in vratne hrbtenice, ampak tudi pomagajo preprečevati poškodbe, izboljšujejo držo in zmanjšujejo tveganje za nastanek bolečin v vratu.
Šport in zdravje
