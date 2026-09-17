Nova fitnes obsesija? Vse več ljudi se na sprehod odpravi s tem telovnikom

Eden od pripomočkov, ki je v zadnjem času vse bolj prisoten tudi pri rekreativni vadbi, je obtežilni telovnik. Gre za telovnik, ki telesu med hojo ali vadbo doda dodatno zunanjo obremenitev. Pri nastavljivih različicah lahko težo prilagajamo svojim sposobnostim, zato ni nujno namenjen zgolj zahtevnim treningom. Uporabimo ga lahko tudi pri krajšem sprehodu, vajah z lastno težo ali preprostem domačem treningu. Pomembno pa je predvsem to, da ga uporabljamo premišljeno, postopoma in glede na svoje trenutno počutje ter telesno pripravljenost.

Tudi običajen sprehod je lahko del vadbene rutine

Hoja ima veliko prednost pred številnimi drugimi oblikami gibanja: zelo enostavno jo prilagodimo svojemu dnevu. Če imamo na voljo samo dvajset minut, lahko naredimo krajši krog po soseski. Če imamo več časa, se odpravimo na daljšo pot ali izberemo traso z nekaj vzpona. Ni treba, da je vsaka aktivnost vnaprej načrtovan trening. Tudi pot do trgovine, sprehod med telefonskim pogovorom ali nekaj dodatnih minut hoje po službi so lahko način, kako postane gibanje bolj normalen del vsakdana. Ko nam običajna hoja postane nekoliko monotona, jo lahko popestrimo na več načinov. Lahko za nekaj minut povečamo tempo, izberemo drugačno traso, vključimo stopnice ali hojo v klanec. Druga možnost je dodajanje obtežilnega telovnika, s katerim lahko enako pot doživimo nekoliko drugače. Smisel ni v tem, da bi moral biti vsak sprehod težji od prejšnjega, temveč da imamo na voljo še eno možnost, ko si želimo spremembe. Prav raznolikost je lahko pomemben del dolgoročnega odnosa do gibanja. Če vedno ponavljamo popolnoma enako vadbo, se lahko hitro pojavi občutek rutine. Včasih pa je dovolj že manjša sprememba, da nas aktivnost ponovno pritegne. En dan je to lahko daljši sprehod brez dodatne opreme, naslednji dan kratka vadba doma, kdaj drugič pa hoja z obtežilnim telovnikom. Pomembneje od popolnega načrta je, da najdemo načine gibanja, ki jih lahko realno vključimo v svoje življenje.

icon-expand Tudi običajen sprehod je lahko del vadbene rutine FOTO: Shutterstock

Kako začeti z obtežilnim telovnikom?

Pri dodatni obremenitvi več ne pomeni nujno bolje. Če obtežilnega telovnika še nismo uporabljali, je smiselno začeti z manjšo težo in krajšo aktivnostjo. Prvi sprehod tako ni pravi trenutek za najdaljšo traso ali največjo možno obremenitev. Boljša izbira je znana pot, na kateri lahko opazujemo, kako se telo odziva na nekoliko drugačen način hoje in dodatno težo. Pomembno je tudi, kako nam telovnik sedi. Med gibanjem naj se čim bolj stabilno prilega telesu in nas ne sme vleči v neprijeten položaj. Hoja naj ostane naravna, ramena sproščena, korak pa takšen, kot smo ga vajeni. Če opazimo, da zaradi dodatne teže spreminjamo držo ali da nam je gibanje neprijetno, je smiselno zmanjšati obremenitev ali telovnik za nekaj časa odložiti. Obtežilni telovnik je, kot rečeno, tudi ena izmed novosti jubilejne Fit Akademije 20. V šesttedenskem spletnem programu je vključena vadba Fit Vest, pri kateri se nastavljiv obtežilni telovnik uporablja kot dodaten pripomoček pri vadbi oziroma hoji. Program udeleženkam ponuja začetno in napredno raven treningov, zato lahko posameznica vadbo prilagodi svoji trenutni pripravljenosti, razpoložljivemu času in počutju. Treningi trajajo približno od 15 do 45 minut, vsebine pa so dostopne prek spleta in jih je zato mogoče lažje umestiti v vsakdanji urnik.

Največ šteje načrt, ki ga lahko dejansko izpeljemo

Motivacija je pogosto najmočnejša takrat, ko se odločimo za spremembo. V ponedeljek bi najraje začeli trenirati petkrat na teden, povsem spremenili prehrano, vsak večer hodili na sprehod in čez noč uvedli novo rutino. Težava nastane, ko pride prvi naporen dan, nepredvidena obveznost ali preprosto trenutek, ko nimamo energije za načrtovani trening. Če je naš načrt preveč tog, hitro dobimo občutek, da smo ga porušili. Veliko bolj uporaben je pristop, pri katerem imamo več možnosti. Če ni časa za daljši trening, lahko naredimo krajšo vadbo. Če nam tisti dan intenzivnejša aktivnost ne ustreza, se lahko odpravimo na sprehod. Če nimamo energije za pripravo zahtevnega obroka, lahko izberemo nekaj preprostega. Cilj ni popolnost, temveč dovolj izvedljiv sistem, da se po manj idealnem dnevu brez občutka krivde preprosto vrnemo k svoji rutini. Na takšnem principu je zasnovana tudi Fit Akademija 20, ki letos poteka že dvajsetič. Program poleg vodenih treningov vključuje več kot 70 receptov in šest tedenskih jedilnikov, vodene meditacije, obrazno jogo, fizioterapevtsko vadbo, Fit journal za beleženje meritev ter dnevnik treningov. Udeleženkam so na voljo še podporna Facebook skupina, dodatne e-poštne vsebine z nasveti in motivacijo ter podpora ekipe. Namen takšne zasnove je, da sprememba ni vezana samo na eno obliko vadbe, temveč se postopoma povezuje z različnimi deli vsakdanjega življenja.

icon-expand FA20 FOTO: Arhiv naročnika

Zakaj ni treba vsak dan trenirati na polno?

Pri vadbi se pogosto pojavi prepričanje, da šteje samo tista aktivnost, po kateri smo popolnoma izčrpani. Toda tudi manj intenziven dan je lahko del dobro zastavljene rutine. Telo nima vsak dan enake količine energije, naš urnik se spreminja, prav tako spanje, stres in druge obveznosti. Zato je povsem normalno, da se razlikujeta tudi dolžina in zahtevnost aktivnosti. Obtežilni telovnik je dober primer pripomočka, ki ga ni treba uporabljati vedno. Enkrat ga lahko vključimo v krajši sprehod, drugič naredimo vadbo brez njega, naslednji dan pa izberemo zgolj sproščeno hojo. Enako velja za intenzivnost. Ni treba, da vsako vadbo stopnjujemo. Veliko pomembneje je, da znamo presoditi, kaj nam določen dan ustreza, in da morebitne utrujenosti ali bolečine ne ignoriramo. Osebe s poškodbami, kroničnimi boleznimi ali drugimi zdravstvenimi omejitvami ter nosečnice in mamice po porodu naj se pred uvajanjem nove oblike vadbe posvetujejo z ustreznim strokovnjakom. Ob pojavu bolečine, izrazitega nelagodja, vrtoglavice ali drugih nenavadnih simptomov je smiselno aktivnost prekiniti. Obtežilni telovnik je pripomoček za dodajanje obremenitve, ni pa nekaj, kar bi morali uporabljati za vsako ceno ali pri vsaki aktivnosti.

Sprememba se lahko začne precej bolj preprosto, kot si predstavljamo

Ko razmišljamo o bolj aktivnem življenjskem slogu, hitro pomislimo na velike spremembe. Toda pogosto so prav majhne odločitve tiste, ki jih je najlažje ponavljati. Deset minut hoje po kosilu, krajši trening doma, sprehod namesto vožnje na zelo kratki razdalji ali nekoliko bolj organizirana priprava obrokov so koraki, ki niso posebej dramatični, vendar se lahko sčasoma vključijo v naš običajni ritem. Tudi šesttedenski program ima zato največ smisla, če nanj ne gledamo kot na ciljno črto, temveč kot na čas, v katerem lahko preizkusimo različne rutine. Fit Akademija 20 je jubilejna dvajseta izvedba programa, ki je prvič zaživel leta 2020, njen uradni začetek pa je 28. septembra 2026. Do 25. septembra je paket na voljo po akcijski ceni. Ob jubileju so pripravili tudi dodatno presenečenje: z nakupom FA20 lahko posameznik ob izpolnjevanju pogojev nagradne igre sodeluje v žrebu za nov avtomobil. Žrebanje bo 20. septembra 2026 na dogodku Fit Akademija Experience ZAME v Arboretumu Volčji Potok.

icon-expand FA20 FOTO: Arhiv naročnika