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Slavko Vinčić
Šport

Ženske ponorele za slovenskim sodnikom: "Lahko mi pokaže kateri koli karton"

S.B.
21. 07. 2026 10.43
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Medtem ko nogometni navdušenci analizirajo sodniške odločitve, kartone in poteze na največjih tekmah, je slovenski sodnik Slavko Vinčić nepričakovano postal zvezda še na enem področju: družbenih omrežjih. Tokrat ne zaradi svojega sojenja, ampak zaradi videza, samozavestnega nastopa in mirnosti na nogometnih zelenicah.

Po velikih tekmah, na katerih je sodeloval, so se na TikToku in Instagramu začeli množiti posnetki slovenskega sodnika, številne uporabnice pa so svoje navdušenje izrazile z duhovitimi komentarji.

"Končno razumem, kaj je prepovedan položaj"

Na družbenih omrežjih so se pojavili številni videoposnetki, v katerih oboževalke izpostavljajo predvsem njegov značilen videz, urejen slog, samozavesten nastop, miren pogled in avtoriteto, ki jo kaže na igrišču.

Med komentarji, ki so zaokrožili splet, so tudi šaljivi zapisi v slogu, da je Vinčić "razlog, da nekateri zdaj spremljajo nogomet", ena od uporabnic pa je zapisala, da ji lahko "pokaže kateri koli karton".

Čeprav so takšni komentarji predvsem zabavni in namenjeni sprostitvi ob športnem dogajanju, kažejo, da je slovenski sodnik postal prepoznaven tudi pri ljudeh, ki sicer nogometa ne spremljajo redno.

Slavko Vinčić je navdušil ženski del publike.
Slavko Vinčić je navdušil ženski del publike.FOTO: Profimedia

Kdo je Slavko Vinčić?

Slavko Vinčić prihaja iz Maribora in velja za enega najuspešnejših slovenskih nogometnih sodnikov. Na seznamu sodnikov FIFA je od leta 2010, v karieri pa je sodil številne velike evropske tekme.

Njegov največji karierni trenutek je bilo zaupanje, da vodi finale svetovnega prvenstva, kar je za slovenskega sodnika zgodovinski dosežek.

Vinčić je znan po mirnem vodenju tekem, odločnosti in sposobnosti obvladovanja napetih trenutkov. Prav ta kombinacija samozavesti in zbranosti je očitno pritegnila tudi pozornost uporabnikov družbenih omrežij.

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Uspešna kariera in zasebno življenje

Kljub novi priljubljenosti na spletu je Slavko Vinčić zasebno življenje vedno skrbno varoval. Znano je, da je poročen in oče dveh otrok.

Njegova kariera pa ni bila vedno brez zapletov. Leta 2020 se je njegovo ime znašlo v medijih zaradi policijske akcije v Bosni in Hercegovini, vendar je bil pozneje vseh sumov oproščen. Sam je pojasnil, da se je na dogodku znašel kot gost poslovnega srečanja in da z nezakonitimi dejanji ni imel povezave.

Na spletu so se pojavili številni šaljivi komentarji na račun privlačnega slovenskega sodnika.
Na spletu so se pojavili številni šaljivi komentarji na račun privlačnega slovenskega sodnika.FOTO: Profimedia

Od nogometnega sodnika do spletnega fenomena

Vinčić je dokaz, da lahko pozornost javnosti pride tudi iz nepričakovane smeri. Medtem ko je večina sodnikov običajno v središču pozornosti zaradi spornih odločitev, je slovenski delilec pravice postal viralen zaradi povsem drugega razloga.

Po velikih nogometnih trenutkih zdaj njegovo ime kroži tudi med uporabniki, ki morda prej sploh niso vedeli, kdo stoji z žvižgalko na sredini igrišča.

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Vir: T.portal

Slavko Vinčić nogometni sodnik slovenski sodniki družbena omrežja zanimivosti
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paulista 21. 07. 2026 12.08
2 2
Lepo... leta 2020 je starleti Tijani Ajfon na enem sex partiju že pokazal rdečega in se znašel v hudih škripcih iz katerih ga je potegnil ven Aleksander Čeferin....
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