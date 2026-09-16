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To najpogostejša napaka pri hujšanju in zdravem življenju

L.G.
16. 09. 2026 04.00
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Kolikokrat ste si že rekle: "Od ponedeljka naprej bom bolj skrbela zase"? Za nekaj dni gre običajno brez težav. Nato pridejo služba, družinske obveznosti, utrujenost in nepredvideni dogodki, načrti pa pogosto zdrsnejo v ozadje.

In prav tukaj se skriva ena najpogostejših napak pri hujšanju in zdravem življenju: začnemo z veliko motivacije, vendar brez jasnega in realnega načrta, ki bi nam pomagal vztrajati tudi takrat, ko življenje postane bolj kaotično.

Ni nujno, da je težava v pomanjkanju volje. Pogosto je razlog veliko preprostejši: nimamo jasnega načrta. Dolgoročne spremembe redko temeljijo zgolj na motivaciji, temveč na strukturi in sistemu, ki nam pomagata vztrajati tudi v bolj napornih in nepredvidljivih obdobjih.

1. Jasen načrt zmanjša občutek preobremenjenosti

Ko želimo naenkrat spremeniti prehrano, začeti telovaditi, več spati in najti več časa zase, hitro dobimo občutek, da je vsega preveč.

Jasen načrt velike cilje razdeli na manjše korake. Namesto vprašanja "Kako bom spremenila svoje življenje?" se osredotočimo na vprašanje "Kaj lahko naredim danes?"

2. Prihrani čas in energijo za odločanje

Vsaka odločitev zahteva določeno mero energije. Kaj bom danes jedla? Kdaj bom telovadila? Kakšen trening naj izberem?

Ko imamo načrt, teh odločitev ni treba sprejemati znova in znova. Vnaprej pripravljene smernice zmanjšajo stres in povečajo verjetnost, da bomo dejavnost tudi dejansko izvedle.

Jubilejna Fit Akademija 20 (FA20) letos poteka že dvajsetič.
Jubilejna Fit Akademija 20 (FA20) letos poteka že dvajsetič. FOTO: Arhiv naročnika

3. Pomaga nam tudi takrat, ko motivacije ni

Motivacija ni stalna. Nekatere dni je imamo veliko, druge precej manj.

Prav zato uspešne navade ne temeljijo na trenutnem navdihu, ampak na rutini. Če vemo, kaj je naslednji korak, je veliko lažje nadaljevati, tudi ko nam ni do tega.

4. Omogoča bolj realna pričakovanja

Veliko ljudi odneha, ker pričakuje hitre rezultate. Ko teh ne opazijo dovolj hitro, izgubijo zagon.

Dober načrt nas opomni, da spremembe nastajajo postopoma. Cilj ni popoln teden, ampak dovolj dobri koraki, ki jih lahko ponavljamo dolgoročno.

Treningi trajajo približno od 15 do 45 minut, zato jih lažje vključijo tudi v bolj natrpan vsakdan.
Treningi trajajo približno od 15 do 45 minut, zato jih lažje vključijo tudi v bolj natrpan vsakdan.FOTO: Arhiv naročnika

5. Združi vse pomembne elemente na enem mestu

Prehrana, gibanje, počitek, organizacija časa in podpora so med seboj povezani. Če se osredotočimo le na eno področje, pogosto hitro izgubimo pregled nad celotno sliko.

Prav zato so vse bolj priljubljeni programi, ki posamezniku ponudijo jasno strukturo. Med njimi je tudi jubilejna Fit Akademija 20 (FA20), ki letos poteka že dvajsetič. Gre za 6-tedenski spletni program, ki na enem mestu združuje vodene treninge, več kot 70 receptov, šesttedenske jedilnike, meditacije, fizioterapevtsko vadbo, podporo ekipe in dostop do podporne skupnosti.

Program vključuje tako začetno kot napredno stopnjo vadbe, udeleženci pa lahko vsebine uporabljajo takrat, ko jim to najbolj ustreza. Treningi trajajo približno od 15 do 45 minut, zato jih lažje vključijo tudi v bolj natrpan vsakdan.

Ena od novosti letošnje jubilejne izvedbe je tudi Fit Vest, nastavljiv obtežilni telovnik, ki ga je mogoče uporabljati pri vadbi ali celo med vsakodnevno hojo ter tako postopoma povečati obremenitev.

Ob nakupu programa lahko sodelujete tudi v žrebu za nov avtomobil.
Ob nakupu programa lahko sodelujete tudi v žrebu za nov avtomobil.FOTO: Arhiv naročnika

Ko ne potrebujemo več volje, ampak sistem

Največja prednost jasnega načrta je, da nas razbremeni nenehnega odločanja in ugibanja. Namesto da vsak dan znova začenjamo od začetka, imamo pred seboj konkretne korake.

Morda zato uspešna sprememba ni vprašanje, koliko motivacije imamo danes, ampak predvsem, ali imamo sistem, ki nam bo pomagal tudi jutri.

To je tudi filozofija Fit Akademije, ki že od leta 2020 pomaga posameznikom graditi bolj trajnostne navade skozi kombinacijo prehrane, gibanja in podpore skupnosti.

Letošnja, jubilejna 20. izvedba programa se začne 28. septembra, ob nakupu programa do petka, 18. 9. 2026, do 12:00 pa lahko sodelujete tudi v žrebu za nov avtomobil, ki bo potekal 20. septembra na dogodku Fit Akademija Experience ZAME v Arboretumu Volčji Potok.

Prijave in dodatne informacije najdete TUKAJ.

Oglasno sporočilo

fit akademija 20 fa20 gibanje zdravo življenje motivacija
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