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Ženske, ki po 50. letu cvetijo, imajo teh 7 skupnih navad

M.M.
25. 08. 2026 04.00
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Kako nekaterim ženskam uspe ostati močne, vitalne in polne energije tudi po 50. letu? Trenerji razkrivajo sedem navad, ki jim pomagajo ohranjati odlično formo, zdravje in samozavest. Poglejte še nekaj osnovnih vaj, ki so res preproste, a izredno učinkovite.

Ne gre za srečo, dobre gene ali ure in ure v fitnesu. Strokovnjaki za vadbo poudarjajo, da imajo ženske, ki so tudi po 50. letu močne, gibčne in polne energije, nekaj skupnih navad. Dobra novica? Večina teh navad je preprostih in dostopnih skoraj vsakomur.

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S staranjem se telo spreminja. Mišična masa se začne zmanjševati, upada kostna gostota, hormonske spremembe pa lahko vplivajo na presnovo, raven energije in okrevanje po naporu. Toda trenerji in zdravstveni strokovnjaki poudarjajo, da lahko redna telesna aktivnost in nekaj ključnih življenjskih navad bistveno upočasnijo te procese. Harvard Health in Mayo Clinic ugotavljata, da je prav kombinacija vadbe za moč, gibanja in zdravega življenjskega sloga ena najpomembnejših naložb v kakovostno staranje.

Seveda je treba razumeti, da je treba telovadbo prilagajati glede na zdravstveno stanje in druge posebnosti: če imate težave s križem, koleni, če vas mučijo simptomi perimenopavze ali menopavze in podobno, je treba vaje prilagajati. Le tako se boste počutile bolje in močnejše. 

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Ne bojijo se uteži

Ena največjih zmot je, da bi morale ženske po 50. letu predvsem hoditi in izvajati lahke vaje. Osebni trenerji opozarjajo, da je vadba za moč ključna.

Kot piše portal Eat This, Not That!, ki je govoril s trenerjem Jarrodom Nobbejem, ženske v tej starostni skupini pogosto dosežejo najboljše rezultate, ko vsaj dva- do trikrat tedensko izvajajo vaje z utežmi ali elastikami. S tem ohranjajo mišično maso, pospešujejo presnovo in krepijo kosti. Tudi strokovnjaki z Mayo Clinic poudarjajo, da vadba za moč pomaga preprečevati izgubo mišic in zmanjšuje tveganje za osteoporozo.

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Gibajo se vsak dan

Ženske, ki ostajajo v dobri formi, se ne zanašajo le na eno intenzivno vadbo na teden. Gibanje je del njihovega vsakdana.

Po priporočilih Johns Hopkins Medicine je redna hoja eden najpreprostejših načinov za ohranjanje zdravja po 50. letu. Aktivne ženske pogosto hodijo peš po opravkih, uporabljajo stopnice in čim manj časa presedijo. Strokovnjaki opozarjajo, da lahko dolgotrajno sedenje izniči del pozitivnih učinkov vadbe. Če lahko se odločite za hitro hojo ali za hojo s pohodnimi palicami - rezultati bodo še boljši. 

Po 50. letu izgledajo in se počutijo odlično.
Po 50. letu izgledajo in se počutijo odlično.FOTO: Shutterstock

Dajejo prednost beljakovinam

Ni pomembno le, koliko se gibate, temveč tudi, kako se prehranjujete.

Trenerji ugotavljajo, da številne ženske po 50. letu zaužijejo premalo beljakovin. Te pa so ključne za ohranjanje mišične mase in dobro regeneracijo. Strokovnjaki, ki jih navajata Women's Health in Eat This, Not That!, svetujejo, da so kakovostni viri beljakovin vključeni v vsak obrok, saj telo s staranjem potrebuje več podpore za gradnjo in ohranjanje mišic.

Na portalu Okusno.je preverite slastne in hitre recepte, ki vam bodo pomagali ohranjati moč in vitalnost!

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Ne zanemarjajo ravnotežja in gibljivosti

Moč sama po sebi ni dovolj. Pomembna sta tudi ravnotežje in gibljivost.

Mayo Clinic priporoča redne vaje za ravnotežje, saj se tveganje za padce s starostjo povečuje. Ženske, ki ostajajo vitalne, pogosto vključujejo jogo, pilates, raztezanje ali preproste vaje za stabilnost. To jim pomaga pri vsakodnevnih opravilih in zmanjšuje možnost poškodb.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Poslušajo svoje telo

Uspešne niso zato, ker bi trenirale najmočneje, ampak zato, ker trenirajo pametno.

Strokovnjaki opozarjajo, da je po 50. letu okrevanje enako pomembno kot vadba. Ženske v odlični formi poskrbijo za dovolj spanja, dneve počitka in postopno napredovanje pri treningih. Namesto tekmovanja z mlajšo različico sebe se osredotočajo na doslednost in dolgoročno zdravje.

Uspešne niso zato, ker bi trenirale najmočneje, ampak zato, ker trenirajo pametno.
Uspešne niso zato, ker bi trenirale najmočneje, ampak zato, ker trenirajo pametno.FOTO: Profimedia

Ne odnehajo zaradi enega slabega tedna

Trenerji pogosto opažajo, da največjo razliko naredi prav vztrajnost.

Ženske, ki ostajajo aktivne desetletja, nimajo popolnih tednov. Tudi one kdaj izpustijo trening ali izgubijo motivacijo. Toda k rutini se vedno vrnejo. Harvard Health izpostavlja, da so največje koristi za zdravje povezane z dolgotrajno in redno telesno aktivnostjo, ne s kratkotrajnimi izbruhi navdušenja.

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Skrbijo tudi za družabno življenje

Številne aktivne ženske vadbo povežejo s socialnimi stiki. Hodijo na skupinske vadbe, se dobivajo na pohodih ali telovadijo s prijateljicami.

Po ugotovitvah strokovnjakov za zdravo staranje socialna povezanost pozitivno vpliva tako na telesno kot na duševno zdravje. Ljudje so bolj motivirani za gibanje, kadar pri tem niso sami.

Ženske
ŽenskeFOTO: Profimedia

Ključ ni v popolnosti, ampak v doslednosti

Če bi trenerje vprašali, kaj je največja skrivnost žensk, ki so po 50. letu v zavidljivi formi, bi bil odgovor presenetljivo preprost: doslednost.

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Ne sledijo hitrim dietam in ekstremnim vadbenim programom. Namesto tega redno skrbijo za gibanje, mišično moč, kakovostno prehrano, spanec in dobro počutje. Prav te vsakodnevne navade jim omogočajo, da ostajajo močne, samostojne in polne energije tudi v desetletjih, ki sledijo.

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Viri: Harvard Health, Mayo Clinic, Johns Hopkins Medicine, Women's Health UK, Eat This, Not That!

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