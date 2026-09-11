Mnoge usklajujejo službo, družino in številne druge obveznosti, zato pogosto zmanjka časa zase. September, ko se po poletju vrnemo v bolj ustaljen ritem, je za marsikatero priložnost za nov začetek. A prav takrat se pogosto ponovi tudi dobro znani scenarij: veliko motivacije, ambiciozni načrti in obljuba, da bomo od ponedeljka naprej več gibale, bolj zdravo jedle ali več pozornosti namenile sebi.

Zakaj hitre diete niso več v ospredju?

Mnogi imajo za seboj že več poskusov različnih diet in kratkoročnih programov. Težava pogosto ni v pomanjkanju volje, temveč v tem, da so spremembe preveč radikalne in jih je v vsakdanjem življenju težko vzdrževati. Ko si zastavimo popoln načrt, ga hitro prekrižajo službene obveznosti, družinsko življenje ali preprosto utrujenost. Tako lahko v nedeljo načrtujemo pet treningov na teden, že nekaj dni pozneje pa ugotovimo, da je bil cilj zastavljen preveč ambiciozno. Zato strokovnjaki vse pogosteje poudarjajo pomen manjših, izvedljivih korakov:

- rednega gibanja namesto občasnih ekstremnih treningov,

- uravnotežene prehrane namesto strogih prepovedi,

- dolgoročnih navad namesto kratkotrajnih izzivov. Prav zato danes številne ženske ne iščejo programa, ki bi jim čez noč spremenil življenje, temveč takšnega, ki jim pomaga vztrajati tudi takrat, ko začetna motivacija nekoliko upade.

icon-expand V zadnjih letih so se močno razširili spletni programi, ki združujejo gibanje, prehrano in podporo skupnosti. FOTO: Arhiv naročnika

Tri stvari, ki ženskam najpogosteje pomagajo vztrajati

Ko govorimo o dolgoročnih spremembah, se vedno znova pokaže, da uspeh ni odvisen zgolj od jedilnika ali treninga. Pomembno vlogo igra tudi okolje. 1. Jasen načrt Veliko ljudi želi več gibanja ali bolj zdravo prehrano, vendar ne ve, kje začeti. Ko so obroki, treningi in aktivnosti vnaprej načrtovani, je vsakodnevno odločanje lažje in manj je možnosti, da obupamo. 2. Podpora Začetna motivacija pogosto sčasoma upade. Takrat veliko pomeni že občutek, da nekdo razume naše izzive in nas spodbuja na poti do cilja. 3. Občutek pripadnosti Ko vidimo, da se podobnih sprememb lotevajo tudi drugi, postanejo cilji bolj dosegljivi. Izmenjava izkušenj in spodbud pogosto pomaga ohranjati motivacijo tudi v manj uspešnih tednih.

Zakaj so spletne skupnosti postale tako priljubljene?

V zadnjih letih so se močno razširili spletni programi, ki združujejo gibanje, prehrano in podporo skupnosti. Njihova največja prednost je prilagodljivost: vadbo je mogoče opraviti doma, vsebine so dostopne kadarkoli, hkrati pa posameznica ostaja povezana z ljudmi s podobnimi cilji. To mnogim ženskam olajša vključevanje zdravih navad tudi v najbolj zaseden vsakdan.

icon-expand Letošnja Fit Akademija 20 (FA20) ni le jubilejna izvedba programa, temveč tudi praznovanje skupnosti, ki se je v šestih letih oblikovala okoli projekta. FOTO: Arhiv naročnika

Fit Akademija: skupnost, ki raste že od leta 2020

Eden od primerov takšnega pristopa je tudi Fit Akademija , ki deluje že od leta 2020. V tem času se je okoli programa oblikovala skupnost tisočev žensk, ki si med seboj izmenjujejo izkušnje, nasvete in spodbudo na poti do bolj aktivnega življenjskega sloga. Letošnja Fit Akademija 20 (FA20) ni le jubilejna izvedba programa, temveč tudi praznovanje skupnosti, ki se je v šestih letih oblikovala okoli projekta. FA20 je šesttedenski spletni program , ki na enem mestu združuje:

- vodene treninge,

- več kot 70 receptov,

- jedilnike,

- dodatne motivacijske vsebine in podporo skupnosti. Program vključuje tudi vodene meditacije, fizioterapevtske vsebine in druge podporne vsebine, ki udeleženkam pomagajo pri ustvarjanju dolgoročno vzdržnih navad. Udeleženke prejmejo Fit Journal, dnevnik treningov za spremljanje napredka ter dostop do podporne skupnosti, kjer si lahko izmenjujejo izkušnje, nasvete in motivacijo.

icon-expand Posameznice lahko izbirajo med začetno in napredno stopnjo vadb glede na svoje zmožnosti in cilje. FOTO: Arhiv naročnika

Treningi trajajo približno od 15 do 45 minut, vsebine pa so dostopne kadarkoli, kar omogoča lažje vključevanje gibanja v vsakodnevno rutino. Poleg tega lahko posameznice izbirajo med začetno in napredno stopnjo vadb glede na svoje zmožnosti in cilje. Med novostmi letošnje izvedbe je vadba z obtežilnim telovnikom Fit Vest, s katerim lahko posameznice stopnjujejo intenzivnost treninga glede na svojo pripravljenost.

Jubilejno presenečenje ob 20. izvedbi