Vztraja le peščica ljudi: Strokovnjaki pojasnjujejo, zakaj nam zmanjka motivacije

Težava pogosto ni v pomanjkanju želje. Večina nas dobro ve, kaj bi nam koristilo: več gibanja, bolj uravnotežena prehrana, dovolj počitka in nekaj časa zase. Težje je ugotoviti, kako vse to vključiti v resnično življenje in pri tem tudi vztrajati. Zato je lahko stavek "morala bi nekaj narediti" predvsem znak, da ne potrebuješ še več motivacije, ampak bolj jasen načrt. Ne strogega režima, pri katerem ena napaka pomeni neuspeh, temveč okvir, ki ti pokaže naslednji korak in se lahko prilagodi tvojemu vsakdanu.

Ko veš, kaj je naslednji korak, je začeti lažje

Cilj "od zdaj naprej bom več telovadila" zveni dobro, vendar v praksi ne pove veliko. Kolikokrat na teden? Kako dolgo? Kaj boš naredila, ko boš imela samo dvajset minut časa? Bolj ko je načrt konkreten, manj časa porabiš za vsakodnevno odločanje in iskanje izgovorov. Podobno velja pri prehrani. "Jedla bom bolj zdravo" hitro postane še ena obveznost, če nimaš praktičnega načrta. Veliko lažje je, če imaš nekaj preverjenih idej za zajtrk, hitro kosilo ali večerjo ter veš, kaj lahko pripraviš takrat, ko nimaš veliko časa. Na tej logiki temelji tudi Fit Akademija 20, jubilejna dvajseta izvedba šesttedenskega spletnega programa. Udeleženke dobijo vodene treninge, šest tedenskih jedilnikov in več kot 70 receptov. Treningi trajajo približno od 15 do 45 minut, na voljo pa sta začetna in napredna raven, zato jih lahko prilagodijo svoji pripravljenosti, času in počutju.

Ni treba, da imaš vsak dan na voljo eno uro

Pogosto odlašamo, ker čakamo na idealen trenutek. Predstavljamo si dolge treninge, vedno pripravljene obroke in mirne večere. Toda takšno obdobje za večino ljudi ne pride kar samo od sebe. Bolj uporabno je razmišljati o tem, kaj lahko narediš v dnevu, kakršen dejansko je. Če imaš 45 minut, narediš daljši trening. Če jih imaš 20, izbereš krajšo različico. Če je bil dan naporen, je lahko dovolj sprehod. Krajši korak je še vedno korak.

icon-expand Če je bil dan naporen, je lahko dovolj sprehod FOTO: Shutterstock

Enako velja za prehrano in počitek. Ni treba, da več ur pripravljaš obroke za cel teden. Včasih pomaga že to, da imaš doma sestavine za nekaj hitrih, uravnoteženih jedi. Prav tako ni treba pol ure meditirati – že nekaj minut miru lahko pomeni majhen, a dobrodošel odmik od hitrega tempa.

Celostna rutina je več kot samo trening

Ko govorimo o spremembi življenjskega sloga, pogosto najprej pomislimo na vadbo. Toda počutje je povezano tudi s prehrano, počitkom, stresom in tem, kako se odzovemo takrat, ko nam ne gre vse po načrtih. Zato je dobro, da načrt ne temelji samo na eni stvari. Raznolike oblike gibanja pomagajo, da lažje najdemo nekaj, kar nam ustreza, vnaprej pripravljene ideje za obroke zmanjšajo vsakodnevno odločanje, krajši trenutki umirjanja pa lahko pomagajo ustvariti občutek, da je v dnevu prostor tudi za nas. V Fit Akademiji 20 so zato poleg treningov in prehrane vključene še vodene meditacije, obrazna joga in fizioterapevtsko zasnovana vadba. Udeleženke dobijo tudi Fit journal za beleženje meritev in opažanj ter dnevnik treningov. Ena od novosti jubilejne izvedbe je Fit Vest, vadba z nastavljivim obtežilnim telovnikom, ki omogoča dodatno obremenitev pri izbranih treningih ali hoji.

icon-expand FA20 FOTO: Arhiv naročnika

Največja past je razmišljanje vse ali nič

Prvi dnevi spremembe so običajno najlažji. Motivacije je veliko, držimo se načrta in imamo občutek, da smo končno našle pravi ritem. Potem pride izpuščen trening, naporen dan ali večer, ko se nam ne ljubi kuhati, in hitro dobimo občutek, da smo vse pokvarile. Toda en izpuščen trening ne izbriše prejšnjih, tako kot en drugačen obrok ne izniči vseh drugih odločitev. Sprememba navad ni niz popolnih dni. Veliko pomembneje je, da se znamo po dnevu ali dveh ponovno vrniti k temu, kar nam koristi. Pomaga, če imamo tudi načrt za manj idealne dni. Namesto daljšega treninga naredimo krajšega, gremo na sprehod ali pa se osredotočimo samo na eno stvar. Dolgoročna rutina ni tista, pri kateri nikoli ne odstopimo od načrta, temveč tista, h kateri se znamo vedno znova vrniti.

Vztrajati je lažje, če imaš podporo

Motivacija je odličen začetek, vendar ni vsak dan enaka. Nekega jutra se zbudimo polne energije, drugič se nam ne ljubi niti preobleči v športna oblačila. Zato je lahko podpora pri vzpostavljanju novih navad pomembnejša, kot se zdi na začetku. To je lahko prijateljica, s katero se dogovoriš za sprehod, partner, ki ve, kdaj imaš čas zase, ali skupnost ljudi s podobnimi cilji. Včasih že občutek, da nisi edina, ki ima naporen teden ali dan brez motivacije, pomaga, da ne odnehaš ob prvi oviri. Tudi Fit Akademija 20 poleg pripravljenih vsebin vključuje podporno Facebook skupino, podporo ekipe in dvakrat tedensko dodatne e-poštne vsebine z motivacijo in nasveti. Jubilejna dvajseta izvedba nadaljuje zgodbo programa, ki poteka od leta 2020, FA20 pa se uradno začne 28. septembra.

icon-expand FA20 FOTO: Arhiv naročnika

Šest tednov je lahko začetek, ne cilj