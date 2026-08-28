Tek na tekaški stezi ali v naravi: kaj je boljše za vašo kondicijo?

Odgovor ni črno-bel. Obe obliki teka izboljšujeta kondicijo, zdravje srca in vzdržljivost, vsaka pa ima svoje prednosti. Pravzaprav pa ni toliko pomembno, kje tečete, temveč da tečete redno.

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Za kondicijo sta učinkovita oba

Če je vaš cilj izboljšati srčno-žilno pripravljenost, povečati vzdržljivost ali porabiti več kalorij, vam lahko tako tek zunaj kot tek na stezi pomagata doseči cilj. Raziskave kažejo, da so biomehanske razlike med obema oblikama teka razmeroma majhne, zato obe učinkovito krepita telesno pripravljenost.

icon-expand Obe obliki teka učinkovito krepita telesno pripravljenost. FOTO: Shutterstock

Zakaj mnogi priporočajo tek v naravi?

Čeprav lahko kondicijo gradite na oba načina, ima tek zunaj nekaj posebnih prednosti. Med tekom po cesti, parku ali gozdni poti mora telo premagovati veter, manjše vzpone in spuste ter se nenehno prilagajati podlagi. Zaradi tega so bolj aktivne stabilizacijske mišice, nekoliko več dela pa opravijo tudi zadnje stegenske mišice in zadnjica. Poleg tega številni tekači poročajo, da jim tek v naravi pomaga zmanjševati stres in izboljša razpoloženje. Menjava okolice, svež zrak in občutek gibanja po prostoru naredijo vadbo bolj zanimivo in manj monotono.

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Kdaj je tekaška steza boljša izbira?

Tekaška steza ima sloves dolgočasne alternative, vendar ponuja nekaj prednosti, ki jih zunaj težko dosežemo. Ker lahko natančno nastavite hitrost, naklon in dolžino intervalov, je idealna za strukturirane treninge. Prav zato jo pogosto uporabljajo tudi izkušeni tekači. Velika prednost je tudi predvidljivo okolje. Ni prometa, semaforjev, slabega vremena ali spolzkih površin. To pomeni, da lažje ohranjate načrt treninga skozi vse leto. Številne sodobne tekaške steze imajo tudi bolj blaženo površino kot asfalt, zato so lahko prijaznejše do sklepov. Nekatere raziskave celo kažejo, da bolje absorbirajo udarce kot trde zunanje površine.

icon-expand Tekaška steza ima sloves dolgočasne alternative, vendar ponuja nekaj prednosti, ki jih zunaj težko dosežemo. FOTO: Shutterstock

Kaj pa poraba kalorij?

Pogosto slišimo, da je tek na stezi lažji, ker nas "trak vleče naprej". Resnica je nekoliko bolj zapletena. Pri počasnejših in zmernih hitrostih je razlika v porabi energije zelo majhna. Pri hitrejšem teku pa moramo zunaj premagovati tudi zračni upor, zato je obremenitev lahko nekoliko večja. Nekateri strokovnjaki zato priporočajo približno 1-odstotni naklon na stezi, če želite čim bolj posnemati razmere na prostem. V praksi pa je za večino rekreativcev pomembneje, kako intenzivno tečejo, kot pa kje tečejo.

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Kaj je boljše za začetnike?

Začetnikom lahko tekaška steza pomaga pri pridobivanju samozavesti. Tempo je lažje nadzorovati, ni skrbi zaradi prometa ali slabega vremena, poleg tega lahko trening kadar koli prekinete. Po drugi strani pa vas tek zunaj nauči prilagajanja različnim razmeram in pogosto deluje bolj sproščujoče ter zabavno. Prav zato številni trenerji priporočajo kombinacijo obeh oblik teka.

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Torej: kaj je boljše?

Če bi morali izbrati en sam odgovor, bi se glasil: odvisno od vašega cilja. Želite natančno nadzorovan trening? Izberite tekaško stezo. Trenirate za cestni tek ali maraton? Večino kilometrov naredite zunaj. Imate težave s sklepi ali vas ovira vreme? Steza je odlična rešitev. Potrebujete motivacijo in sprostitev? Verjetno boste bolj uživali v naravi. Najuspešnejši rekreativni tekači pogosto uporabljajo oboje. Tekaško stezo, ko potrebujejo strukturiran trening ali jim vreme ne gre na roko, in tek na prostem, ko želijo bolj razgiban in naraven tekaški občutek.

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