Uro prestavimo v eni noči. Otrokovega ritma ne. Kako mu olajšati jesenske spremembe?

Nenadoma je zjutraj težje vstati. Odhod v vrtec povzroči več upiranja kot še nekaj tednov prej. Pred testom ali predstavitvijo se pojavi več skrbi. Zvečer pa je otrok utrujen, a se vseeno težko umiri. Prav zato jesensko obdobje ni samo vprašanje novega urnika, temveč tudi prilagajanja na nov ritem, nove obveznosti in nove situacije.
Ko ne grem v vrtec ni samo jutranja trma
Stavek, ki ga marsikateri starš sliši ravno takrat, ko je treba obuti čevlje, poiskati izgubljeno jopico in čez nekaj minut že sedeti v avtomobilu.
Včasih gre preprosto za jutro, ko bi otrok raje ostal doma. Drugič pa se za odporom skrivajo občutki, ki jih še ne zna dobro ubesediti: negotovost ob slovesu, sprememba skupine, nova vzgojiteljica, konflikt s prijateljem ali preprosto težje prilagajanje na ponovno rutino.
Za odraslega je vrtec del vsakdana. Za otroka pa je lahko jutranji odhod še vedno velika sprememba.
Ko se vsemu pridruži še sprememba ure
Kar odraslemu pomeni samo drugačen čas na uri, lahko pri otroku za nekaj časa vpliva na že ustaljeni večerni in jutranji ritem. Lahko postane zaspan prej, se zjutraj prebudi prej ali pa zvečer potrebuje nekoliko več časa, da se navadi na nov urnik.
Pri nekaterih otrocih je prilagajanje skoraj neopazno, pri drugih pa se sprememba pokaže nekoliko bolj izrazito. Prav zato je dobro računati na nekaj dni prehoda in od otroka ne pričakovati, da bo njegov notranji ritem sledil uri takoj, ko premaknemo kazalce.
Prav v tem obdobju lahko toliko več pomeni nekaj, kar ostaja enako: podoben čas večerje, znan večerni ritual, manj zaslonov proti večeru in čim bolj predvidljiv zaključek dneva. Takšne stalnice otroku pomagajo ohraniti občutek poznanega tudi takrat, ko se njegov vsakdan za kratek čas nekoliko premeša.
Majhen ritual za čustveno intenzivne trenutke
Ko se v nekaj tednih zvrsti toliko sprememb, otroku lahko pomaga občutek predvidljivosti.
Objem pred vrtcem. Kratek pogovor pred testom. Znana večerna rutina. Nekaj, kar se ne spremeni tudi takrat, ko je vse drugo nekoliko drugače. Del takšne rutine so lahko tudi Bach RESCUE KIDS kapljice z okusom jagode, namenjene podpori ob vsakodnevnih čustvenih izzivih doma, v vrtcu in šoli. Uporabne so v situacijah, ki jih družine dobro poznajo: ob čustveno zahtevnejšem odhodu v vrtec ali šolo, prilagajanju na novo okolje, pred šolskimi preizkušnjami ali ob potovanjih. Za večerni ritual je na voljo tudi linija Bach RESCUE NIGHT, ki vsebuje dodatno esenco belega kostanja in je primerna tudi za otroke.
Bach RESCUE KIDS vsebujejo originalno mešanico petih Bachovih cvetnih esenc. V 30. letih prejšnjega stoletja je dr. Edward Bach razvil sistem 38 cvetnih esenc, ki jih je povezal z različnimi čustvenimi stanji, in s tem utemeljil svojo metodo cvetne terapije. V mešanici RESCUE je združenih pet esenc, vsaka namenjena svojemu čustvenemu izzivu: popon za pogum, nedotika za potrpežljivost, srobot za zbranost, betlehemska zvezda za čustveno tolažbo in češnjelika sliva za samokontrolo. Kapljice ne vsebujejo dodanih sladkorjev. Štiri kapljice lahko kanemo neposredno na jezik ali jih dodamo otrokovi izbrani pijači.
Jesen bo vedno prinesla nekaj sprememb. Otroku pa lahko pomagamo predvsem tako, da je med vsemi novostmi nekaj stvari še vedno znanih, predvidljivih in njegovih.
- Izdelki so na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah in prek spletne trgovine bachrescue.si
- Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
- Vir: Zakon o zdravilstvu (Uradni list RS, št. 94/07 in 87/11), II. VRSTE ZDRAVILSKE DEJAVNOSTI, 4. člen.
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