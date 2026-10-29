Uro prestavimo v eni noči. Otrokovega ritma ne. Kako mu olajšati jesenske spremembe?

Nenadoma je zjutraj težje vstati. Odhod v vrtec povzroči več upiranja kot še nekaj tednov prej. Pred testom ali predstavitvijo se pojavi več skrbi. Zvečer pa je otrok utrujen, a se vseeno težko umiri. Prav zato jesensko obdobje ni samo vprašanje novega urnika, temveč tudi prilagajanja na nov ritem, nove obveznosti in nove situacije.

Ko ne grem v vrtec ni samo jutranja trma

Stavek, ki ga marsikateri starš sliši ravno takrat, ko je treba obuti čevlje, poiskati izgubljeno jopico in čez nekaj minut že sedeti v avtomobilu. Včasih gre preprosto za jutro, ko bi otrok raje ostal doma. Drugič pa se za odporom skrivajo občutki, ki jih še ne zna dobro ubesediti: negotovost ob slovesu, sprememba skupine, nova vzgojiteljica, konflikt s prijateljem ali preprosto težje prilagajanje na ponovno rutino. Za odraslega je vrtec del vsakdana. Za otroka pa je lahko jutranji odhod še vedno velika sprememba.

Ko se vsemu pridruži še sprememba ure

Kar odraslemu pomeni samo drugačen čas na uri, lahko pri otroku za nekaj časa vpliva na že ustaljeni večerni in jutranji ritem. Lahko postane zaspan prej, se zjutraj prebudi prej ali pa zvečer potrebuje nekoliko več časa, da se navadi na nov urnik. Pri nekaterih otrocih je prilagajanje skoraj neopazno, pri drugih pa se sprememba pokaže nekoliko bolj izrazito. Prav zato je dobro računati na nekaj dni prehoda in od otroka ne pričakovati, da bo njegov notranji ritem sledil uri takoj, ko premaknemo kazalce. Prav v tem obdobju lahko toliko več pomeni nekaj, kar ostaja enako: podoben čas večerje, znan večerni ritual, manj zaslonov proti večeru in čim bolj predvidljiv zaključek dneva. Takšne stalnice otroku pomagajo ohraniti občutek poznanega tudi takrat, ko se njegov vsakdan za kratek čas nekoliko premeša.

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Majhen ritual za čustveno intenzivne trenutke