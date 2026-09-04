Ste po 40. letu nenehno utrujeni? Morda razlog ni pomanjkanje spanja

"Samo utrujena sem."

To je verjetno eden najpogostejših stavkov žensk, ki usklajujejo službo, družino, gospodinjstvo in še vse tisto, česar nihče ne vidi. Toda če utrujenost traja tedne ali mesece in ne pomaga niti dober spanec, je vredno pogledati nekoliko dlje. Po 40. letu se namreč lahko začne obdobje, v katerem se prepletajo hormonske spremembe, slabši spanec, stres in drugi zdravstveni dejavniki. In prav zato ni dobro vsega pripisati samo starosti.

Preberi še To je najpogostejša zmota o progesteronu, ki ženske drago stane

Ko se zbudite utrujeni, čeprav ste dovolj dolgo spali

Morda spite sedem ali osem ur, pa se zjutraj vseeno počutite, kot da bi vso noč delali. To je pomemben podatek. Utrujenost ni vedno posledica tega, da spimo premalo. Na kakovost spanja lahko vplivajo nočno zbujanje, vročinski oblivi, nočno potenje, nespečnost ali motnje dihanja med spanjem. Ameriški kolegij porodničarjev in ginekologov opozarja, da imajo ženske v obdobju perimenopavze in menopavze pogosteje težave s spanjem. Hormonske spremembe lahko prispevajo k težjemu uspavanju, pogostemu zbujanju ali prezgodnjemu jutranjemu prebujanju. Posledica je lahko dnevna utrujenost.

icon-expand Utrujenost ni vedno posledica tega, da spimo premalo. FOTO: Adobe Stock

Po 40. letu so lahko krivi tudi hormoni

Če ste mislili, da je menopavza nekaj, kar se začne šele okoli 50. leta, je pomembno vedeti, da se spremembe začnejo že prej. Perimenopavza je obdobje prehoda v menopavzo, v katerem ravni estrogena in progesterona nihajo. Pri nekaterih ženskah se začne že v 40. letih, lahko pa tudi prej. Takrat se lahko pojavijo: - slabši spanec, - nočno potenje, - vročinski oblivi, - nihanje razpoloženja, - težave s koncentracijo, - občutek pomanjkanja energije, - neredne menstruacije, - spremembe telesne teže. Strokovnjaki med simptomi perimenopavze in menopavze navajajo tudi težave s spanjem, spremembe razpoloženja in tako imenovano "možgansko meglo". Toda pozor: utrujenost še ne pomeni, da ste v perimenopavzi.

Preberi še 8 simptomov menopavze, ki ženskam povzročajo največje preglavice

"Hormoni so krivi za vse?" Ne nujno

Dolgotrajna utrujenost je zelo nespecifičen simptom. Lahko je posledica življenjskega sloga, stresa ali premalo kakovostnega spanja, lahko pa opozarja tudi na zdravstveno težavo. Za nas je o tem že govoril Rajko Svilar, dr. med., specialist interne medicine in vodja Oddelka za endokrinologijo in nuklearno medicino v Splošni bolnišnici dr. Franca Derganca Nova Gorica. Poudaril je, da so med možnimi vzroki tudi anemija, bolezni ščitnice, presnovne motnje, kronične okužbe in vnetna stanja, duševne motnje ter nekatera zdravila. Pri ženskah lahko k anemiji prispevajo tudi močnejše menstrualne krvavitve. Med pogosto spregledanimi razlogi je izpostavil tudi obstruktivno spalno apnejo. Čeprav jo pogosteje povezujemo z moškimi, se pojavlja tudi pri ženskah, še posebej po menopavzi. To pomeni, da odgovor na vprašanje "Zakaj sem tako utrujena?" ni vedno "ker se bližate menopavzi." Včasih je treba iskati drugje.

icon-expand Če je utrujenost dolgotrajna, je bolje ugotoviti, zakaj se pojavlja. FOTO: Adobe Stock

Ščitnica lahko posnema marsikaj

Eden od razlogov, zaradi katerega je utrujenost lahko tako zavajajoča, so težave z delovanjem ščitnice. Pri premalo delujoči ščitnici se lahko pojavijo utrujenost, pomanjkanje energije in drugi nespecifični simptomi. Ker jih ženska lahko pripiše stresu, starosti ali hormonskim spremembam, lahko vzrok ostane spregledan. Strokovnjaki z Mayo Clinic pri obravnavi dolgotrajne utrujenosti med možnimi vzroki prav tako navajajo bolezni ščitnice, anemijo, motnje razpoloženja in motnje spanja.

Preberi še Kakšni so znaki, da ščitnica ne deluje pravilno?

Kaj pa železo?

Če imate menstruacijo in so krvavitve močnejše kot nekoč, je tudi to podatek, ki ga ni dobro spregledati. Pomanjkanje železa in železova anemija lahko povzročata utrujenost in pomanjkanje energije. Zato ni najboljša rešitev, da si preprosto kupite prehransko dopolnilo in upate, da bo težava izginila. Če je utrujenost dolgotrajna, je bolje čim prej ugotoviti, zakaj se pojavlja.

Lahko spite dovolj, a spite slabo

To je ena od stvari, ki jih ženske pogosto spregledajo. Osem ur v postelji še ne pomeni nujno osem ur kakovostnega spanca. Če se ponoči večkrat zbujate, vas oblivajo vročinski oblivi, se potite, smrčite ali imate prekinitve dihanja, je lahko vaš spanec precej manj kakovosten, kot se zdi. Pri obstruktivni spalni apneji se dihanje med spanjem večkrat prekine. Posledica je lahko izrazita dnevna utrujenost. Strokovnjaki opozarjajo, da zdravniki pri obravnavi takšnih težav preverjajo tudi druge možne vzroke, med njimi slabše delovanje ščitnice in anemijo.

In potem je tu še življenje

Ne smemo pozabiti niti na očitno. Štirideseta in petdeseta so za marsikatero žensko izjemno zahtevno obdobje. Služba. Otroci. Partnerstvo. Skrb za ostarele starše. Gospodinjstvo. Finančne skrbi. Premalo časa zase. Ameriški kolegij porodničarjev in ginekologov opozarja, da so lahko 40. in 50. leta obdobje velikega življenjskega pritiska, saj številne ženske hkrati skrbijo za otroke, gradijo kariero ali skrbijo za starajoče se starše. Stres lahko dodatno okrepi utrujenost in čustvene težave. Zato je povsem mogoče, da je razlog za izčrpanost kombinacija več stvari.

Kdaj utrujenost ni več nekaj, kar bi morali samo "pretrpeti"?

Vsakdo je kdaj utrujen. Toda če ste več tednov izrazito utrujeni brez jasnega razloga in se stanje ne izboljšuje, je smiseln pogovor z zdravnikom. Še posebej, če se poleg utrujenosti pojavijo tudi drugi simptomi, na primer nepojasnjeno hujšanje, težko dihanje, razbijanje ali zelo hiter srčni utrip, dolgotrajna vročina, izrazite spremembe menstruacije, močno nočno potenje, izrazite težave s spanjem, nenavadna mišična šibkost ali pomembne spremembe razpoloženja. Tudi dr. Rajko Svilar je za naš poral v enem izmed preteklih intervjujev opozoril, da je pri nenadnem poslabšanju utrujenosti oziroma ob opozorilnih znakih pomembno iskati tudi druge vzroke in ne vsega pripisati menopavzi.

icon-expand Če utrujenost vztraja, je bolje opraviti pogovor z zdravnikom in po potrebi preveriti krvno sliko, ščitnico ali druge možne vzroke. FOTO: Shutterstock

Kaj lahko naredite že danes?

Preden začnete iskati "čudežni" dodatek za več energije, preverite nekaj osnov. Poglejte svoj spanec. Se ponoči zbujate? Se zjutraj zbujate neprespani? Opazujte menstruacijo. So krvavitve močnejše ali drugačne kot prej? Bodite pozorni na druge simptome. Vročinski oblivi, nočno potenje, spremembe razpoloženja in neredni ciklusi lahko kažejo na perimenopavzo. Ne pozabite na gibanje. Tudi zmerna redna telesna aktivnost je lahko koristna za splošno počutje in spanje. Ne zdravite se na pamet. Če utrujenost vztraja, je bolje opraviti pogovor z zdravnikom in po potrebi preveriti krvno sliko, ščitnico ali druge možne vzroke.

Morda niste "samo utrujeni"

Če ste po 40. letu začeli opažati, da vam za vsakodnevne stvari zmanjkuje energije, to še ne pomeni, da se morate s tem preprosto sprijazniti. Utrujenost je lahko del hormonskega prehoda, lahko pa je tudi znak, da telo potrebuje več pozornosti. In prav zato si je včasih namesto še ene kave vredno zastaviti nekoliko pomembnejše vprašanje: Kaj mi moje telo pravzaprav poskuša povedati?

Zadovoljne e-novice Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Prijavi se na Zadovoljna.si e-novičke in bodi na tekočem z najnovešimi lepotnimi in modnimi trendi ter ostalimi novostmi. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.