Večina žensk naredi isto napako, ko želi spremeniti svoje navade

Preden pogledamo, kako lahko spremembe lažje uresničimo, se velja vprašati, zakaj pri dobrih namenih tako pogosto odnehamo.

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Vsako leto znova si obljubimo podobne stvari: več gibanja, bolj urejene obroke, več časa zase. Težava običajno ni v pomanjkanju želje, ampak v tem, kako se sprememb lotimo.

1. Želimo preveč naenkrat

Pogosto skušamo v enem dnevu spremeniti celoten življenjski slog. Začnemo intenzivno vaditi, popolnoma spremenimo prehrano in si postavimo visoka pričakovanja. Takšen tempo je težko vzdrževati, zato motivacija hitro upade.

2. Nimamo jasnega načrta

Cilj, da bomo "živeli bolj zdravo", je lep začetek, ni pa dovolj konkreten. Brez načrta, kaj bomo jedli, kdaj bomo vadili in kako bomo spremljali napredek, se hitro znajdemo nazaj v starih navadah.

3. Nimamo podpore

Spremembe so lažje, ko nekdo stoji ob nas. Podpora skupnosti, strokovnjakov ali ljudi s podobnimi cilji pogosto pomeni razliko med tem, da po nekaj dneh obupamo ali pa vztrajamo dovolj dolgo, da nova navada postane del vsakdana. Prav zato so vse bolj priljubljeni programi, ki posameznika ne prepuščajo samemu sebi, ampak ponudijo strukturo, jasne usmeritve in podporo na poti do spremembe. Na tej ideji temelji tudi Fit Akademija.

icon-expand Vse bolj priljubljeni programi so tisti, ki posameznika ne prepuščajo samemu sebi, ampak ponudijo strukturo, jasne usmeritve in podporo na poti do spremembe. FOTO: Arhiv naročnika

Tokrat najprej ti

Ženske pogosto poskrbimo za vse druge, sebe pa postavimo na vrsto šele na koncu. Ravno zato je osrednje sporočilo jubilejne Fit Akademije 20 zelo preprosto: tokrat najprej ti. FA20 ni zasnovana kot hitra dieta ali kratkoročni izziv. V ospredju so postopne spremembe, boljše počutje, gibanje, uravnotežena prehrana in navade, ki lahko ostanejo z nami tudi po koncu programa.

Kaj pravzaprav vključuje Fit Akademija 20?

Ko imamo pred seboj preveč informacij, se hitro zgodi, da ne vemo, kje sploh začeti. Ena največjih prednosti programa Fit Akademija 20 je, da nam ni treba iskati receptov, sestavljati jedilnikov ali ugibati, kateri trening izbrati. Program na enem mestu združuje vse ključne elemente: - več kot 70 receptov in 6 tedenskih jedilnikov, - vodene treninge za začetno in napredno raven, - 6 vodenih meditacij, - 4 vadbe obrazne joge, - 6 fizioterapevtskih vadb, - Fit journal za spremljanje napredka, - dnevnik treningov, - dostop do podporne Facebook skupine, - dodatne motivacijske in izobraževalne vsebine po e-pošti, - podporo ekipe skozi celoten program. Program pa ni osredotočen zgolj na vadbo in prehrano. Vključuje tudi elemente sprostitve in skrbi zase, kot so vodene meditacije, obrazna joga in fizioterapevtska vadba, zato spodbuja bolj celosten pristop k dobremu počutju.

icon-expand V vseh dosedanjih izvedbah Fit Akademije je sodelovalo že več kot 87.000 udeležencev, zato FA20 ni zgolj nova sezona programa. FOTO: Arhiv naročnika

Program, ki se prilagodi našemu življenju

Veliko žensk ima občutek, da za spremembo potrebuje veliko prostega časa. Ravno zato je FA20 zasnovana tako, da jo lahko vključimo v svoj vsakdan. Vsebine so dostopne preko spleta in na voljo kadarkoli, treningi pa trajajo približno od 15 do 45 minut. Posebnost programa je tudi možnost izbire med začetno in napredno ravnjo. Ni pomembno, ali že redno treniramo, se po daljšem premoru vračamo k gibanju ali šele začenjamo. Ključna ideja programa je preprosta: ni pomembno, kje smo danes. Pomembno je, da začnemo tam, kjer smo. Nato pa korak za korakom gradimo navade, ki jih lahko ohranimo tudi dolgoročno.

Prijave na jubilejno Fit Akademijo 20 so že odprte, program pa se začne 28. septembra.

icon-expand Fit Akademija vsebuje tudi več kot 70 receptov in 6 tedenskih jedilnikov. FOTO: Arhiv naročnika

Jubilejna izvedba prinaša tudi novost

Ob dvajseti izvedbi programa so pri Fit Akademiji pripravili tudi nekaj novosti. Ena od njih je Fit Vest, vadba z nastavljivim obtežilnim telovnikom. Dodana obremenitev lahko treninge naredi še učinkovitejše, telovnik pa lahko uporabljamo tudi pri hoji.

Dvajset izvedb in skupnost, ki raste že od leta 2020

Od prve izvedbe leta 2020 je okoli Fit Akademije zrasla skupnost ljudi, ki jih povezuje želja po boljšem počutju in bolj zdravih navadah. V vseh dosedanjih izvedbah je sodelovalo že več kot 87.000 udeležencev, zato FA20 ni zgolj nova sezona programa, temveč jubilejna izvedba, ki simbolično združuje vse izkušnje preteklih let.

Jubilejno presenečenje

Ob tej priložnosti pripravljajo tudi posebno presenečenje. Vsak, ki se pridruži programu FA20 , lahko sodeluje v žrebu za nov avtomobil. Žrebanje bo potekalo 20. septembra 2026 na dogodku Fit Akademija Experience ZAME v Arboretumu Volčji Potok.

icon-expand Vsak, ki se pridruži programu FA20, lahko sodeluje v žrebu za nov avtomobil. FOTO: Arhiv naročnika

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